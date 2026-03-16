Осечка ликвидаторов: провал западных спецслужб превратил Иран в неприступную крепость

В авторской программе "Личное мнение" историк, политик, секретарь Объединенной Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина анализирует первые итоги войны вокруг Ирана, причины конфликта и его последствия для США, Израиля, России и Китая, а также формулирует политические уроки для мировой политики.

Первый раунд войны: неожиданная устойчивость Ирана

— ...Итоги и результаты первого раунда спецоперации "Эпическая ярость". Если выражаться американской терминологией, страна-агрессор — израильское сионистское образование — использует название "Рык льва". Иран тоже не отстаёт и каждую новую волну атак на израильское образование, на американские военные базы и военную инфраструктуру называет столь же пафосными и цветистыми именами. Такова военно-политическая традиция сегодняшнего дня.

Поскольку спецоперация явно затянулась, блицкриг не удался, и венесуэльский вариант не прокатил, операция длится уже третью неделю, и можно подводить первые итоги. Понятно, что первый раунд довольно экзистенциального состязания Иран выдержал очень достойно.

Никто не ожидал, что Иран сможет оказать настолько мощное, многофакторное и многоаспектное сопротивление. Это сюрприз не только для американской и израильской армии, но и для всего мира, который сейчас молча наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке.

Давайте разберём промежуточные результаты этой войны и уроки, которые из неё можно извлечь. Конца войны пока не видно, свет в конце туннеля не близок. Более того, мы видим попытки американской администрации дать заднюю. Как только получили отпор, сразу заговорили о том, что цели могут быть достигнуты и пора договариваться.

Но Иран, как достойный соперник, такие провокации срывает. Война будет длиться столько, сколько потребуется Ирану для достижения своих целей. Такое поведение Ирана должно быть поучительным.

Роль Израиля и стратегия США

Начнём с агрессора. Израиль — сионистское образование, ближневосточный гнойник, страна, которая находится в авангарде военной операции против Ирана.

Некоторые эксперты оценивают происходящее как израильскую спецоперацию, которую поддержали Соединённые Штаты. Мне больше нравится обратное объяснение. Это экзистенциальное противостояние со странами, отстаивающими свой суверенитет, — вечная стратегия американской политики.

В данном случае Израиль — не более чем американское прокси на Ближнем Востоке, американский форпост, у которого есть собственный экзистенциальный счёт ко всем соседям. Мы видим это по операциям в Южном Ливане и по оккупации части Сирии.

Для Израиля атака на Иран — логичное продолжение многолетней непримиримой борьбы двух стран.

Если раньше, полгода назад, Израиль добивался тактического успеха, нанося эффективные удары по иранским военным объектам и проводя точечные операции против иранских военных, учёных-ядерщиков и политических лидеров, то сейчас ситуация изменилась. Если ситуацию июня прошлого года можно было назвать односторонним избиением Ирана, то сегодня она качественно меняется.

Работа над ошибками и ответ Ирана

Это говорит о том, что Иран сумел сделать работу над ошибками и выучить уроки предыдущего этапа конфликта.

Израиль, помимо военного давления, пытался разжигать внутриполитические смуты. Сейчас допрашиваются тысячи задержанных в ходе протестов, которые утверждают, что получали указания из "Моссада". Работа израильских спецслужб против иранского руководства, интеллигенции, армии и научного сообщества — секрет Полишинеля.

Я не считаю, что вовлечение США в военную операцию — дипломатический успех Израиля. Израилю отведена роль застрельщика и формального инициатора. На самом деле это операция Соединённых Штатов, укладывающаяся в длинную цепочку подобных действий против государств, которые осмелились противостоять американской политике.

Технологическое превосходство не гарантирует победы

В военном отношении Израиль превосходит Иран, поскольку вооружается американским оружием и техникой НАТО.

Но здесь нельзя провести прямую корреляцию между технологическим превосходством и конечным результатом. Достаточно вспомнить войну США во Вьетнаме, где мировой гегемон также обладал колоссальным технологическим преимуществом.

Израилю удалось ограничить ущерб от иранских контратак, но система "Железный купол" показала себя не лучшим образом. Во многих местах она была пробита, и сами израильские аналитики признают, что система устарела и требует модернизации.

Почему цели операции не достигнуты

Ключевая проблема Израиля — не столько военная или технологическая. Главная цель США и Израиля заключалась в том, чтобы лишить Иран политического руководства, сменить политическую систему и уничтожить ядерную программу.

Но этого не произошло. Ослабленная страна всё равно будет представлять для Израиля экзистенциальную угрозу.

Иран всегда отвечает на удары и никогда не инициирует атаки первым. Но память о двух раундах войны — июньском и мартовском — будет жить десятилетиями и консолидировать антиизраильскую позицию иранского общества.

Военное давление США и цена конфликта

Соединённые Штаты получили возможность нанести ущерб давнему противнику. Однако почти две недели военных действий показывают, что критического урона Ирану нанести не удалось.

Иран десятилетиями готовился к этой атаке. Поэтому угрозы наземной операции встречаются заявлениями: "Приходите, мы давно вас ждём".

Военные базы США на Ближнем Востоке являются фактически американской территорией. Людские потери американцев пока невелики, но даже несколько десятков погибших — крайне чувствительная тема для американского общества.

Задача Ирана — не уничтожить как можно больше людей, а вывести из строя экономический и военный потенциал противника.

Нефтегазовая и энергетическая война

Экономический потенциал США и их союзников на Ближнем Востоке напрямую связан с энергетикой. Поэтому конфликт приобретает характер нефтегазовой войны. дары по инфраструктуре — ключевая стратегия. Аналогичные цели мы видим и в других современных конфликтах: речь идёт прежде всего о разрушении энергетических систем и военных объектов.

Последствия для региона и мировой экономики

Война резко меняет баланс сил на Ближнем Востоке. Логистика нарушается, перестраиваются торговые маршруты, меняется система ценообразования на энергоносители.

Ормузский пролив фактически блокирован. Через него проходят главным образом суда, связанные с Китаем. Таким образом, Китай временно получает тактическое преимущество. Монархии Персидского залива оказываются среди проигравших: они несут экономические потери и теряют репутацию "тихих гаваней" для бизнеса.

Россия, Китай и мировая политика

Китай экономически страдает от роста цен на нефть и газ, но способен выдержать эти издержки. Однако политический ущерб для Пекина значителен, поскольку атаке подвергся его важный союзник.

Россия также оказывается в сложной ситуации. С одной стороны, рост цен на нефть может принести краткосрочную выгоду. С другой — атака на союзников демонстрирует ослабление международного влияния Москвы.

Тем не менее у России сохраняется потенциал посредничества и дипломатического влияния.

Устойчивость иранской системы

Для Ирана это самый тяжёлый кризис со времён исламской революции. Страна проходит испытание на прочность. Несмотря на разрушения, система власти демонстрирует устойчивость. Иранское общество мобилизовано, признаков хаоса нет. Это означает, что ключевая цель США и Израиля — разрушение политической системы Ирана — не достигнута.

Уроки войны

События на Ближнем Востоке дают несколько важных уроков.

Первый — санкции часто становятся прологом военной силы. Второй — давление Запада носит долгосрочный характер. Третий — уступки агрессору не приводят к миру.

История последних десятилетий: Сирия, Ливия и другие страны, — показывает, что политика умиротворения не работает. Россия должна учитывать эти уроки, поскольку сама находится под сильным санкционным давлением.

Необходимость антиимпериалистического союза

Россия и Иран фактически находятся в одной лодке. На данном этапе тактическими союзниками становятся все государства, которые противостоят американскому давлению. В этот круг входят

Иран,

Сирия,

Венесуэла,

Куба,

КНДР

и ряд других стран.

Поэтому политика должна быть направлена на формирование антиимпериалистического блока. Любые попытки расколоть такой союз играют на руку противникам.