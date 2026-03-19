Дроны обходят защиту и идут к столице — раскрыта хитрая тактика

В программе "Точка зрения" Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой объясняет, как устроена система ПВО Москвы и почему большинство дронов уничтожается на дальних подступах. Он также рассказывает о тактике атак, роли НАТО и различиях ситуации в столице и приграничных регионах.

Как устроена система ПВО вокруг Москвы

— По данным минобороны, за одни из суток на Москву и область направлялось около 26 украинских дронов. Цифры остаются примерно на одном уровне, и можно сделать вывод, что их количество увеличилось. При этом ПВО успешно их сбивает — в Московской области даже не слышно прилётов. Как устроена система противовоздушной обороны вокруг столицы?

— Вопрос действительно волнует всех жителей Москвы и области. Всех тонкостей раскрывать не буду, но в целом могу сказать, что столица как административно-стратегический объект имеет особо укреплённую систему ПВО, в том числе против дронов.

Система обороны неба Москвы — сложная, комбинированная, зонально-объектовая. Она выстроена по секторам, по высотам и направлениям: от космического пространства до предельно малых высот.

На разных уровнях работают различные силы и средства: объединения ПВО, соединения ПВО, войсковые батареи, комплексы "Панцирь" и другие современные системы. Всё это выстроено как слоёный пирог, который перекрывает воздушное пространство и подступы к столице.

Большинство дронов уничтожается на дальних рубежах, поэтому взрывов в Москве практически не слышно. В редких случаях отдельные аппараты могут прорваться ближе, но они неизменно уничтожаются.

Почему дроны всё же долетают до Подмосковья

— Основная часть дронов — самолётного типа, со скоростью 200-600 километров в час. Они запускаются с территорий Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей и идут на предельно малых высотах — 20-50 метров. Такая высота позволяет им проскальзывать через приграничные зоны: мобильные группы не всегда успевают среагировать.

Кроме того, используются особенности рельефа и застройки, создающие "тени" для радиолокации. Навигацию им обеспечивает разведка, в том числе космическая, передающая данные для программирования маршрутов. В результате отдельным аппаратам удаётся выйти к Московской области, но почти все они уничтожаются.

Какие системы защищают столицу

— Используется ли система С-500?

— С-500 — это стратегическая система, контролирующая космическое пространство и баллистические цели. Помимо неё есть оперативно-тактические комплексы и "Панцири", которые создают многослойную оборону. Эта система перекрывает небо с высокой степенью гарантии: через неё практически невозможно прорваться.

От "гаражных" дронов к натовским технологиям

— Раньше говорили о дронах, собранных буквально на коленке. Это так?

— В начале такие случаи действительно были: комплектующие завозили, собирали в гаражах и запускали для диверсий. Но сейчас преобладают дроны самолётного типа, рассчитанные на дальние дистанции — до 1000-1500 километров.

Более половины этих аппаратов — натовского происхождения. Украина фактически стала полигоном для испытаний западного вооружения в реальных боевых условиях. НАТО отрабатывает технологии, рассчитывая к концу десятилетия иметь вооружение, способное дать ему преимущество.

Работа спецслужб и борьба с диверсиями

— Одновременно усиливается работа российских спецслужб. Они активно отслеживают соцсети, ведут оперативный розыск, выявляют и нейтрализуют диверсионные группы. Речь идёт, в том числе, о так называемых "спящих ячейках", которые получают комплектующие под видом бытовой техники. Сегодня такие схемы всё чаще пресекаются на ранней стадии.

— То есть такие случаи происходят уже внутри России?

— Да, на территории России.

— Недавно сообщалось о задержании во Владимирской области…

— К сожалению, вербовка через интернет продолжается. Но судьба таких людей, как правило, печальна: либо длительные сроки, либо самоуничтожение по команде кураторов.

Тем не менее уровень работы спецслужб растёт — всё больше попыток терактов пресекается ещё на стадии подготовки.

Почему приграничные регионы страдают больше

— Если отойти от Москвы — почему в Белгороде, Брянске, Курске ситуация сложнее?

— Всё упирается в расстояние. Там оно минимальное, поэтому противник использует всё: от квадрокоптеров до ракет, — постоянно меняя тактику.

Сначала запускаются дроны-обманки, чтобы "разрядить" ПВО. Затем — основные волны ударных средств. Это тактика "москитной стаи": массовый запуск с расчётом, что хотя бы часть прорвётся и нанесёт ущерб.

Больше всего страдают Белгород и Брянск. В Курской области ситуация лучше — там уже выработаны эффективные методы защиты.

Опыт Курской области

— В чём заключаются эти методы?

— В Курской области создана многослойная система перехвата. Используются радиоэлектронная разведка и борьба — подавляются каналы управления дронами.

Работают мобильные огневые группы, которые круглосуточно патрулируют территорию. Это своего рода "сетевой фильтр", через который дроны практически не проходят.

Этот опыт уже распространяется на другие регионы — Белгородскую, Брянскую, Ростовскую области.

Мифы о "неуязвимых" дронах с ИИ

— Говорят, что дроны с искусственным интеллектом практически неуязвимы. Это так?

— Это скорее рекламный образ. Искусственный интеллект — технология, которая только начинает развиваться. На практике он часто даёт непредсказуемые результаты.

Да, есть попытки создавать "рои" дронов с управляющим элементом, но против них эффективно работают средства радиоэлектронной борьбы. Они нарушают связь и координацию.

Даже дроны на оптоволокне не дают стопроцентной гарантии. На исход влияет множество факторов.

Сегодняшний конфликт — это уже война нового типа: бесконтактная, дистанционная. Оператор может находиться на другом континенте. Побеждать будет тот, кто лучше освоит эти технологии.

Оценка текущего уровня обороны

— Мы находимся на должном уровне?

— Мы выглядим достойно. Это подтверждается количеством сбиваемых дронов.

Рост атак связан в том числе с политикой: при попытках переговоров Украина усиливает удары, чтобы их сорвать. Для киевского режима мир означает конец, поэтому ставка делается на эскалацию.