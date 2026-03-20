Детектор сна: гаджеты в горах Сочи найдут скрытую причину вашей вечной усталости

В программе "Турподход" заместитель генерального директора по развитию отеля "Роза Спрингс" Диана Эксузян-Хостикоева рассказывает о современных трендах медицинского туризма. Почему отдых в горах помогает восстановить здоровье, можно ли перезагрузиться всего за неделю и как работают программы сна, питания и оздоровления на курортах нового поколения.

Что такое медицинский и оздоровительный туризм

— В современном мире люди живут в хроническом стрессе и постоянном цейтноте, поэтому всё чаще отпуск приходится совмещать с ментальной перезагрузкой и медицинскими процедурами. Какие сегодня существуют тренды в медицинском и оздоровительном туризме? И в чём разница между этими направлениями?

— Если говорить кратко, медицинский туризм — это всегда история "под задачу". Человек едет решать конкретную проблему: операцию, лечение, реабилитацию.

Оздоровительный туризм — это уже долгосрочная работа со здоровьем. Это не отпуск, после которого нужен ещё один отпуск, а восстановление. Речь идёт о долголетии, укреплении иммунитета, управлении биологическим возрастом.

Интересно, что современные тренды фактически возвращают нас к советским санаторным традициям. Только сегодня это не классическое санаторно-курортное лечение, а комфортный современный формат — так называемый "санаторинг".

Гость получает ту же медицинскую основу, но в условиях пятизвёздочного отдыха, индивидуального подхода и гибких программ. Даже питание изменилось: вместо привычных диетических столов используется цветовая маркировка блюд. Мы благодарны советскому наследию, но активно адаптируем его под запросы современного человека.

Чем полезно среднегорье

— Отель "Роза Спрингс" находится на высоте около 1100 метров над уровнем моря. Насколько это полезно для здоровья? И есть ли противопоказания?

— Высота 1100 метров — это среднегорье. Высокогорье начинается примерно с 1600 метров.

На такой высоте действуют два фактора:

пониженное атмосферное давление и разреженный воздух.

Кислорода здесь примерно на четверть меньше, чем на уровне моря.

Организм реагирует учащённым дыханием. Это своеобразная тренировка для лёгких:

увеличивается их объём,

активнее насыщается кровь кислородом,

ускоряются обменные процессы.

При этом важно соблюдать адаптацию. Первые два дня мы рекомендуем спокойный режим. Организм привыкает к высоте, лёгкие начинают работать интенсивнее, а вечером человек расслабляется в термальном комплексе — в бассейне и банях.

Затем постепенно добавляется активность: трекинг со скандинавскими палками, прогулки по горной олимпийской деревне, экскурсии. Некоторые процедуры тоже усиливают эффект высоты — например, гипокси-гипероксические тренировки или ингаляции горным воздухом.

За семь-десять дней организм проходит мощную мобилизацию. Увеличивается объём циркуляции крови, активнее работают внутренние органы, запускаются иммунные процессы. Это не мгновенное омоложение, а долгосрочный эффект, который люди ощущают после возвращения в обычную жизнь.

Олимпийское наследие и спортивные программы

— Ваш отель связан с олимпийским наследием Сочи. Это был медицинский центр для спортсменов. Значит ли это, что у вас есть и серьёзные спортивные программы?

— Здание изначально проектировалось как медицинский центр для спортсменов. Уже позже мы адаптировали его под формат отеля с медицинской инфраструктурой.

Сначала казалось, что некоторые особенности здания — ограничение. Например, путь от номеров до термального комплекса проходит через переходную галерею. Но со временем стало ясно, что именно такая инфраструктура привлекает людей, которым важна активность и движение.

Сегодня к нам приезжают и профессиональные спортсмены, и любители. Некоторые готовятся здесь к соревнованиям. Курорт регулярно принимает крупные забеги и соревнования по скайраннингу.

Мы даже разработали собственный беговой кемп для подготовки к горным забегам. Но всё-таки это не основной поток гостей. Основная задача — помочь людям восстановиться и перезагрузиться.

Минеральные воды и бальнеология

— Многие любят во время отдыха пить минеральную воду. В вашем отеле есть собственный бювет. Расскажите, что это за вода и чем она полезна.

— Мы открывались как первый бальнеологический отель в горах Сочи. Даже название "Роза Спрингс" переводится как "источники".

Бювет находится в лобби и работает круглосуточно. Гости могут пить две минеральные воды — сочинскую и пластунскую. Они добываются из одного месторождения и связаны с курортом Мацеста.

Каждый гость автоматически получает консультацию врача-терапевта. Он рассказывает о правилах жизни в среднегорье, о питьевом режиме и рекомендует, как правильно принимать минеральную воду.

Помимо питьевого лечения, есть и бальнеологические процедуры — например, ванны на пластунской воде. В комплексе это даёт выраженный терапевтический эффект.

Можно ли восстановиться за 7-10 дней

— Раньше считалось, что для восстановления нужно минимум 21 день. Сейчас люди редко могут позволить себе такой отпуск. Реально ли восстановиться за неделю?

— Идеальный срок — действительно около трёх недель. Но современные реалии другие. Поэтому медицинские программы сегодня начинаются даже от трёх дней. Три дня заботы о здоровье лучше, чем ноль.

Я люблю цитату Антуана де Сент-Экзюпери об искусстве маленьких шагов. Даже короткий отпуск может стать началом осознанной работы со здоровьем. Если человек эти несколько дней живёт в режиме внимания к себе: занимается спортом, гуляет в горах, правильно питается, соблюдает режим сна, — эффект будет гораздо сильнее, чем от формального прохождения санаторной программы.

Сон как основа восстановления

— Многие люди в отпуске прежде всего хотят выспаться. У вас есть программы, посвящённые здоровому сну.

— Весь прошлый год мы посвятили теме сна. Мы создали полноценную программу и пространство, ориентированное на людей с нарушениями сна.

В отеле есть специальные номера "Здоровый сон". Они расположены дальше от шумных зон, имеют усиленную шумо- и светоизоляцию, оснащены очистителями воздуха и дополнительными гаджетами.

Есть меню подушек разных размеров, утяжелённые одеяла, устройства, имитирующие закат и рассвет.

Кроме того, можно пройти диагностику сна. Специальные датчики фиксируют, как человек спит, есть ли пробуждения или эпизоды апноэ. После анализа врач-сомнолог даёт рекомендации.

Питание и концепция Life Balance

— Ещё одна важная тема — питание. Какой у вас подход к кухне?

— Несколько лет назад мы перешли на концепцию Life Balance — гармоничного отдыха. Одним из её ключевых элементов стало питание. Мы отказались от системы строгих диетических столов и ввели цветовую маркировку блюд.

Зелёный цвет — минимальная обработка и максимально полезные продукты.

Жёлтый — умеренная обработка.

Красный — "виновное удовольствие".

Мы не запрещаем десерты или сахар, но помогаем гостям осознанно выбирать еду. Человек видит состав и калорийность блюда и сам принимает решение. Даже за неделю многие начинают по-другому относиться к питанию и уносят эти привычки домой.

Как выбрать место для оздоровительного отдыха

— Как правильно выбрать место для отдыха и оздоровления? На что стоит обращать внимание?

— Важно учитывать, с кем вы едете: один, с партнёром или всей семьёй. Отель должен давать возможность качественно провести время вместе. Нужно смотреть инфраструктуру, условия для детей, размер номеров, наличие бассейна и спортивных зон.

Большую роль играет климатический фактор. Он может автоматически помогать восстановлению.

И обязательно читайте отзывы. Они очень честно показывают, как работают медицина, сервис и атмосфера в отеле.