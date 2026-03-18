Ормузский пролив стал ловушкой — у США осталось всего два варианта

В программе "Точка зрения" политолог Леонид Крутаков объясняет, почему кризис вокруг Ормузского пролива стал серьёзным вызовом для США. Возможна ли силовая разблокировка, к чему приведёт давление на Иран и как это повлияет на НАТО и мировую безопасность — ключевые оценки эксперта.

Ормузский пролив: почему его невозможно "разблокировать"

— Трамп обратился к союзникам по НАТО с просьбой помочь разблокировать Ормузский пролив, но, судя по всему, желающих немного. Как он вообще рассчитывает это сделать?

— Даже если союзники придут, это ничего не изменит. Без договорённости с Ираном или без его полного уничтожения пролив разблокировать невозможно. Речь может идти либо о смене режима, либо о договорённостях.

Иран контролирует пролив не за счёт крупной военной техники, а за счёт современных средств — тех же дронов. Один удар по танкеру — и возникает пожар, разлив нефти или газа, и движение останавливается.

Попытки втянуть Европу — это лишь политическая игра. Это нужно, чтобы консолидировать союзников на уровне деклараций. Но реально на воде или на земле это проблему не решает.

Иран чётко обозначил позицию: пока США выступают в роли жандарма на Ближнем Востоке, это угроза для всех.

Просчёт Трампа и ошибка США

— Почему Трамп просчитался? Он ведь, кажется, был уверен, что Иран не перекроет пролив.

— Потому что раньше Иран никогда не действовал так жёстко. США рассчитывали, что, как и в других случаях, достаточно будет уничтожить верхушку — и система посыплется. Они действовали по логике корпоративного государства, как это было, например, с Венесуэлой, где элиты быстро пошли на договорённости. Но Иран — это не корпоративное государство. Это идеологическая система, империя с глубокой историей.

Когда США нанесли удары по руководству Ирана, они думали, что получат быструю смену власти. Но произошло обратное: Иран понял, что речь идёт о войне на уничтожение, и начал отвечать всерьёз, в том числе перекрытием Ормузского пролива.

Закрытие Ормузского пролива как оружие

— Можно ли считать перекрытие пролива главным оружием Ирана? Может ли это заставить Трампа отступить?

— Это не инструмент победы. Это инструмент давления.

Есть два сценария:

либо уничтожение Ирана и смена режима, либо договорённость.

Первый вариант — крайне сложный и требует времени. Второй — более реалистичный. Иран не может победить США или Израиль в классической войне, но он способен отстоять свою субъектность и добиться переговоров. То, что Трамп начал смягчать риторику и говорить о "разумных людях" в Иране, уже показывает: США понимают, что без переговоров не обойтись.

При этом после происходящего Иран вряд ли согласится остаться без ядерного оружия — для него это вопрос гарантий безопасности.

Переговоры и реальные гарантии

— Но пока требования Ирана выглядят невыполнимыми — репарации, гарантии безопасности…

— Бумажные гарантии ничего не стоят. Реальные гарантии обеспечиваются только силой. Иран показывает, что даже с более скромными ресурсами способен защищать свою позицию. Поэтому ситуация всё равно сведётся либо к силовому сценарию, либо к договорённостям. На старте переговоров стороны всегда заявляют максимальные требования — это нормальная практика.

Риск применения ядерного оружия

— Могут ли США или Израиль применить ядерное оружие?

— Это был бы крайне серьёзный прецедент. Ядерное оружие долгое время выполняло сдерживающую функцию. Если оно будет применено, это снимет ограничения для всех остальных. Тогда встанет вопрос: готовы ли другие страны — Россия, Китай — использовать его в своих интересах. Это полностью изменит архитектуру мировой безопасности.

Будущее НАТО: инструмент США или союз?

— Что будет с НАТО после этого конфликта? Может ли альянс измениться или распасться?

— НАТО — это не равноправный союз. Это инструмент США для контроля Европы и распространения своего влияния. Европа в военном и промышленном плане значительно слабее США. Поэтому говорить о НАТО как о независимом блоке наивно. Сейчас просто снимаются маски, и становится видно, как устроена реальная система.

Повлияет ли конфликт на Украину

— Станет ли России легче в украинском конфликте? Ослабнет ли поддержка Киева?

— Вряд ли. Если США откажутся от роли глобального игрока, это будет признанием слабости. А это для них недопустимо. Прецеденты уже были: когда Россия продемонстрировала военную силу, у США возникли проблемы, и им пришлось искать обходные пути. Поэтому просто выйти из конфликта они не могут — это удар по их статусу.

Можно ли построить новую систему безопасности

— Если НАТО не уйдёт, как тогда строить новую архитектуру безопасности в Европе?

— Без США это возможно только при распаде и НАТО, и Евросоюза. Тогда придётся договариваться напрямую с национальными государствами.

Но пока существует ЕС, существует и НАТО — это связанная конструкция. Сначала был создан военный контур, потом — политический. Разрушение этой системы — это масштабная трансформация всей Европы.

Итог: усиление или раскол НАТО

— То есть война с Ираном не разрушит НАТО?

— Скорее наоборот, может даже усилить его за счёт консолидации вокруг США. История уже показывала подобные ситуации. В кризисах союзники могут сначала демонстрировать разногласия, но затем возвращаются под контроль Вашингтона.