Буллинг в школе выходит из-под контроля — пошаговая инструкция, которая всё меняет

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, кто отвечает за безопасность детей в школе и детсаду и как действовать родителям, если ребёнок сталкивается с травлей.

Буллинг: проблема, о которой нельзя молчать

— Тема сложная — буллинг и газлайтинг. Речь о том, за что отвечают школа и детский сад, но что часто не выполняется должным образом. В результате дети остаются один на один с проблемой, а родители не всегда знают, как защитить их права.

Можно ли защитить ребёнка, если его обижают в школе? Кто несёт ответственность? Где граница между обязанностями школы, детского сада и родителей? Что делать, если травля продолжается и ребёнок замыкается, теряет уверенность в себе, сталкивается с серьёзными психологическими последствиями?

По статистике, около трети россиян сталкиваются с буллингом, но лишь часть готова говорить об этом. Замалчивание только усугубляет ситуацию и может приводить к тяжёлым последствиям.

Ответственность школы и детского сада

Если ребёнок находится в образовательном учреждении, ответственность за его безопасность несёт администрация. Судебная практика показывает: если травма получена во время занятий, компенсация взыскивается со школы или детского сада.

Когда занятия заканчиваются и ребёнок покидает территорию, ответственность переходит к родителям. Это важно учитывать.

Если повреждено имущество ребёнка, школа отвечает за ущерб, если не докажет, что это произошло по вине самого ребёнка или в результате непреодолимых обстоятельств. Однако при наличии дорогих вещей суд может возложить часть ответственности на родителей, поскольку вопрос контроля и воспитания остаётся за ними.

Ответственность родителей

Родители — главные воспитатели. Их ответственность начинается там, где заканчивается контроль образовательного учреждения.

Если ребёнок причинил ущерб в школе, сначала отвечает учреждение, но затем оно может взыскать расходы с родителей. Поэтому вопросы воспитания напрямую влияют на юридические последствия.

Буллинг как зона общей ответственности

Травля — это общая зона ответственности школы и родителей.

Если ребёнок выступает агрессором, ответственность несут его родители за ненадлежащее воспитание. В таких случаях важно не бояться заявлять о проблеме и добиваться привлечения к ответственности.

Статистика показывает рост подобных дел: родители привлекаются за драки, оскорбления и создание опасной среды для детей.

Что делать, если ребёнка травят: пошаговая инструкция

Первое — поверить ребёнку и поддержать его. Не обесценивайте его чувства. Ребёнок должен знать, что вы на его стороне. Второе — собрать доказательства: скриншоты, аудио, записи инцидентов, медицинские документы. Третье — обратиться в школу с письменным заявлением на имя директора. Четвёртое — при бездействии школы обращаться в управление образования, к уполномоченному по правам ребёнка, в прокуратуру, а при физическом насилии — в полицию. Пятое — при необходимости не бояться сменить школу. Психологическое здоровье ребёнка важнее статуса учебного заведения.

Если ваш ребёнок — агрессор

Если вы узнали, что ваш ребёнок травит других, важно не наказывать, а разобраться в причинах. За агрессией часто стоят внутренние проблемы. Необходимо поговорить с ребёнком, объяснить последствия его поведения, научить эмпатии и пониманию чувств других людей.