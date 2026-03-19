Трамп уходит — за кулисами готовят неожиданную замену: всё решит один скрытый механизм

В программе "Точка зрения" востоковед, член Центрального совета профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров рассуждает о будущем выборов в США после Трампа, борьбе партийных элит и риске трансформации всей политической системы страны.

Кто придёт после Трампа

— Интересно, что уже в 2026 году в российском общественно-политическом дискурсе активно обсуждаются президентские выборы в США 2028 года. Хотя впереди промежуточные выборы в конгресс, внимание сосредоточено на том, кто придёт на смену Дональду Трампу, поскольку третий срок ему не положен.

Обсуждается и возможный преемник, но ещё важнее — сам механизм передачи власти. Это уже не вопрос о том, кто победит, а о том, сможет ли двухпартийная система США сохраниться и какой станет политическая архитектура после Трампа.

Настоящая кухня американской политики

Обычно внимание сосредоточено на публичной политике — заявлениях и скандалах в Вашингтоне, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Но реальная политика делается внутри партийных комитетов по всей стране. Их влияние значительно выше, чем у региональных структур в России.

Сегодняшний момент — это не просто выбор между кандидатами, а проверка всей системы: старые элиты пытаются вернуть контроль над выдвижением, а региональные и популистские силы сопротивляются.

Конфликт элит: центр против регионов

Мы наблюдаем финал борьбы между центральными и региональными партийными аппаратами, особенно ярко проявившейся в 2016 году.

Раньше кандидатов определяли через сложные многоэтапные голосования, что давало влияние делегациям штатов. С введением праймериз контроль перешёл к национальным партийным центрам.

Это вызвало недовольство региональных элит, которые в 2016 году выдвинули несистемных кандидатов — Трампа у республиканцев и Сандерса у демократов.

Как устроены выборы кандидатов

Сегодня система выдвижения — сложная и многоэтапная: праймериз сочетаются с партийными съездами.

У республиканцев большинство делегатов обязаны голосовать в первом туре за победителя праймериз.

У демократов система сложнее: есть обычные делегаты и суперделегаты — представители элиты. Если кандидат не набирает большинства, во втором туре они могут изменить исход голосования.

Борьба за наследие Трампа

Главный вопрос для республиканцев — кто сможет удержать коалицию Трампа.

Возможные кандидаты — вице-президент Вэнс, Марко Рубио, а также Дональд Трамп-младший. При этом элиты могут продвигать собственные альтернативы.

Не исключено появление третьей силы, например, партии Илона Маска, что может ударить по трампистам.

Кризис демократов и радикализация

У демократов идёт собственная борьба. Партия ищет новое лицо: либо системного кандидата, либо радикального, подобного Сандерсу.

Обе партии раскалываются на фракции, что делает их менее управляемыми из центра. Реальная власть может сместиться из Вашингтона в регионы, к партийным лидерам штатов.

Риск новой политической модели

Нельзя исключать движение США к модели "конкурентного авторитаризма", где выборы формально сохраняются, но их честность ставится под сомнение. Легитимность победителя выборов 2028 года почти неизбежно будет оспариваться.

Возможные сценарии

Республиканцы могут сохранить власть благодаря мобилизации сторонников и слабости демократов.

Демократы, в свою очередь, могут сделать ставку на умеренного кандидата и идею стабильности.

Но также возможен радикальный сценарий — выдвижение сандерса 2.0 и превращение выборов в жёсткое идеологическое противостояние.

Итог: выборы как борьба аппаратов

Выборы в США никогда не были только борьбой идеологий — это прежде всего борьба партийных аппаратов.

Главный вопрос — смогут ли старые элиты договориться с новыми движениями или система окончательно изменится, превратившись из двухполюсной в трёхполюсную.

Праймериз дают кандидату шанс, но не гарантируют победу: в решающий момент вступают аппаратные механизмы. Наблюдать за этим будет крайне интересно — если вас волнует будущее мировой политики.