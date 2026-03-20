Лампасы против дырявых труб: назван главный экзамен для казаков на выборах-2026

В программе "Казачья правда" Игорь Шарапов беседует с политологом, членом комитета РАСО и автором канала "Эксперт по Госдуме" Павлом Склянчуком о выборах 2026 года. Эксперт объясняет, какие качества нужны кандидатам, почему одной патриотики недостаточно и какие темы станут ключевыми в избирательной кампании.

Каким должен быть кандидат в 2026 году

— Каким должен быть кандидат в 2026 году, если говорить о выборах всех уровней?

— Идеальных кандидатов не существует. Есть типы и модели, но в чистом виде их не бывает. Тем не менее важный водораздел сегодня — участие в СВО. Мне кажется, выборы 2026 года во многом будут строиться вокруг этого фактора.

— Да, мы уже несколько лет наблюдаем единые дни голосования.

— И к текущему электоральному циклу стало понятно, что сформировалась определённая когорта кандидатов. К ним повышенное внимание со стороны администраторов выборов, но не всегда — со стороны избирателей. Даже если кандидат позиционирует себя как участник СВО и представитель казачества, избиратели всё равно будут спрашивать о бытовых проблемах: ЖКХ, транспорте, состоянии дворов.

— То есть о реальной повестке на местах.

— Именно. Есть определённый кредит доверия к казакам как к социальной группе с моральным кодексом и патриотической репутацией. Но работа депутата — это прежде всего решение конкретных проблем людей.

Патриотика и реальные проблемы

— В избирательных кампаниях часто повторяются одни и те же ошибки. На патриотической повестке невозможно "проехать" всю кампанию. Можно организовывать мероприятия, концерты, спортивные акции — но этого недостаточно. Нужно мыслить шире.

Сегодня существует общий нарратив, связанный с внешним давлением на Россию. Казакам проще объяснять людям, что часть проблем связана с этим фактором. Но важно не перегибать и не сводить всё к внешним причинам — нужно говорить честно и содержательно.

— Речь скорее об объединяющем факторе?

— Да, о консолидации. Исторически казачество занимает консервативную позицию. Но при этом люди видят и внутренние проблемы: равнодушие чиновников, коррупцию. И если появляется депутат-казак, это может стать стимулом для власти работать честнее.

Образ кандидата: воин или политик

— Фактор СВО понятен. А как обстоит дело с образом кандидата? Насколько совпадают ожидания общества и самовосприятие кандидатов?

— Здесь есть разрыв. Сложились определённые шаблоны поведения казака в политике, которые часто просто воспроизводятся. Но кандидат должен задаваться вопросом: "Кто я?" Найти внутренний стержень.

Образ воина близок казакам, но он быстро превращается в клише. Более того, излишняя прямолинейность может вредить.

— Интересная мысль. Сейчас активно транслируется образ казака-воина. Вы считаете, это может навредить?

— Нужно разделять общественную роль и электоральную. В политике важна гибкость. Как говорил Макиавелли, есть политики-львы и политики-лисы. В современной политике чаще побеждают "лисы" — те, кто умеет договариваться.

— То есть важна дипломатия и коммуникация?

— Безусловно. Политика — это коллективная работа, особенно в Госдуме. Резкость может оттолкнуть коллег. Не нужно становиться "пластилиновыми", но важно сохранять баланс.

Имидж и внешний вид кандидата

— Если говорить об имидже, он должен быть естественным. Важно соответствие внутреннего содержания и внешнего образа. Но не стоит чрезмерно выделяться — например, приходить на мероприятия в папахе или кубанке. Это может выглядеть избыточно.

— Есть ведь разная аудитория: ядерная и более широкая.

— Именно. Для своей аудитории можно ничего не менять. Но чтобы выйти за её пределы, нужно показывать себя с другой стороны.

Праймериз: борьба за своих

— Поговорим о праймериз. Каким должен быть кандидат на этом этапе?

— Здесь работает обратная логика. Главное — не общие идеи, а мобилизация своих сторонников. Нужно быстро собрать и привести людей на голосование.

— То есть ставка на ядерный электорат?

— Да. Это чистая технология: работа "в поле", личные контакты, поквартирные обходы. Если кандидат способен привести, условно, до десяти тысяч человек на праймериз — это серьёзный аргумент для партии.

Ключевые темы предвыборных программ

— Какие темы должны быть в программах кандидатов-казаков?

— Во-первых, межнациональное единство. Президент объявил этот год годом единства народа. Это важнейшая тема для внутренней политики.

Во-вторых, повестка СВО — но она неоднородна. Это и фронт, и тыл, и приграничные регионы. В каждом регионе своя специфика.

— То есть универсальной повестки нет?

— Нет. Например, на юге возникает вопрос адаптации вернувшихся с фронта. Там уже формируется конфликтная повестка.

— Но образ участника СВО всё же даёт преимущества?

— Да, но это аванс, который быстро заканчивается. Далее оценивается эффективность работы.

Демография и традиционные ценности

— Какая ещё тема важна?

— Демография. Но не только через призму многодетности. Важно формировать позитивные модели: поддержка семьи, роль отца, ответственность мужчины.

Сегодня многодетность часто связана с бедностью. Нужно менять подход. Не осуждать тех, кто не рожает, а создавать условия и позитивные ориентиры.

— Это связано и с социальной политикой?

— Да, но не стоит полностью полагаться на государство. Семья — это ответственность самих людей.

— Но избиратели всё равно будут поднимать эти вопросы.

— Конечно. Любой кандидат столкнётся с конкретными проблемами: детские площадки, инфраструктура, благоустройство. Это неизбежно.

Самовыдвижение или партия

— Как лучше идти на выборы: самостоятельно или от партии?

— Один в поле не воин. Самовыдвижение — это путь для сильных и независимых кандидатов. В остальных случаях лучше идти от партии.

Самовыдвиженец часто воспринимается как человек, который не смог договориться. В политике важна командная работа. Но бывают сильные локальные лидеры, которым выгоднее идти самостоятельно. Всё зависит от региона и рейтингов партий.

Перспективы казаков в политике

— Каковы перспективы казаков на выборах?

— Я думаю, их доля в представительных органах может составить 5-10%. Это довольно много. Даже если нет своего кандидата, можно поддержать близкого по взглядам.