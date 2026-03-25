Московский театр раскрыл, сколько стоит настоящее шоу — цифры шокируют

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" директор Московского театра иллюзии Эдуард Асланов рассказывает о закулисье жанра, редкости профессии иллюзиониста и создании зрелищных шоу. Разговор о театре, эмоциях зрителя, классике и роли искусства сегодня.
— Эдуард, вы из театральной семьи, с детства в профессии. Как бы вы сказали — что такое Театр иллюзии?
— А можно я задам встречный вопрос? Когда вы сами узнали о существовании Театра иллюзии?
— Честно? Скорее случайно, как и многие.
— Вот и у меня так же. Когда мне в 2019 году предложили возглавить Театр иллюзии, я был удивлён — я о нём не знал. При том, что более 25 лет работал в театральной Москве и знал практически все театры. А он, оказывается, существовал давно.
— Сколько ему сейчас?
— Тридцать семь лет. Но тогда для меня это было открытие. Когда я пришёл, оказалось, что театр работал в очень узком формате — в основном с животными. Их было около полутора тысяч. Это был, по сути, огромный зоопарк.
А ведь жанр иллюзии — это не только животные. Это прежде всего уникальные человеческие способности, умение создавать чудо на сцене.
— То есть это всё-таки иллюзионисты, люди?
— Конечно. Это артисты, которые демонстрируют нечто удивительное. Мы прошли большой путь: переехали в новое здание, обновили репертуар. Сейчас животных осталось около ста.
— Но даже это требует огромного ухода.
— Безусловно. У нас есть ветеринарная служба, специалисты, всё на профессиональном уровне.
— Но всё-таки театр — это про высокое искусство, а цирк — больше про зрелище. Театр иллюзии — что это?
— Это и есть зрелище. Яркое, костюмированное, эмоциональное. Но при этом — про человеческое мастерство.
Сообщество иллюзионистов — очень закрытое и консервативное. Их мало. Школ практически нет. Многие — самоучки, настоящие самородки. И, по сути, профессионалов в стране можно пересчитать по пальцам.
— Я, например, знаю только династию Кио.
— Да, Кио, Акопяны… У каждого свой стиль. Кто-то работает с крупными сценическими аппаратами, где происходят эффектные "чудеса", а кто-то — руками. Это высочайшая техника манипуляции, когда зритель понимает, что его обманывают, но не понимает как.
— Но зрителю ведь важно разнообразие. Нельзя же только "ужасы" показывать.
— Конечно. Мы соединяем разные жанры. Это, по сути, цирк на сцене: воздушная гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибр. Всё это интегрировано в спектакли.
— А вот менталисты, вроде Мессинга, — это тоже иллюзия?
— Да, это отдельное направление — ментальная магия. Там либо тонкая психология, либо действительно уникальные способности. Но жанр — спорный: граница между мастерством и шарлатанством размыта.
— В целом иллюзия — это ведь про создание образа, тайны.
— Абсолютно. Иллюзионисты всегда создают атмосферу загадки. Это часть профессии.
— Как вы понимаете, что человек подходит для сцены?
— Мы пошли нестандартным путём. Создали иллюзионный форум — собираем артистов со всей страны, смотрим, как они работают. Победители получают контракт с театром.
Так мы сформировали часть труппы.
— Но форум — это одно, а театр — другое.
— Для артистов это огромный шаг. Одно дело — выступать на корпоративах, другое — работать на сцене перед большим залом. Это другой уровень ответственности и подачи.
— Мы создаём полноценные шоу. Например, "На грани реальности" — мистическое, визуально насыщенное. Есть "Великая иллюзия" с крупными аппаратами, сложным реквизитом.
— Реквизит дорогой?
— Очень. Он делается вручную, с секретными механизмами. Это миллионы рублей. Полноценное шоу — десятки миллионов.
— А кто его делает?
— Частично театр, частично сами артисты.
— В цирке важен эффект риска. У вас тоже?
— Мы создаём ощущение напряжения, но всё просчитано. В театре безопасность на высшем уровне. Жертв не бывает.
— Многие считают: драма — это элита, а цирк — развлечение.
— Это условное деление. Мы тоже даём эмоции — просто более лёгкие, радостные. Наш жанр — яркий, музыкальный, позитивный.
— Это больше для детей?
— Нет. Взрослые получают даже больше удовольствия. В каждом взрослом живёт ребёнок.
— У нас уникальная структура: есть и иллюзионные шоу, и драматическая сцена. После объединения с Театром на Перовской у нас появилась полноценная драматическая линия — классика, школьная программа.
— Это, кстати, очень полезно для детей.
— Абсолютно. Театр помогает заинтересовать литературой.
— Должно ли искусство выполнять государственную задачу?
— У театра есть социальная миссия: образовательная, воспитательная. И в какой-то мере — идеологическая.
— То есть цензура нужна?
— Возможно, в разумной форме. Есть вещи, которые не должны транслироваться массово.
— Но при этом нельзя забывать о главном: люди приходят отдохнуть. Получить эмоции, вдохновение, новые впечатления. Человек должен выйти из театра наполненным.
— Вы работаете с детьми?
— Да, у нас есть студия. Дети занимаются актёрским мастерством, вокалом, танцем и иллюзией. Уже поставили "Щелкунчика".
— Это платно?
— Да, но доступно. Главное — развитие и социализация ребёнка.
— У нас большие планы: новые спектакли, международный форум, премьеры. В апреле — "Кошкин дом", затем "Ревизор", "Остров сокровищ".
Мы выходим на международный уровень — приглашаем лучших иллюзионистов мира.
— Есть ли тенденции — что нравится зрителю?
— Всегда востребована классика: Гоголь, Чехов, Пушкин.
А в иллюзии — всё, что даёт радость и зрелище. Люди хотят отдыхать, а не страдать.
