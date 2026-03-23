Наталья Оганова

Один ответ на кассе — и вы без доказательств: почему нельзя отказываться от чека

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, почему вопрос "Чек нужен?" может лишить покупателя защиты, какие риски скрываются за отказом от чека и как это влияет на права потребителя.

Почему нас спрашивают про чек

— Сегодня поговорим о вопросе, который часто звучит в магазинах: "Чек вам нужен?" В этот момент многие задумываются, брать его или нет, ведь это вроде лишняя бумага.

Но возникает и другое ощущение: если спрашивают, нет ли здесь подвоха. И действительно, налоговые органы обратили внимание на эту практику и начали разбираться, почему чек не всегда выдают автоматически.

Как отказ от чека лишает защиты

Когда продавец получает отказ от чека, это может развязать ему руки и в дальнейшем лишить покупателя возможности защитить свои права. Поэтому важно понимать: если вы хотите иметь доказательства покупки, их нужно либо сохранять, либо точно знать, как их получить.

Откуда пошла практика "чек не нужен"

Ситуация началась в 2022 году, когда возник дефицит чековой ленты. Тогда ФНС временно смягчила требования и магазины стали спрашивать покупателей, печатать чек или нет.

Проблема в том, что дефицит давно исчез, а привычка не выдавать чек осталась.

Почему это не всегда про удобство

Налоговая считает, что отказ от чеков — это не только про удобство, но и про экономию, которая может быть недобросовестной. Если чек не выдают, возрастает риск злоупотреблений: продажу могут не провести по учёту, занизить выручку.

Даже в крупных сетях человеческий фактор остаётся и бывают ситуации, когда покупка просто не отражается в базе.

Что говорит закон

Согласно 54-ФЗ, продавец обязан сформировать кассовый чек и передать его покупателю. По умолчанию чек выдаётся на бумаге. Электронный вариант возможен только с согласия покупателя.

Если покупатель не хочет брать чек, продавец всё равно обязан его пробить и предложить. Только после явного отказа чек можно утилизировать.

Ответственность за невыдачу чека

Невыдача чека — административное правонарушение (ст. 14.5 КоАП). Это штрафы и риск внеплановой проверки.

В 2026 году одобрен законопроект о существенном увеличении санкций. Штрафы могут достигать десятков и сотен тысяч рублей, а при повторных нарушениях — до миллиона.

Почему чек важен для покупателя

Чек — это основа для возврата, обмена, гарантийного ремонта и главный аргумент в споре. Без него доказать свою правоту значительно сложнее.

Например, если вам пробили лишний товар или не учли скидку, без чека вы не сможете подтвердить ошибку.

Типичные ошибки покупателей

Многие не проверяют чек, особенно при длинных списках покупок. Часто позиции не соответствуют фактическому товару, но без чека это невозможно доказать.

Отказываясь от чека, вы добровольно лишаете себя доказательств.

Новые риски для бизнеса

Попытки обходить правила (например, принимать переводы на карту без чека) связаны с нарушением закона. С учётом роста штрафов такие действия могут привести к серьёзным финансовым последствиям вплоть до угрозы банкротства.

Нарушения при невыдаче чека — это санкции для продавца и потеря доказательств для покупателя.

Чек — это ваше право и ваша защита. Не пренебрегайте им.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру

