Женщины в ловушке: алименты считают без выплат — и отказывают в помощи

В новом выпуске программы "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой — о том, как реально взыскать алименты, какие ошибки лишают пособий и какие новые правила действуют в 2026 году.
Россия, к сожалению, является одним из лидеров по количеству разводов: распадается около 57% браков. При этом в большинстве семей есть дети.
Важно понимать: развод и раздел имущества касаются только супругов. Имущество делится между родителями, а алименты — это уже обязательства по содержанию ребёнка. Даже если одному из супругов досталась половина имущества, это не означает, что ребёнок обеспечен. Его содержание — отдельная обязанность.
После решения о разводе подаётся иск о расторжении брака, если есть несовершеннолетние дети. Параллельно может подаваться иск о разделе имущества и определении места жительства ребёнка.
Если стороны готовы договориться, можно заключить нотариальное соглашение, где прописываются условия проживания ребёнка и сумма выплат.
Но на практике договориться мирно сложно. Поэтому важно иметь либо судебное решение с исполнительным листом, либо нотариальное соглашение. Это юридическая основа, которая позволит в дальнейшем защищать свои права.
Не нужно бояться заявлять о своих правах — иначе их невозможно реализовать.
С 1 марта 2026 года изменился порядок учёта алиментов при назначении единого пособия.
Раньше ориентировались на МРОТ, сейчас — на средний заработок по региону. Это приводит к тому, что даже "виртуальные" алименты могут существенно увеличить доход семьи на бумаге.
Например, в Москве средняя зарплата — около 170 тысяч рублей. Соответственно, алименты на одного ребёнка считаются как 25% — это примерно 43 тысячи рублей. В Магаданской области — около 60 тысяч.
Даже если этих денег фактически нет, их могут учесть как доход. Если общий доход превышает прожиточный минимум — в пособии откажут.
Такая ситуация возникает, если нет судебного решения или нотариального соглашения.
Если вы не зафиксировали сумму алиментов, государство рассчитает её самостоятельно:
Эти суммы будут учитываться при расчёте дохода семьи.
Поэтому, если вы планируете получать пособие, необходимо:
Бывают ситуации, когда отец ребёнка не выходит на связь. В этом случае можно воспользоваться реестром должников, который доступен через Госуслуги.
Если есть судебное решение и возбуждено исполнительное производство, должника можно найти и привлечь к ответственности.
Самостоятельно справляться с этим сложно, поэтому помощь юриста часто становится необходимой.
Сейчас прорабатывается закон о создании государственного алиментного фонда. Суть в том, что мать будет получать алименты от государства, а уже государство будет взыскивать деньги с должника. Это может существенно упростить жизнь тем, кто сталкивается с неуплатой алиментов.
Важно помнить: при разделе имущества защищаются интересы супругов, а при взыскании алиментов — интересы ребёнка.
Отец остаётся обязанным содержать ребёнка независимо от отношений с матерью. Эти обязательства сохраняются на всю жизнь, за исключением случая лишения родительских прав.
При этом судебная практика показывает: в большинстве случаев дети остаются с матерью.
Знать свои права и не бояться их отстаивать.
Чем больше человек боится и избегает решения проблемы, тем сложнее становится ситуация. Нужно говорить о проблемах и учиться их решать.
Будьте внимательны к себе, защищайте свои права — и тогда вы сможете обеспечить стабильность и безопасность своим детям.
Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.