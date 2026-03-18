Ловушка видеосвязи: скрытая деталь в кадре мгновенно портит репутацию перед боссом

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл рассказывает, зачем современному человеку нужны правила этикета. Речь идёт о культуре общения, деликатности, поведении в коллективе и о том, как хорошие манеры помогают чувствовать себя увереннее и свободнее.

Этикет как свобода: почему хорошие манеры делают жизнь легче

— Говорим о деловом этикете. Но на самом деле это ведь очень взаимосвязанные вещи: язык, культура, поведение, отношение к людям. Скажите, что в первую очередь необходимо для того, чтобы быть харизматичным, успешным и симпатичным?

— Вы знаете, такие вопросы всегда сложные, потому что трудно сказать, что именно главное. Иногда кажется, что человек, который хорошо говорит: не косноязычен, умеет формулировать мысли, — уже вызывает симпатию. Но это не всегда так. Вопрос ведь не только в том, как он говорит, но и что именно он говорит. Если между формой и содержанием есть гармония, если человек говорит не для того, чтобы показать себя, а чтобы вступить в диалог с другим человеком (будь то собеседник или аудитория), тогда появляется настоящее обаяние.

Бывает, что речь не очень гладкая, человек не пересыпает её цитатами и метафорами, но от него исходит внимание к другому. И это чувствуется. А бывает наоборот: речь безупречная, осанка идеальная, всё выверено, а от человека веет холодом и высокомерием. Тогда видно, что есть перекос в сторону формы, внешнего впечатления.

Но и полностью игнорировать форму нельзя. Иногда люди говорят: "Любите меня таким, какой я есть". Это тоже крайность. Это уже не культура общения, а стихия — иногда харизматичная, но не имеющая отношения к этикету.

Этикет — это осознанная направленность на другого человека.

Когда мы остаёмся одни, многое из того, что мы делаем в обществе, становится ненужным. Если человек живёт один и проводит день дома, он может остаться в домашней одежде, не накрывать стол, не делать макияж. Всё это мы делаем для другого. Мы одеваемся для другого. Приводим себя в порядок для другого. Даже столовые приборы — это тоже для другого человека.

Почему правила появились за столом

— Почему для другого?

— Если посмотреть на это с точки зрения человеческой природы, мы могли бы обходиться без приборов. Мы можем есть руками — у нас есть зубы, руки. Так, вероятно, когда-то и было. Но когда люди садятся за один стол, возникает другой фактор: если я буду рвать мясо зубами, это может быть физиологически неприятно тем, кто рядом. Вот из этого ощущения уважения к другому человеку и появляются правила.

— Но сегодня даже в самых маленьких городах люди всё равно будут есть вилкой, а не руками.

— Конечно. Культура постепенно закрепляет эти правила. Я просто говорю об истоках, почему они возникли.

Этикет и внутренняя культура

— Внешние вещи: еда, одежда, манера поведения, — всё это ведь рассказывает о человеке, о его статусе, интересах, образовании.

— Да, но не всегда это видно сразу. Зато всегда заметно другое: человек демонстрирует себя или взаимодействует с другими. Это чувствуется мгновенно.

— Были люди, которых с детства учили этикету: как сидеть за столом, куда класть салфетку, как вести себя в обществе. Но при этом они могли быть холодными, надменными, высокомерными.

— Конечно. Человек — существо сложное. Темперамент играет огромную роль.

Но люди, воспитанные в традиции этикета, обычно усваивают ещё одну важную вещь — скромность. И я имею в виду не робость и не "серую мышку". Я говорю о другом. Такие люди никогда не делают замечаний. Они не указывают другим на их несовершенства. Чехов очень точно сказал: воспитанный человек — не тот, кто не прольёт соус на скатерть, а тот, кто сделает вид, что не заметил, если это сделал другой.

Вот это и есть настоящий признак внутренней культуры. В присутствии такого человека мы чувствуем себя спокойно. Мы не боимся сказать что-то не так, поставить ногу не туда или сделать неловкое движение. А если рядом с безупречно воспитанным человеком мы чувствуем скованность — значит, у него как раз дефицит настоящего этикета.

Врожденная деликатность и воспитанные манеры

— Я вспоминаю людей из своей жизни — очень деликатных, тактичных. Они никогда не делали замечаний, были образованными, но происходили из простых семей. Возникает вопрос — мы говорим об этикете или о душевной культуре?

— Очень хороший вопрос. Есть врождённая деликатность — это правда. Но манеры не бывают врождёнными. Ребёнок рождается и просто реагирует: ему плохо — он плачет, хорошо — смеётся. Манеры появляются позже, через воспитание. Ребёнок подражает среде, в которой растёт.

В детстве он усваивает такие вещи, как:

где сидеть за столом,

когда начинать разговор,

как встречать гостей,

нужно ли выходить в прихожую...

Это внешняя сторона. Но когда внешние манеры соединяются с внутренней деликатностью — получается невероятный эффект.

Зачем нужны правила поведения

— А что это даёт с практической точки зрения?

— Кажется, что это пустяки. Но на самом деле это даёт человеку свободу.

Я много лет работала в Германии. В 90-е годы туда приезжали очень талантливые молодые люди из России — победители олимпиад, блестящие учёные. Они делали великолепные доклады, выступали без переводчиков. Но потом наступал кофе-брейк или обед — и их словно подменяли. Они становились скованными, неуверенными, старались быстрее уйти.

Почему? Потому что они не знали простых вещей: какой бокал для чего, как вести себя за столом. Вместо того чтобы общаться, обсуждать идеи и строить связи, они думали только об одном: как бы скорее закончился этот момент.

Вот что делает незнание этикета. Когда форма понятна, энергия уходит на содержание.

Этикет и свобода общения

— Но ведь всегда найдутся люди, которые поймут тебя неправильно.

— Конечно. Этикет не нужен для того, чтобы всем нравиться. Он нужен для другого: чтобы в моём присутствии другой человек не испытывал неловкости из-за меня. Если возникла неловкость — я извинюсь. Поддержу человека. Сглажу ситуацию. Но это не про стремление понравиться.

— Проблема в том, что многие люди вообще не замечают, что создают неловкость. Они сосредоточены только на себе.

— Такое тоже бывает. Сейчас популярна агрессивная психология: "думай о себе", "успешный успех", "будь сильным". Но это не культура общения. Это самодурство. И этикет как раз ограничивает такие проявления.

Этикет в рабочем коллективе

— Но в реальных компаниях часто всё иначе. Люди спорят, хвастаются дипломами, пытаются переложить работу на других.

— Конечно, идеального мира нет. Но этикет вводит очень важный принцип — принцип статуса. И статус здесь не про чинопочитание.

Статус — это понимание своего места.

Если каждый понимает свою роль и свою зону ответственности, возникает порядок. Тогда:

никто не вмешивается в чужую работу,

каждый отвечает за свою область,

исчезает дедовщина.

В компании существует только должность. Не возраст, не пол, не количество дипломов. Если человек говорит: "Как вы со мной разговариваете, я женщина", — это вульгарно. В этот момент она не женщина, а, например, главный бухгалтер. Точно так же неуместно апеллировать к возрасту или стажу.

Этикет в эпоху удалённой работы

— Сейчас многие работают удалённо. Появился новый формат общения. Как здесь работает этикет?

— Очень просто. Правила появились довольно быстро.

Во-первых, на онлайн-встречах нужно присутствовать хотя бы фотографией. Чёрное окно — дурной тон. Во-вторых, важно смотреть в камеру. Тогда у собеседников возникает ощущение зрительного контакта. В-третьих, нельзя перебивать. Поэтому микрофоны должны быть выключены, пока человек не говорит. Если нужно вступить в разговор — поднимают руку или включают микрофон.

Есть и другие вещи: нормальный фон за спиной, однотонная одежда без мелкого рисунка.

Все эти правила нужны только для одного — облегчить общение.

Как меняются правила

— А правила этикета со временем меняются?

— Конечно. Когда-то женщина не могла платить за себя в ресторане — у неё даже не было денег при себе. За неё платил спутник. Сегодня ситуация другая: женщины экономически независимы.

Или возьмём одежду. В XIX веке невозможно было представить женщину в брюках. Пока Коко Шанель не ввела их в моду.

Этикет постоянно меняется вместе с обществом.

Национальные различия

— Но ведь в разных странах разные правила?

— На уровне культуры — да. Это действительно лоскутное одеяло. Но в деловом мире существует почти единый стиль. Например, если вы приезжаете на выставку в ОАЭ, вам скажут: обычный европейский деловой костюм, закрытые руки, никакой демонстративной национальной одежды.

В деловой среде действует простой принцип: меньше демонстрации — больше дела.

Кто создаёт правила этикета

— А кто вообще придумывает эти правила?

— Их придумывает жизнь. Потом специалисты наблюдают за практикой, обобщают её и формулируют рекомендации. Если правило облегчает жизнь — оно приживается. Если нет — исчезает.