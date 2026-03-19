Трамп уходит — за кулисами готовят неожиданную замену: всё решит один скрытый механизм

В программе "Точка зрения" востоковед, член Центрального совета профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров рассуждает о будущем выборов в США после Трампа, борьбе партийных элит и риске трансформации всей политической системы страны.
— Интересно, что уже в 2026 году в российском общественно-политическом дискурсе активно обсуждаются президентские выборы в США 2028 года. Хотя впереди промежуточные выборы в конгресс, внимание сосредоточено на том, кто придёт на смену Дональду Трампу, поскольку третий срок ему не положен.
Обсуждается и возможный преемник, но ещё важнее — сам механизм передачи власти. Это уже не вопрос о том, кто победит, а о том, сможет ли двухпартийная система США сохраниться и какой станет политическая архитектура после Трампа.
Обычно внимание сосредоточено на публичной политике — заявлениях и скандалах в Вашингтоне, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Но реальная политика делается внутри партийных комитетов по всей стране. Их влияние значительно выше, чем у региональных структур в России.
Сегодняшний момент — это не просто выбор между кандидатами, а проверка всей системы: старые элиты пытаются вернуть контроль над выдвижением, а региональные и популистские силы сопротивляются.
Мы наблюдаем финал борьбы между центральными и региональными партийными аппаратами, особенно ярко проявившейся в 2016 году.
Раньше кандидатов определяли через сложные многоэтапные голосования, что давало влияние делегациям штатов. С введением праймериз контроль перешёл к национальным партийным центрам.
Это вызвало недовольство региональных элит, которые в 2016 году выдвинули несистемных кандидатов — Трампа у республиканцев и Сандерса у демократов.
Сегодня система выдвижения — сложная и многоэтапная: праймериз сочетаются с партийными съездами.
У республиканцев большинство делегатов обязаны голосовать в первом туре за победителя праймериз.
У демократов система сложнее: есть обычные делегаты и суперделегаты — представители элиты. Если кандидат не набирает большинства, во втором туре они могут изменить исход голосования.
Главный вопрос для республиканцев — кто сможет удержать коалицию Трампа.
Возможные кандидаты — вице-президент Вэнс, Марко Рубио, а также Дональд Трамп-младший. При этом элиты могут продвигать собственные альтернативы.
Не исключено появление третьей силы, например, партии Илона Маска, что может ударить по трампистам.
У демократов идёт собственная борьба. Партия ищет новое лицо: либо системного кандидата, либо радикального, подобного Сандерсу.
Обе партии раскалываются на фракции, что делает их менее управляемыми из центра. Реальная власть может сместиться из Вашингтона в регионы, к партийным лидерам штатов.
Нельзя исключать движение США к модели "конкурентного авторитаризма", где выборы формально сохраняются, но их честность ставится под сомнение. Легитимность победителя выборов 2028 года почти неизбежно будет оспариваться.
Республиканцы могут сохранить власть благодаря мобилизации сторонников и слабости демократов.
Демократы, в свою очередь, могут сделать ставку на умеренного кандидата и идею стабильности.
Но также возможен радикальный сценарий — выдвижение сандерса 2.0 и превращение выборов в жёсткое идеологическое противостояние.
Выборы в США никогда не были только борьбой идеологий — это прежде всего борьба партийных аппаратов.
Главный вопрос — смогут ли старые элиты договориться с новыми движениями или система окончательно изменится, превратившись из двухполюсной в трёхполюсную.
Праймериз дают кандидату шанс, но не гарантируют победу: в решающий момент вступают аппаратные механизмы. Наблюдать за этим будет крайне интересно — если вас волнует будущее мировой политики.
