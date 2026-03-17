Предложение горящего тура выглядит как подарок — но один момент выдает опасную аферу

В программе "Точка зрения" президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олег Алексеев рассказал о распространённых схемах туристического мошенничества. Эксперт объяснил, как аферисты создают сайты-копии туроператоров, почему требуют срочную предоплату и по каким признакам можно распознать обман при покупке тура.

Мошеннические "горящие туры": как работает схема обмана

— Насколько сегодня распространена схема обмана с "горящими турами"?

— Схемы мошенников постоянно совершенствуются. Каждый год появляются новые, более изощрённые варианты. Все уже знают, что в банковской сфере вам не позвонит ни "начальник Сбербанка", ни "генерал полиции", поэтому мошенники придумывают новые способы.

В туризме происходит примерно то же самое. Особенно активно такие схемы появляются в период сложных ситуаций — например, во время международных конфликтов или ограничений на перелёты. В такие моменты мошенники используют тревожность людей и придумывают новые способы обмана туристов.

Раньше это были в основном фишинговые сайты и попытки украсть деньги с банковских карт. Сегодня они идут дальше: пытаются получить персональные данные клиентов и продают несуществующие туры, создавая копии сайтов известных туроператоров.

Как правило, туристы ведутся на низкую цену и срочность. Мошенники говорят: "Это горящая путёвка, осталось всего несколько мест, нужно оформить прямо сейчас". Люди теряют бдительность и пытаются купить тур дешевле.

Но на практике тур со скидкой в 20% сегодня практически невозможен. Туристический рынок работает с очень низкой рентабельностью, времена сложные, и никто не будет так сильно снижать цену.

Да, можно получить скидку в 1-2%, иногда найти более выгодные условия по отелю или перелёту. Но скидки в 15-20% — почти всегда признак мошенничества.

Как мошенники зарабатывают на кризисах

— Последние события на Ближнем Востоке дали мошенникам новую возможность для заработка. Они начали предлагать туристам "помощь" с возвращением домой — например, якобы срочные билеты из Дубая или Абу-Даби.

Даже туристам, которые застревали на Мальдивах или Бали, предлагали билеты на несуществующие рейсы. Многие перелёты тогда шли через хабы в ОАЭ, и люди действительно искали способы быстро улететь.

Некоторые туристы находились в панике, у кого-то заканчивались деньги, кого-то выселяли из отелей. Люди принимали быстрые решения и переводили деньги мошенникам. В итоге они оставались без билетов и без средств. Об этих случаях уже писали многие СМИ совсем недавно.

Как мошенники находят своих жертв

— А как мошенники находят жертв? Люди сами натыкаются на объявления?

— Скорее всего, да. Обычно это объявления или публикации в социальных сетях. В таких ситуациях туристы часто создают собственные чаты и сообщества, чтобы обсуждать проблемы с рейсами, задержками и пересадками. Информация туда попадает не всегда быстро, возникает путаница Мошенники отслеживают такие группы и предлагают "помощь". Они активно ищут людей, которые находятся в сложной ситуации и готовы принять быстрое решение.

Некоторые эксперты говорят, что преступники используют базы данных туристов. Но, на мой взгляд, найти огромную базу людей, которые сейчас находятся на отдыхе, практически невозможно. Это потребовало бы сговора с сотрудниками туристических компаний и выкупа данных. Скорее это уже из области теории заговора.

На самом деле всё проще: создаются объявления и ищутся люди, которые оказались в сложной ситуации и готовы быстро перевести деньги.

При этом мы всегда говорим: не нужно принимать быстрые решения. Нужно проверять информацию несколько раз.

Кстати, современные туристы часто очень хорошо ориентируются в путешествиях. Иногда их знания даже выше, чем у менеджеров туристических компаний.

Почему весной активизируются мошенники

— Чаще всего мошенники активизируются весной, перед началом отпускного сезона?

— Да, это вполне объяснимо. Такая практика существует давно.

Туроператоры часто предлагают раннее бронирование. Например, сегодня можно купить тур на июль, август или сентябрь дешевле, чем ближе к дате поездки. Этим пользуются и мошенники. Им удобно за весенний месяц собрать предоплату за туры на полгода вперёд, а потом просто исчезнуть.

Кроме того, сегодня появляются новые формы мошенничества, связанные с технологиями и использованием искусственного интеллекта. Можно подделывать голос, изображение, видео. Такие технологии тоже начинают использовать недобросовестные люди. Иногда это даже не классические мошенники, а просто люди, которые хотят быстро заработать нечестным способом. Таких обычно легче найти и привлечь к ответственности.

Но настоящие мошеннические схемы работают иначе: создаётся сайт-копия известного туроператора, собираются деньги за короткое время — и затем всё исчезает.

Главный признак мошенничества — способ оплаты

— Один из ключевых признаков мошенничества — способ оплаты. Такие люди всегда пытаются получить деньги переводом на личную карту, по номеру телефона или наличными. Никогда не платите на личные счета. Любая нормальная компания принимает оплату только на расчётный счёт после заключения договора и выдаёт все необходимые документы.

— Ещё они часто требуют полную предоплату.

— Да, и не просто предоплату, а срочную. Вам говорят: "Цена действует только сейчас, через полчаса она вырастет". Ни один менеджер нормальной туристической компании не будет давить на клиента подобным образом. Это типичный психологический приём. К сожалению, под таким давлением люди иногда теряют самообладание и переводят деньги.

Как распознать поддельный сайт

— По каким признакам можно понять, что перед нами фальшивый сайт туристической компании?

— На самом деле это не так сложно. Сегодня регистрация доменных имён регулируется довольно строго. Уважающая себя компания не будет регистрировать домен на частное лицо. Название сайта может быть очень похожим на известный бренд, но его всегда можно проверить через сервисы регистрации доменов. Там обычно указано, на какую компанию зарегистрирован сайт, есть ли контактные данные, телефон и электронная почта.

Также важно посмотреть возраст домена. Если сайт создан месяц назад, но при этом предлагает услуги крупного туроператора — это должно вызвать серьёзные сомнения.

Есть и другие признаки:

опечатки,

неточности,

некачественные тексты,

случайные изображения из открытых источников.

У крупных компаний каждая буква на сайте выверена. Они не используют случайные фотографии, которые можно просто найти в интернете.

Но нужно понимать, что мошенники тоже учатся и постоянно совершенствуют свои сайты.

Покупка туров через соцсети и мессенджеры

— Насколько безопасно покупать туры через социальные сети или мессенджеры?

— Покупка через соцсети — сама по себе не проблема. Но важно понимать: социальная сеть или мессенджер — это только канал общения. Через него можно договориться, получить информацию, но в итоге вас должны привести на официальную площадку туроператора или агрегатора. Даже если общение идёт через бота, он должен направить вас на официальный сайт компании. Если же при первом контакте в мессенджере вас просят сразу перевести деньги на карту — это почти наверняка мошенничество.

Человек должен оставаться внимательным и не принимать быстрых решений. Когда люди планируют отпуск, они обычно долго выбирают страну, отель, компанию. Поэтому очень странно потратить деньги за две минуты общения в мессенджере.

Можно ли вернуть деньги после мошенничества

— Если человек всё-таки попался на такую схему и перевёл деньги, есть ли шанс вернуть их?

— В таком случае нужно обращаться только в полицию. Но, честно говоря, я не знаю ни одной истории, когда деньги удавалось вернуть, если мошенническая схема была хорошо продумана. Обычно деньги сразу выводятся через разные счета и найти их очень сложно. Если полиции всё-таки удаётся найти участников схемы, тогда в суде может быть принято решение о компенсации за счёт их имущества. Но на практике пострадавших обычно намного больше, чем средств, которые удаётся обнаружить.

Существуют ли сегодня "горящие туры"

— А можно ли вообще доверять горящим турам?

— Я считаю, что в современном туризме настоящих "горящих туров" практически не существует. Эта история появилась лет двадцать назад. Тогда действительно можно было купить путёвку со скидкой 20-30%.

Сегодня рынок работает иначе. В высокий сезон не хватает мест в хороших отелях и на авиарейсах. Поэтому продавать что-то со значительными скидками просто нет смысла.

Иногда бывают маркетинговые акции или специальные предложения туроператоров. Но это именно маркетинговые кампании, а не настоящие "горящие туры". Такого масштабного демпинга, как 15-20 лет назад, сегодня уже нет.