Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Буллинг в школе выходит из-под контроля — пошаговая инструкция, которая всё меняет

Правда ТВ » Правда о праве

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, кто отвечает за безопасность детей в школе и детсаду и как действовать родителям, если ребёнок сталкивается с травлей.

Буллинг: проблема, о которой нельзя молчать

— Тема сложная — буллинг и газлайтинг. Речь о том, за что отвечают школа и детский сад, но что часто не выполняется должным образом. В результате дети остаются один на один с проблемой, а родители не всегда знают, как защитить их права.

Можно ли защитить ребёнка, если его обижают в школе? Кто несёт ответственность? Где граница между обязанностями школы, детского сада и родителей? Что делать, если травля продолжается и ребёнок замыкается, теряет уверенность в себе, сталкивается с серьёзными психологическими последствиями?

По статистике, около трети россиян сталкиваются с буллингом, но лишь часть готова говорить об этом. Замалчивание только усугубляет ситуацию и может приводить к тяжёлым последствиям.

Ответственность школы и детского сада

Если ребёнок находится в образовательном учреждении, ответственность за его безопасность несёт администрация. Судебная практика показывает: если травма получена во время занятий, компенсация взыскивается со школы или детского сада.

Когда занятия заканчиваются и ребёнок покидает территорию, ответственность переходит к родителям. Это важно учитывать.

Если повреждено имущество ребёнка, школа отвечает за ущерб, если не докажет, что это произошло по вине самого ребёнка или в результате непреодолимых обстоятельств. Однако при наличии дорогих вещей суд может возложить часть ответственности на родителей, поскольку вопрос контроля и воспитания остаётся за ними.

Ответственность родителей

Родители — главные воспитатели. Их ответственность начинается там, где заканчивается контроль образовательного учреждения.

Если ребёнок причинил ущерб в школе, сначала отвечает учреждение, но затем оно может взыскать расходы с родителей. Поэтому вопросы воспитания напрямую влияют на юридические последствия.

Буллинг как зона общей ответственности

Травля — это общая зона ответственности школы и родителей.

Если ребёнок выступает агрессором, ответственность несут его родители за ненадлежащее воспитание. В таких случаях важно не бояться заявлять о проблеме и добиваться привлечения к ответственности.

Статистика показывает рост подобных дел: родители привлекаются за драки, оскорбления и создание опасной среды для детей.

Что делать, если ребёнка травят: пошаговая инструкция

  1. Первое — поверить ребёнку и поддержать его. Не обесценивайте его чувства. Ребёнок должен знать, что вы на его стороне.
  2. Второе — собрать доказательства: скриншоты, аудио, записи инцидентов, медицинские документы.
  3. Третье — обратиться в школу с письменным заявлением на имя директора.
  4. Четвёртое — при бездействии школы обращаться в управление образования, к уполномоченному по правам ребёнка, в прокуратуру, а при физическом насилии — в полицию.
  5. Пятое — при необходимости не бояться сменить школу. Психологическое здоровье ребёнка важнее статуса учебного заведения.

Если ваш ребёнок — агрессор

Если вы узнали, что ваш ребёнок травит других, важно не наказывать, а разобраться в причинах. За агрессией часто стоят внутренние проблемы. Необходимо поговорить с ребёнком, объяснить последствия его поведения, научить эмпатии и пониманию чувств других людей.

Развитие эмпатии, внимание к ребёнку и своевременная реакция родителей и школы — лучшая профилактика буллинга.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы школа

Новости Все >
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Буллинг в школе выходит из-под контроля — пошаговая инструкция, которая всё меняет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.