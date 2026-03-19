Женщины в ловушке: алименты считают без выплат — и отказывают в помощи

В новом выпуске программы "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой — о том, как реально взыскать алименты, какие ошибки лишают пособий и какие новые правила действуют в 2026 году.

Алименты: не про имущество, а про ребёнка

— Реально ли получить алименты после развода, как их правильно взыскать и какие новые правила появились в 2026 году.

Россия, к сожалению, является одним из лидеров по количеству разводов: распадается около 57% браков. При этом в большинстве семей есть дети.

Важно понимать: развод и раздел имущества касаются только супругов. Имущество делится между родителями, а алименты — это уже обязательства по содержанию ребёнка. Даже если одному из супругов досталась половина имущества, это не означает, что ребёнок обеспечен. Его содержание — отдельная обязанность.

Как оформить алименты правильно

После решения о разводе подаётся иск о расторжении брака, если есть несовершеннолетние дети. Параллельно может подаваться иск о разделе имущества и определении места жительства ребёнка.

Если стороны готовы договориться, можно заключить нотариальное соглашение, где прописываются условия проживания ребёнка и сумма выплат.

Но на практике договориться мирно сложно. Поэтому важно иметь либо судебное решение с исполнительным листом, либо нотариальное соглашение. Это юридическая основа, которая позволит в дальнейшем защищать свои права.

Не нужно бояться заявлять о своих правах — иначе их невозможно реализовать.

Новые правила 2026 года: почему могут отказать в пособии

С 1 марта 2026 года изменился порядок учёта алиментов при назначении единого пособия.

Раньше ориентировались на МРОТ, сейчас — на средний заработок по региону. Это приводит к тому, что даже "виртуальные" алименты могут существенно увеличить доход семьи на бумаге.

Например, в Москве средняя зарплата — около 170 тысяч рублей. Соответственно, алименты на одного ребёнка считаются как 25% — это примерно 43 тысячи рублей. В Магаданской области — около 60 тысяч.

Даже если этих денег фактически нет, их могут учесть как доход. Если общий доход превышает прожиточный минимум — в пособии откажут.

Почему важно оформить алименты официально

Такая ситуация возникает, если нет судебного решения или нотариального соглашения.

Если вы не зафиксировали сумму алиментов, государство рассчитает её самостоятельно:

на одного ребёнка — 25% от среднего заработка,

на двоих — 33%,

на троих и более — 50%.

Эти суммы будут учитываться при расчёте дохода семьи.

Поэтому, если вы планируете получать пособие, необходимо:

либо заключить нотариальное соглашение,

либо получить судебное решение и открыть исполнительное производство.

Что делать, если отец не платит

Бывают ситуации, когда отец ребёнка не выходит на связь. В этом случае можно воспользоваться реестром должников, который доступен через Госуслуги.

Если есть судебное решение и возбуждено исполнительное производство, должника можно найти и привлечь к ответственности.

Самостоятельно справляться с этим сложно, поэтому помощь юриста часто становится необходимой.

Государственный алиментный фонд: что планируется

Сейчас прорабатывается закон о создании государственного алиментного фонда. Суть в том, что мать будет получать алименты от государства, а уже государство будет взыскивать деньги с должника. Это может существенно упростить жизнь тем, кто сталкивается с неуплатой алиментов.

Права родителей и интересы ребёнка

Важно помнить: при разделе имущества защищаются интересы супругов, а при взыскании алиментов — интересы ребёнка.

Отец остаётся обязанным содержать ребёнка независимо от отношений с матерью. Эти обязательства сохраняются на всю жизнь, за исключением случая лишения родительских прав.

При этом судебная практика показывает: в большинстве случаев дети остаются с матерью.

Главное правило

Знать свои права и не бояться их отстаивать.

Чем больше человек боится и избегает решения проблемы, тем сложнее становится ситуация. Нужно говорить о проблемах и учиться их решать.