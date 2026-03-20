Сделал ремонт без согласования — Росреестр поставил крест на сделке

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как ремонт и перепланировка могут привести к штрафам и даже потере квартиры, какие изменения запрещены и что изменилось в правилах в 2026 году.
— Мало купить квартиру и начать ремонт — важно не потерять её после него. Требования градостроительного и жилищного законодательства ужесточаются, а перепланировка всё чаще влечёт серьёзные финансовые и имущественные последствия.
Не всё можно делать так, как хочется или как предложил дизайнер. Даже если изменения кажутся удобными, они могут не устроить управляющую компанию, соседей или жилищную инспекцию. В ряде случаев это приводит к серьёзным последствиям — вплоть до лишения права собственности.
Процедура согласования перепланировки стала прозрачнее, но значительно строже. Усиливается контроль и увеличивается количество штрафов.
С 1 марта 2026 года документы можно подать через портал госуслуг. Процедура занимает минимум времени при наличии готового проекта от специализированной организации. Вся история согласований фиксируется в системе.
Если в согласовании отказывают, теперь обязаны указать конкретную норму закона. Размытые формулировки — нарушение.
Ремонт без узаконенной перепланировки нельзя считать завершённым. Даже если вы живёте в квартире, при продаже Росреестр не зарегистрирует сделку.
Документы БТИ фиксируют отклонения от первоначального плана. Такие "красные линии" блокируют любые сделки — продажу, сдачу в аренду.
Игнорирование требований может привести к судебным искам, обязательству вернуть всё в исходное состояние и даже к утрате права собственности.
Несогласованная перепланировка может стать основанием для прекращения права собственности.
Если собственник игнорирует предписания, не устраняет нарушения и не допускает проверку, жилищная инспекция обращается в суд. С 2026 года такие дела рассматриваются ускоренно — в течение десяти дней. При угрозе жизни и здоровью суд может принять решение о продаже квартиры с публичных торгов.
Штраф за самовольную перепланировку составляет 2-2,5 тысячи рублей. Но главное — не сумма штрафа, а ограничения: невозможность продать или оформить сделку с квартирой.
Перед началом ремонта необходимо согласовать проект. Это можно сделать через специалистов или юристов. Любые затраты на законное оформление значительно ниже, чем последствия самовольной перепланировки. Берегите своё жильё.
