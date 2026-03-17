Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили

В программе "Точка зрения" энтомолог Юрий Гниненко рассказал, может ли снежная зима привести к росту численности комаров и ранней активности клещей. Эксперт объяснил, почему талая вода создаёт условия для размножения насекомых, какие болезни они могут переносить и какие простые меры защиты помогут безопасно проводить время на природе.

Почему после снежной зимы может стать больше комаров

— Правда ли, что снежная и холодная зима приводит к росту популяции комаров?

— Сама по себе зима, морозная или, наоборот, мягкая, напрямую на численность комаров не влияет. Но большое количество снега означает, что весной будет много воды. Появятся многочисленные лужи, небольшие временные водоёмы, которые обычно быстро исчезают. В этом году воды может быть больше и такие водоёмы будут дольше сохраняться.

Именно в таких местах комары и размножаются. Когда талая вода долго стоит, она становится отличной средой для развития личинок. Поэтому вероятность того, что комаров будет много, действительно существует.

Однако для природы это не беда. Наоборот, комары — важная часть экосистемы. Их личинками питаются водные обитатели, а взрослыми насекомыми — птицы. Поэтому если мы предполагаем, что комаров будет больше, нужно просто заранее принимать меры индивидуальной защиты: использовать репелленты, правильно одеваться и быть готовыми к их активности.

Нашествие или обычный природный цикл

— Можно ли говорить о настоящем нашествии или это обычный сезонный цикл?

— Это обычная природная ситуация. Когда появляется больше мест для размножения — становится больше комаров. Если же стоит засуха, водоёмы пересыхают, ручьи и небольшие озёра уменьшаются — численность комаров снижается.

Поэтому всё зависит от того, насколько долго весной будет сохраняться вода в лесах и на полях. Предпосылки для увеличения численности есть, но многое зависит от того, какой будет сама весна. Пока это лишь прогноз.

Почему клещи могут проснуться раньше

— Почему специалисты говорят, что в этом году клещи могут проснуться раньше обычного?

— Всё очень просто: клещи — не теплокровные животные, их активность напрямую зависит от температуры окружающей среды. Если весна окажется ранней и быстро установится тёплая погода, клещи действительно могут проснуться раньше. Если же будут возвратные похолодания или заморозки, их активность временно остановится и сезон может растянуться.

В любом случае при посещении леса или природы нужно помнить о возможных опасностях — комарах, мошке и клещах. Это естественная часть окружающей среды.

Их не нужно стремиться уничтожить. Гораздо разумнее соблюдать меры личной защиты: закрывать рукава и штанины, заправлять одежду, надевать сапоги и использовать репелленты. Тогда вероятность контакта с клещами значительно снижается.

Чем опасны укусы комаров

— Опасность ведь ещё и в том, что насекомые могут переносить заболевания. Какие именно?

— Конечно, речь не идёт о том, что комары могут "выпить всю кровь". Главная опасность заключается в том, что они способны переносить различные инфекции.

В мире существует множество заболеваний, которые передаются через укусы комаров. Среди них — лихорадка Чикунгунья, лихорадка Западного Нила, малярия и другие инфекции. Комары становятся переносчиками, когда кусают заражённого человека, а затем передают инфекцию другим.

Вообще считается, что самым опасным для человека животным на планете является именно комар. По статистике, только от малярии ежегодно умирают сотни тысяч людей.

При этом для России, например, для Московской области, распространение малярии через комаров маловероятно. Но всё равно важно помнить: укус — это не только неприятное раздражение кожи, но и потенциальный риск заражения. Поэтому на природе лучше заранее защищаться.

Нужно ли уничтожать личинок возле дачи

— Стоит ли самостоятельно бороться с личинками комаров возле дачи или участка?

— Я думаю, что этого делать не нужно.

Во-первых, это практически неэффективно. Невозможно обработать большую территорию: вы можете воздействовать на небольшой участок, но вокруг останется множество других мест, где комары продолжат размножаться. Во-вторых, комары — естественная часть природы и важное звено пищевой цепи. Ими питаются птицы и водные животные, поэтому массовое уничтожение насекомых нарушает природный баланс.

Лучше сосредоточиться на защите своего дома: устанавливать сетки на окна, использовать фумигаторы и репелленты.

Работают ли народные средства

— Помогают ли народные методы — например, растения или эфирные масла?

— Самый действенный способ избавиться от комаров — это развести в комнате большой дымный костёр. Тогда, конечно, комары улетят. Но вряд ли такой способ понравится вам и вашим соседям.

Поэтому лучше пользоваться современными средствами защиты, которые действительно работают.

Что будет с комарами летом

— Как будет развиваться ситуация летом? Если комары размножаются в талой воде, она ведь со временем высохнет.

— Всё зависит от погоды. Если небольшие водоёмы пересохнут, комары в этих местах перестанут размножаться. Но если лето окажется дождливым, вода будет сохраняться, и такие водоёмы снова станут местами размножения.

Чем больше осадков, тем лучше условия для комаров. Это прямая зависимость.

Можно ли заранее предсказать сезон комаров

— То есть многое зависит от прогноза погоды?

— Да, но долгосрочные прогнозы — обычно самые ненадёжные. Поэтому лучше просто быть готовыми к тому, что весной и летом мы неизбежно будем сталкиваться с комарами. Это нормальная часть жизни на природе.

Главное правило защиты

— Отправляясь на природу, прежде всего думайте о собственной безопасности. Не нужно стремиться уничтожить всех насекомых вокруг. Это неправильный подход. Гораздо разумнее защитить себя: использовать репелленты, подходящую одежду и соблюдать элементарные меры предосторожности. Тогда отдых на природе будет комфортным и безопасным.