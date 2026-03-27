Чебоксарский магнит для удали: в Чувашии оживили то, что страна бросила гнить в болотах

В программе "Турподход" директор Музея истории трактора Альберт Сергеев рассказывает, как в Чебоксарах собрали уникальную коллекцию техники со всей страны. От редких находок до восстановления машин и интерактивных проектов — разговор о том, как трактор стал символом инженерной эпохи и частью живой истории.

Музей, где оживает история техники

— Как зарождался музей и почему именно трактор стал его главным героем?

— 257 лет назад впервые на Земле проехала паровая тележка француза Николя-Жозефа Кюньо. С тех пор прошло много времени, и трактор стал не просто техникой — он стал одной из главных машин в мире. С его помощью мы пашем землю, добываем полезные ископаемые.

50 лет назад в Чебоксарах построили завод по выпуску промышленных бульдозеров. Поэтому, когда меня спрашивают, почему музей находится именно здесь, я отвечаю: "Чебоксары и Чувашия — столица отечественного промышленного тракторостроения".

В 2010 году по инициативе руководства концерна мы начали создавать музей. Сначала изучили международный опыт. Музеи тракторов есть во многих странах, но в России такого масштаба не было.

Сегодня у нас крупнейшая коллекция — 62 трактора. Главный экспонат — чебоксарский первенец Т-330. Именно с него началась история концерна, который и подарил стране этот музей.

Как собирали коллекцию

— В каком состоянии поступает техника и кто занимается её восстановлением?

— Мы искали тракторы по всей стране — в любом состоянии. Главное было показать всю историю отечественного тракторостроения, всю производственную линейку.

Основу коллекции составили машины из бывшего научного института в Подмосковье, где энтузиасты сохранили редкие экземпляры. Сегодня у нас представлены машины всех крупнейших заводов — Сталинградского, Харьковского, Челябинского.

Первые тракторы были заимствованы у иностранных компаний — International Harvester, Caterpillar. Но уже в 1937 году начали создавать собственные разработки.

Мы гордимся и нашими земляками. Например, Алексей Платонов — главный конструктор, участвовавший в создании ключевых моделей.

Техника поступает в разном состоянии, иногда — буквально найденная в поле или даже в болотах. Есть уникальные истории — например, трактор, на котором совершили рекордное путешествие от Новосибирска до Владивостока и обратно.

Коллекция постоянно пополняется — благодаря партнёрам, предприятиям и энтузиастам. Раньше реставрацией занимались заводы, теперь у нас есть собственная мастерская. Мы не только восстанавливаем технику, но и показываем её в деле — на выставках, в реконструкциях сельхозработ. Это вызывает большой интерес.

Редкие экспонаты и поиск техники

— Какой трактор было сложнее всего заполучить?

— У каждого своя история. Например, трактор ТТ-2 из Хабаровска — пришлось долго договариваться с владельцем. Но в итоге мы его привезли.

Бывает и наоборот, люди сами звонят и предлагают технику, понимая её ценность. Мы забираем, восстанавливаем и активно используем на выставках.

— Планируете ли вы расширять коллекцию?

— Конечно. Сейчас у нас техника с 1930-х годов, но хотелось бы найти более ранние — например, паровые тракторы. Это сложнее, но такие находки ещё возможны.

Современные технологии в музее

— Используете ли вы современные технологии?

— Да, активно работаем в этом направлении. У нас уже есть интерактивные элементы, тренажёры.

Мы подали грант на создание метавселенной музея — чтобы посетители могли, например, в VR попасть на завод и собрать трактор своими руками. Это особенно важно для молодёжи.

Но пока наша главная задача — собрать полную коллекцию в натуральную величину. Затем будем развивать цифровую часть.

Проект "Живые уроки"

— Расскажите о проекте "Живые уроки".

— Этот проект запущен в 2016 году. Его суть — проводить школьные занятия прямо в музее, через реальные экспонаты. К нам часто приезжают школьники. Мы проводим экскурсии, квесты, интерактивные занятия. Более того, у нас можно участвовать в реставрации техники.

Мы работаем и с будущими специалистами — показываем, как создаётся трактор, как он конструируется. Это профориентация. Дети сначала изучают историю, а потом видят производство вживую.

Есть и реальные результаты: ребята, которые когда-то просто заходили из любопытства, сегодня работают в автосервисах, на заводах, строят карьеру.

Женская тракторная бригада

— Как появилась идея создать женскую тракторную бригаду?

— Это интересная история. У нас есть детский клуб при музее. Пока дети занимались, их мамы ждали — и мы предложили им попробовать себя в роли трактористов.

Так появилась женская бригада. Сегодня это восемь девушек, у которых есть права и категории. Они участвуют в выставках, чемпионатах, ездят на ретротехнике. Мы были с ними в Белоруссии, Татарстане, Ленинградской области, даже на Манежной площади в Москве.

Сейчас готовим книгу о женщинах-трактористах "Женщины с железным характером". Это важная часть нашей истории.

Проекты вне музея

— Вы также занимаетесь развитием парка. Расскажите об этом.

— Это связано с моей малой родиной. Есть Родник Атӑк ҫӑлӗ (Родник Атыка) — знаковое место для нашей деревни. Мы решили его благоустроить. С помощью энтузиастов и грантов создаём экотропу, благоустраиваем территорию, проводим субботники, сажаем деревья. Это объединяет людей. Инициатива была моя, но без поддержки местных жителей ничего бы не получилось.

Мечта о большом фестивале

— О чём вы мечтаете как директор музея?

— Моя мечта — создать Всероссийское сообщество любителей тракторной техники и проводить фестиваль ретротракторов. Чтобы люди могли увидеть, как техника работала раньше и как работает сейчас. Чтобы это стало ежегодным событием.

Также хотелось бы организовать выставку советской техники в Китае — ведь многие заводы там строились при участии СССР. Это сложная задача, но мы идём к её решению.