Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли

В программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" доцент Балтийского университета имени Канта Юрий Зверев рассказывает о том, почему эпоха красивых кораблей закончилась, что такое морской Вагнер и почему потопить современный корабль не так просто, как кажется.

"Теневой флот" — это нормальная мировая практика

— Юрий, давайте начнём с того, о чём все говорят последнее время. Так называемый "теневой флот". Что это такое на самом деле?

— Нет такого понятия -"теневой флот". Есть в экономической географии понятие удобного флага. Суда, принадлежащие в том числе развитым странам, тем же Соединённым Штатам. Посмотрите, какой у Америки торговый флот — его почти нет. А почему? Потому что американский торговый флот ходит под удобными флагами — Каймановых островов, Панамы. Это нормальная практика. И обратите внимание: у американцев практически нет гражданского судостроения. В своё время самый большой в мире флот имела Либерия. Сейчас — вроде Панама. Даже Чехия, Швейцария и Монголия имеют флот.

Китай делает половину мировой стали

— Кто сейчас строит суда в мире?

— Сейчас 94% всех судов в мире строят три страны: Китай, Южная Корея, Япония. Япония сейчас уже только третья. Самая большая верфь в мире -в Южной Корее. По судостроению Китай первый по объёму, а США, кстати, даже в десятке нет. Если говорить о гражданском судостроении, мы в первой десятке ближе к концу, с огромным отставанием.

— Получается, на первое место в мире по всем параметрам выходит китайский флот.

— Китай выходит первым вообще почти по всем параметрам в мире. Причём временами это натурально пугает. Американцев пугает точно. Вот, например, производство стали — основной конструкционный материал. Мировое производство около двух миллиардов тонн. Китай производит миллиард тонн. Вторая страна, идущая за Китаем, — Индия, 160 миллионов, а США всего лишь около 80 миллионов.

Я студентов учу: товарищи, если не знаете, какая страна занимает первое место в мире по каким-то параметрам, наобум говорите: "Китай". В редком случае ошибётесь. Мне анекдот вспомнился, слегка богохульный: Бог создал небо и землю. Всё остальное сделано в Китае. Когда я учился, по добыче золота первое место занимал ЮАР. Сейчас — Китай.

— Хорошо, я уже выучила. Я хорошая студентка. Значит, мощнейший флот в Китае. Однако насчёт Ирана и Венесуэлы — Китай почему-то за них не вписался.

— Если верить некоторым информированным Telegram-каналам, самолётики военно-транспортные туда и от нас, и из Китая летают. И есть у меня подозрение, что не матрасы они туда возят.

Морской "Вагнер" как вариант

— Мы столкнулись с официальным государственным морским пиратством — оно возвращается. Что будет дальше?

— В своё время страны создавали то, что сейчас называется частными военными компаниями. Условный Фрэнсис Дрейк грабил испанские галеоны. Формально он не был британским подданным и не входил в состав королевского флота. Но почему-то после возвращения с рейда его встречала на пирсе королева, и ему присваивали звание сэра. Вот, как бы, история совершила такой поворот.

— Фактически мы возвращаемся к тому же самому. Нам нужен морской Вагнер.

— Как вариант. Идея носится в воздухе. То, что ситуация с Вагнером оказалась по известным причинам не слишком удачной, это просто означает, что компании такого рода должны более тщательно государством контролироваться. Формально — независимы. По сути — нет.

— Люди, которые плавают… то есть ходят… упрекнули меня за сухопутное мышление, когда я заговорила об идее морского Вагнера. Они говорят: потопить корабль — не такое простое дело. Бывают удачные варианты, но вообще любой корабль потопить довольно сложно. Чем тогда вооружать морской Вагнер?

— Есть хороший вариант насчёт корабля. Мне, например, в голову приходит: если мы не строим корабли крупнее фрегата — можем заказать военные корабли на китайских верфях. Почему нет? Китай — дружественная страна. Расскажу замечательную историю, про которую многие не знают. 1937 год. У власти в Италии фашисты, Муссолини. Наши лётчики-танкисты воюют с итальянскими в Испании. В это время Советский Союз строит в Италии за денежку лидер эскадренных миноносцев -"Ташкент". Этот лидер "Ташкент" немцам крови попил на Чёрном море, как мама не горюй. Немцы его чудом утопили только в базе, в Новороссийске, причём послали несколько десятков бомбардировщиков. В море не победили. А построен итальянскими — заметьте — фашистами. Китайцы нам друзья.

— А то, что корабли будут напичканы китайской электроникой, которая полностью нас контролирует, нас не должно пугать?

— Вот эти все разговоры, что любую электронику можно отключить дистанционно… А у нас чьи компоненты используются в вооружении? Американские — и ничего, летают, бомбят. На сугубо родное производство даже США перейти не могут. Американцы себя собственными полупроводниками обеспечивают процентов на тридцать. Они от Тайваня зависят. Тайванцы свои заводы в Америке строить не хотят.

Лицензии, бартер и Северная Корея

— Если мы заказываем корабли у Китая, мы тогда убиваем собственную промышленность.

— Почему? Возможно лицензионное производство. Закупить лицензию — это нормальная идея.

— В том-то и дело, что Китай не хочет продавать лицензии…

— Хорошо. Есть бартер. Например, наши строят в Китае систему предупреждения о ракетном нападении — СПРН. Это система локаторов, которая отслеживает баллистические ракеты, летящие в сторону Китая. В Китае такой системы не было. Это не военная тайна. Один из таких локаторов здесь, в Калининградской области. Называется "Воронеж". Поменяйте на что-нибудь. Мы вам это — вы нам то.

— Китай тем и силён, что он готов делать всё у себя на территории, но делиться ни с кем не собирается.

— Тем не менее варианты есть. Что-то можно даже у той же Северной Кореи получить. Потому что у Северной Кореи в судостроении есть разработки, которые как минимум не хуже наших. Например, неплохие миниатюрные подлодки для боевых пловцов. Одна из таких стоит здесь в Музее Мирового океана. У нас эти технологии в значительной степени погибли.

Морская революция произошла в 1967 году

— СВО выявила серьёзную проблему. Флот себя особо не показал. Война поменялась, и флот должен меняться.

— Но это же всего мира касается. Революция в военном деле в этом плане произошла летом 1967 года. Про эсминец "Эйлат" слыхали что-нибудь? Этот эсминец вышел к берегам Египта после того, как Египет в Шестидневной войне потерпел поражение. И получил — это было впервые в истории — несколько противокорабельных ракет с египетских катеров, которые даже из базы не выходили. Корабль благополучно потопили. Первое в истории применение противокорабельного ракетного оружия, которое тогда было только у Советского Союза, которое мы поставили Египту. Катера класса "Комар".

С тех пор вопрос флота — острый. Когда мы говорим о блокаде Балтийского моря… Есть такая штука, называется "Бастион". Противокорабельная ракета на самоходном шасси. У неё скорость три звука, и сбить её довольно сложно. Они здесь есть — это не секрет. У нас регулярно на парадах 9 Мая здесь в Калининграде их возят.

Эпоха красивых кораблей закончилась

— Эпоха больших, романтичных кораблей ушла, как ушёл парусный флот?

— Как и эпоха танков, и многого другого. В условиях современной войны, даже без противокорабельных ракет, большой красивый корабль легко превращается в груду металлолома.

Нужен баланс. За счёт чего держатся авианосцы? Если пустить одинокий авианосец, ему конец. Причём авианосец даже топить не надо по большому счёту. Единственное оружие авианосца — его авиация. Если лишить авианосец возможности эту авиацию поднимать и сажать, ну пусть себе плавает. Кому он нужен? Но ведь главная сила авианосца — АУГ, авианосная ударная группа. За авианосцем ходит пара крейсеров, которые его защищают, несколько эсминцев, а где-то в глубине болтается ещё одна-две атомных подводных лодки. Пробить всё это — довольно сложно.

Если болтается какой-нибудь одинокий корабль, типа линкора "Бисмарк", то судьба его незавидна — его в конечном счёте загнали, потопили в мае 1941-го. А вот чтобы потопить мощный японский линкор "Ямато", понадобился налёт 386 самолётов. В своё время кто-то из американских президентов говорил: "Когда назревает кризис, я первым делом спрашиваю Пентагон: у нас там авианосец есть? Если мне говорят, что авианосец есть, я уже успокаиваюсь". Хотя… Посмотрим, что покажет война с Ираном.

А вы посмотрите, что приходит на место крупной техники и больших кораблей? Сейчас мы видим войну роботов. Все страны — и наша тоже — применяли уже в СВО безэкипажные катера ("Бэки"). Разведывательный украинский корабль на Дунае утопили "Бэками". Причём "Бэки" могут быть как надводные, так и подводные. Вооружённые в том числе против самолётов и вертолётов. На них стали устанавливать зенитные ракеты. То есть если вертолёт хочет "Бэк" уничтожить, то уже не беззащитная машинка получается.

— Да она может ядерный заряд нести, говорят.

— Наш "Посейдон" — это и есть "Бэк" с ядерным зарядом. Известная подводная торпеда, о которой много говорят. В сущности — это безэкипажный катер, только очень большой, очень скоростной и с термоядерным зарядом. Война беспилотников, причём война больших БПЛА.

Мы в чем-то запоздали, потому что все запоздали. Возьмите учения НАТО — много ли там танков с "мангалами" и "одуванчиками"? Они до сих пор даже сетки от дронов на свои танки не ставят.

— Учатся быстро: знаете, как говорится — первая колонна ляжет, вторая ляжет, а третья научится.

— Согласен, но это для тех, кто воюет. У меня ощущение, что НАТО пока к современной войне не готовится. Я смотрю на поляков — они сейчас закупают в огромных количествах танки, гаубицы. А беспилотников у них толком нет. ПВО у них только, если защитить Варшаву. У них 16 пусковых установок ракет Patriot на всю армию. А ракет к ним — ровно 208 штук. Если по штатным документам две ракеты на одну цель, то максимум поляки могут обстрелять в случае налёта на Варшаву сто целей. Сколько у нас там дронов на Киев налетает за ночь?

Они сейчас закупают, создают многослойную систему. Но она появится к 2030-му, а то и к 2035-му. Не думаю, что Россия будет всё это время сидеть на месте и ждать. Вот, кстати, к разговору о лицензиях. У кого-то же хватило ума "Шахед-136" в Иране купить и превратить в "Герань", потом модернизировать. Я думаю, что автору этой идеи надо звание Героя России дать.

Советские авианосцы и подводный флот

— В своё время считалось, что авианосцы — оружие империалистической агрессии, что мы за океаном воевать не собираемся, и авианосцы нам не нужны. Хотя периодически собирались строить. Проекты авианосцев были еще при товарище Сталине.

— А почему мы ими не интересуемся?

— Потому что очень дорого. Современный авианосец стоит порядка 10-15 миллиардов долларов.

В Советском Союзе упор был, на ракетоносную морскую авиацию. Сейчас в рамках СВО используются ракеты Х-22 -это противокорабельные ракеты. Мы их сейчас по наземным целям используем. У нас был мощный ракетоносец и очень мощный атомный подводный флот. Кстати, если посмотреть, кому присваивали Героев Советского Союза в мирное время? Во-первых — космонавтам, во-вторых — подводникам. О космонавтах знала вся страна, о подводниках — никто особо не знал. В 1966-м даже было кругосветное плавание двух атомных подводных лодок. В 1985 году, при Горбачёве, наши ухитрились подлодку протащить в Атлантический океан — через гренландско-исландско-норвежский рубеж, под водой. Командир Героя получил.

Балтийский флот и зона A2/AD

— Если говорить о Балтийском флоте — считается, что он стоит в неудобном месте. Вспомните Вторую мировую войну, когда наш флот просто зажали в Финском заливе. Мы чему-то научились в этом плане? И вообще Балтийский флот -это больше для картинки по праздникам? Или его модернизировали?

— Есть понятие на Западе — зона ограничения доступа и манёвра, A2/AD. В Калининградской области создана группировка, которая ограничивает свободу движения НАТО в случае чего. "Искандеры" здесь есть — на парадах регулярно возят. "Бастионы" против кораблей. Авиация морская модернизируется. СУ-30 в авиацию флота приходят. В августе 2022 года к нам парочку МиГ-31 с "Кинжалами" прилетели на местный аэродром. Были здесь, дежурили.

Эта группировка, по большому счёту, свободу действий НАТО ограничивает. Кость в горле. Плюс она усиливается. Буквально в прошлом году на базе бригады морской пехоты, которая в СВО воюет, создали дивизию морской пехоты. Понятно, что СВО — это для нас первое дело, но про Балтику тоже не забывают.