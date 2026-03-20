Война на Ближнем Востоке получила скрытый поворот — решение уже принято за кулисами

Востоковед, член Центрального совета профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров объясняет, как глобальные страховые корпорации влияют на войны и почему судьба Биньямина Нетаньяху может решаться не в политике, а в финансовых расчётах.

Личная логика войны

— Мы будем говорить о трагической цепи событий — войне на Ближнем Востоке, которая охватывает Персидский залив, Восточное Средиземноморье, Палестину. Но речь пойдёт не о привычных социальных, экономических и политических причинах, а о личных причинах этой войны.

Особенность происходящего в том, что эта война напрямую определит судьбу действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как только боевые действия завершатся, весьма вероятно, что ему будут предъявлены обвинения по ряду дел, связанных с его деятельностью на посту премьер-министра.

Угроза после войны

Пока идут боевые действия, голосование о недоверии правительству маловероятно. Но после их окончания генеральная прокуратура, скорее всего, начнёт активные действия.

Юридическая ситуация для Нетаньяху сложная: формально он отказался от депутатской неприкосновенности. Даже если её удастся восстановить, парламент может проголосовать за её снятие. В этой связи важно понять, какие силы представляют угрозу лично для него.

Невидимая сила: страховщики

Существует сектор, который влияет на мировую политику сильнее, чем принято считать. Это глобальный страховой и перестраховочный бизнес. Обычно говорят о нефтяниках, банках, корпорациях или ВПК, но страховщиков почти не упоминают. Между тем у них огромные финансовые ресурсы и самые дешевые деньги. Их бизнес — это расчёт рисков: войн, терактов, катастроф. На основе этих расчётов они фактически определяют, что можно делать, а что становится слишком дорогим для мира.

Как они управляют миром

Страховщики получают деньги заранее — в виде страховых взносов — и инвестируют их в облигации, акции, инфраструктуру. Они являются крупнейшими держателями государственных долговых бумаг и через это влияют на политику. Не напрямую, а через фонды, лобби, аналитические центры и юридические структуры.

Главное — они не любят рисков и всегда выступают за стабильность и сохранение статус-кво.

Когда страховщики выходят из тени

Обычно они действуют незаметно. Но если начинают преследование, последствия могут быть жесткими. Пример — дело Enron, где страховые структуры сыграли ключевую роль в расследовании и наказании руководства. Та же логика может быть применена и к Нетаньяху: страховщики ничего не забывают и не прощают.

Вердикт вынесен заранее

Пока политики следят за голосованиями и военными маневрами, страховые гиганты уже сделали вывод: пребывание Нетаньяху у власти стало слишком дорогим для глобальной системы. Речь идёт не о политике, а о риске как экономической категории. И этот риск должен быть устранён.

Эскалация и страховой кризис

После авиаудара США и Израиля по Ирану начался масштабный региональный кризис. Ответные удары затронули базы союзников США, инфраструктуру и транспортные маршруты. Для страховой индустрии это стало сигналом тревоги максимального уровня. Страхование перевозок резко подорожало, а в отдельных случаях стало фактически запретительным.

Экономические последствия войны

Рост страховых премий ударил по логистике: перевозки стали слишком дорогими, нарушились поставки. Ближний Восток как транзитный хаб оказался под давлением. Закрытие воздушного пространства и удары по инфраструктуре усилили кризис. Основные риски легли на перестраховочные корпорации, базирующиеся в Швейцарии, Германии и на Бермудах.

Нетаньяху как "фактор риска"

Для страхового лобби Нетаньяху — не политик, а источник нестабильности. Он создаёт непрогнозируемые риски. А главный способ управления риском — устранение его источника.

Страховщики действуют без эмоций: если переменная делает систему нестабильной, её нужно убрать.

Давление через рынки

Страховые компании — крупные держатели государственных облигаций, включая израильские. Если ситуация приведёт к международной изоляции, их стоимость упадёт, а страховщики понесут убытки. Кроме того, усиливается репутационное давление: инвестиции в экономику страны, вовлечённой в конфликт, становятся токсичными.

Глобальный капитал против непредсказуемости

Крупный капитал предпочитает предсказуемых политиков. Нынешняя политика Израиля воспринимается как нестабильная, что повышает премии за риск и усиливает давление на руководство страны. Это давление будет выражаться в требовании деэскалации.

Внутренний фактор в Израиле

Если глобальные партнёры дадут сигнал, израильская экономическая элита усилит давление на власть. Это может привести к формированию коалиции за досрочные выборы или отставку правительства. Судебные дела против Нетаньяху никуда не исчезли — их просто отложили.

Переломный момент

Март стал ключевым, крупнейшие страховщики сократили покрытие рисков в регионе. Страховые премии резко выросли, и отрасль признала регион неуправляемым. При этом главным источником риска названы не внешние угрозы, а политические решения израильского руководства.

Цена предсказуемости

Даже государственные гарантии США не способны заменить стабильную политику. Если цена стабильности — политическая карьера Нетаньяху, финансовая система найдет способ её "оплатить". После этого включится юридический механизм внутри Израиля.

Логика страхового мира

Для страховщиков терроризм и война — не идеология, а расчёт риска. Их бизнес построен на управлении вероятностями чужого горя. И в этой системе решения принимаются не эмоционально, а строго математически — по таблицам и моделям.