Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Сделал ремонт без согласования — Росреестр поставил крест на сделке

Правда ТВ » Правда о праве

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как ремонт и перепланировка могут привести к штрафам и даже потере квартиры, какие изменения запрещены и что изменилось в правилах в 2026 году.

Ремонт может стоить квартиры

— Мало купить квартиру и начать ремонт — важно не потерять её после него. Требования градостроительного и жилищного законодательства ужесточаются, а перепланировка всё чаще влечёт серьёзные финансовые и имущественные последствия.

Не всё можно делать так, как хочется или как предложил дизайнер. Даже если изменения кажутся удобными, они могут не устроить управляющую компанию, соседей или жилищную инспекцию. В ряде случаев это приводит к серьёзным последствиям — вплоть до лишения права собственности.

Новые правила 2026 года

Процедура согласования перепланировки стала прозрачнее, но значительно строже. Усиливается контроль и увеличивается количество штрафов.

С 1 марта 2026 года документы можно подать через портал госуслуг. Процедура занимает минимум времени при наличии готового проекта от специализированной организации. Вся история согласований фиксируется в системе.

Если в согласовании отказывают, теперь обязаны указать конкретную норму закона. Размытые формулировки — нарушение.

Почему нельзя игнорировать согласование

Ремонт без узаконенной перепланировки нельзя считать завершённым. Даже если вы живёте в квартире, при продаже Росреестр не зарегистрирует сделку.

Документы БТИ фиксируют отклонения от первоначального плана. Такие "красные линии" блокируют любые сделки — продажу, сдачу в аренду.

Игнорирование требований может привести к судебным искам, обязательству вернуть всё в исходное состояние и даже к утрате права собственности.

Что категорически запрещено

  • Нельзя затрагивать несущие конструкции — это угроза обрушения дома.
  • Запрещён перенос "мокрых зон" (кухни, санузла) над жилыми помещениями соседей. Установка санузла над спальней невозможна.
  • Нельзя делать тёплые полы от общедомовых систем отопления — только электрические.
  • При наличии газовой плиты запрещено объединять кухню с жилой комнатой.
  • Нельзя присоединять балкон к комнате и выносить туда батареи — нарушается тепловой контур здания.

Когда можно лишиться квартиры

Несогласованная перепланировка может стать основанием для прекращения права собственности.

Если собственник игнорирует предписания, не устраняет нарушения и не допускает проверку, жилищная инспекция обращается в суд. С 2026 года такие дела рассматриваются ускоренно — в течение десяти дней. При угрозе жизни и здоровью суд может принять решение о продаже квартиры с публичных торгов.

Штрафы и последствия

Штраф за самовольную перепланировку составляет 2-2,5 тысячи рублей. Но главное — не сумма штрафа, а ограничения: невозможность продать или оформить сделку с квартирой.

Как избежать проблем

Перед началом ремонта необходимо согласовать проект. Это можно сделать через специалистов или юристов. Любые затраты на законное оформление значительно ниже, чем последствия самовольной перепланировки. Берегите своё жильё.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ремонт

Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.