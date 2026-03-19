Женщины в ловушке: алименты считают без выплат — и отказывают в помощи

В новом выпуске программы "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой — о том, как реально взыскать алименты, какие ошибки лишают пособий и какие новые правила действуют в 2026 году.

Алименты: не про имущество, а про ребёнка

— Реально ли получить алименты после развода, как их правильно взыскать и какие новые правила появились в 2026 году.

Россия, к сожалению, является одним из лидеров по количеству разводов: распадается около 57% браков. При этом в большинстве семей есть дети.

Важно понимать: развод и раздел имущества касаются только супругов. Имущество делится между родителями, а алименты — это уже обязательства по содержанию ребёнка. Даже если одному из супругов досталась половина имущества, это не означает, что ребёнок обеспечен. Его содержание — отдельная обязанность.

Как оформить алименты правильно

После решения о разводе подаётся иск о расторжении брака, если есть несовершеннолетние дети. Параллельно может подаваться иск о разделе имущества и определении места жительства ребёнка.

Если стороны готовы договориться, можно заключить нотариальное соглашение, где прописываются условия проживания ребёнка и сумма выплат.

Но на практике договориться мирно сложно. Поэтому важно иметь либо судебное решение с исполнительным листом, либо нотариальное соглашение. Это юридическая основа, которая позволит в дальнейшем защищать свои права.

Не нужно бояться заявлять о своих правах — иначе их невозможно реализовать.

Новые правила 2026 года: почему могут отказать в пособии

С 1 марта 2026 года изменился порядок учёта алиментов при назначении единого пособия.

Раньше ориентировались на МРОТ, сейчас — на средний заработок по региону. Это приводит к тому, что даже "виртуальные" алименты могут существенно увеличить доход семьи на бумаге.

Например, в Москве средняя зарплата — около 170 тысяч рублей. Соответственно, алименты на одного ребёнка считаются как 25% — это примерно 43 тысячи рублей. В Магаданской области — около 60 тысяч.

Даже если этих денег фактически нет, их могут учесть как доход. Если общий доход превышает прожиточный минимум — в пособии откажут.

Почему важно оформить алименты официально

Такая ситуация возникает, если нет судебного решения или нотариального соглашения.

Если вы не зафиксировали сумму алиментов, государство рассчитает её самостоятельно:

  • на одного ребёнка — 25% от среднего заработка,
  • на двоих — 33%,
  • на троих и более — 50%.

Эти суммы будут учитываться при расчёте дохода семьи.

Поэтому, если вы планируете получать пособие, необходимо:

  • либо заключить нотариальное соглашение,
  • либо получить судебное решение и открыть исполнительное производство.

Что делать, если отец не платит

Бывают ситуации, когда отец ребёнка не выходит на связь. В этом случае можно воспользоваться реестром должников, который доступен через Госуслуги.

Если есть судебное решение и возбуждено исполнительное производство, должника можно найти и привлечь к ответственности.

Самостоятельно справляться с этим сложно, поэтому помощь юриста часто становится необходимой.

Государственный алиментный фонд: что планируется

Сейчас прорабатывается закон о создании государственного алиментного фонда. Суть в том, что мать будет получать алименты от государства, а уже государство будет взыскивать деньги с должника. Это может существенно упростить жизнь тем, кто сталкивается с неуплатой алиментов.

Права родителей и интересы ребёнка

Важно помнить: при разделе имущества защищаются интересы супругов, а при взыскании алиментов — интересы ребёнка.

Отец остаётся обязанным содержать ребёнка независимо от отношений с матерью. Эти обязательства сохраняются на всю жизнь, за исключением случая лишения родительских прав.

При этом судебная практика показывает: в большинстве случаев дети остаются с матерью.

Главное правило

Знать свои права и не бояться их отстаивать.

Чем больше человек боится и избегает решения проблемы, тем сложнее становится ситуация. Нужно говорить о проблемах и учиться их решать.

Будьте внимательны к себе, защищайте свои права — и тогда вы сможете обеспечить стабильность и безопасность своим детям.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Политическая система США сдвигается: выборы могут приблизить страну к жёсткой модели власти
Политика, что стала камнем в шестерёнках экономики: как Нетаньяху стал угрозой для страховщиков
Избирательный лабиринт США: как праймериз превращаются в поле битвы элит
Экономика сражается с войной: как конфликт на Ближнем Востоке рушит логистику
Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде
Сейчас читают
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Последние материалы
Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой
Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане
Подводный флот ушел на дно истории: Пентагон объявил о полном разгроме морских сил Ирана
Сорняки вне закона: какой высоты трава на огороде заставит власти отобрать вашу территорию
Газовая камера для планеты: цены на топливо в Европе бьют рекорды из-за трамповской искры в Заливе
Миллионы за пустоту: куда ушли бюджетные деньги на несостоявшийся проект в центре Калининграда
Топливный кран на замке: Россия подготовилась полностью перекрыть вывоз бензина из страны
Белая стена стирает горизонт: на Колыму обрушится мощный циклон со скоростью ветра 20 метров в секунду
Сейсмический узел завязался туго: украинские бункеры готовят к встрече с неумолимым Орешником
За квартирами в Екатеринбург едут даже соседи по Уралу: спрос из других регионов вскрыл неожиданный тренд
