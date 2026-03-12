Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Билет в один конец: одна позорная улика в квартире лишит вас и жилья, и любимых питомцев

В программе "Точка зрения" юрист, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев объясняет, могут ли россиян действительно штрафовать за неприятный запах из квартиры. Эксперт рассказывает, за что на самом деле наступает ответственность, кто фиксирует нарушения и как решаются подобные соседские конфликты.

Можно ли штрафовать за неприятный запах из квартиры

— Россиян могут штрафовать за неприятный запах из квартиры как за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Для граждан штраф может составить от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч. Насколько вообще реально применение такой нормы на практике?

— Я думаю, речь не идёт о введении какого-то нового штрафа. У нас уже существуют санкции за нарушение санитарных норм и правил. В рамках этих норм человека можно привлечь к ответственности, если неприятный запах является следствием такого нарушения.

Поэтому, скорее всего, обсуждается именно применение действующего законодательства, а не появление новой нормы. Да и в целом возникает вопрос — кто будет определять, какой запах приятный, а какой нет?

— А как тогда вообще юридически можно определить "неприятный запах"? Какие должны быть критерии? Ведь для одного человека запах может быть нормальным, а для другого — нет.

— На самом деле штрафовать за сам по себе запах невозможно. Это всегда следствие. Штрафовать можно только за причину его появления.

Например, если речь идёт о неудовлетворительном содержании квартиры: когда помещение захламлено мусором или в нём содержится большое количество животных без должного ухода. В таких случаях возникает антисанитария, которая причиняет неудобства соседям и приводит к неприятному запаху.

Ответственность наступает именно за действия — за нарушение санитарных правил, а не за сам запах. Если же человек, например, готовит дома еду со специфическим ароматом, за это никто штрафовать не будет. Для кого-то запах может быть неприятным, для кого-то — наоборот.

Поэтому кардинально ничего не изменится. Как и раньше, бороться нужно именно с причиной проблемы.

Кто фиксирует нарушение и выписывает штраф

То есть сначала нужно зафиксировать само нарушение — например, неправильное содержание животных или антисанитарию, — и только после этого подавать жалобу. А кто занимается фиксацией таких нарушений?

— Этим занимаются профильные органы. В первую очередь санитарно-эпидемиологический надзор. В Москве, например, ещё и комитет по ветеринарии, если речь идёт о животных.

Также может участвовать управляющая организация, если речь идёт о многоквартирном доме. В моей практике были случаи, когда совместно с управляющей компанией мы добивались допуска в квартиру, чтобы устранить нарушения.

В целом можно выделить несколько структур:

  • санитарно-эпидемиологический надзор,
  • комитет по ветеринарии,
  • управляющая компания
  • и жилищная инспекция.

Именно к ним направляются жалобы.

Важно помнить, что жалоба не должна быть голословной. Желательно приложить доказательства — фотографии, видео или другие материалы, подтверждающие нарушение. После этого уже принимается решение о дальнейших действиях.

А кто выносит окончательное решение — Роспотребнадзор, управляющая компания или суд?

— Суд может принять решение, например, о принудительном доступе в квартиру. А вот штрафы выписывают уполномоченные органы — санитарный надзор или комитет по ветеринарии. У них есть такие полномочия.

В полицию по таким вопросам обращаться не нужно.

Могут ли изъять животных

А если проблема связана с животными, их могут изъять? Насколько это распространённая практика?

— Такие случаи бывают. Но нужно понимать, что изъятие — это крайняя мера. К ней прибегают только в самых тяжёлых и запущенных ситуациях. Это возможно, если существует угроза жизни самим животным или если условия содержания серьёзно нарушают права соседей на безопасное и комфортное проживание.

Иногда последствия могут быть серьёзными. Например, из-за длительного воздействия продуктов жизнедеятельности животных могут разрушаться стены и другие элементы общего имущества. В таких случаях могут возникать споры о возмещении убытков.

Злоупотребляют ли соседи жалобами

Бывают ли случаи, когда соседи злоупотребляют такими жалобами? Например, собака лает, а соседи утверждают, что это неправильное содержание животных.

— Конечно, такие ситуации бывают. Соседские конфликты иногда принимают довольно странные формы.

Но для того, чтобы наступили реальные санкции, должны быть серьёзные нарушения. Если собака, например, иногда воет, это может относиться уже к другой категории — к нарушению режима тишины.

Но даже в таких случаях, как правило, сначала стоит попытаться решить вопрос через диалог с соседями. Штрафы сами по себе довольно небольшие, поэтому они редко становятся реальным инструментом давления.

На мой взгляд, большинство подобных вопросов должно решаться в рамках нормальных добрососедских отношений. Закон здесь скорее должен помогать в переговорах, а не служить способом запугивания.

Что делать, если сосед не идёт на контакт

А если сосед принципиально не идёт на контакт, как тогда решать проблему и избежать конфликта?

— Здесь важно понимать, что конфликт часто возникает не только из-за действий соседа, но и из-за манеры общения. Редко кто приходит поговорить спокойно: "Мы соседи, давайте попробуем договориться". Чаще разговор начинается с претензий и обвинений. Естественно, это вызывает ответную реакцию.

Конечно, бывают и такие люди, с которыми невозможно договориться. Для таких случаев и существует весь набор юридических механизмов. Но всё равно придётся фиксировать нарушения и действовать в правовом поле.

Кроме того, далеко не все претензии действительно связаны с нарушением закона. Например, кому-то может не понравиться, что сосед покрасил дверь краской с запахом, хотя она полностью соответствует нормам.

Поэтому бывают ситуации, когда люди под видом защиты своих прав просто конфликтуют с соседями. Такое тоже встречается довольно часто.

Необычные соседские конфликты

А какие самые необычные жалобы вам встречались в практике?

— Ситуации бывают самые разные. Например, один сосед сделал ремонт на лестничной клетке — хороший и аккуратный. Но соседке не понравилось, что он не согласовал с ней цвет стен и материалы. Она требовала вернуть всё обратно и даже заплатить ей деньги.

Был случай, когда сосед покрасил лифт в золотой цвет. Лифт не работал два дня, пока сохла краска. Человеку пришлось подниматься по лестнице, и он хотел привлечь соседа к ответственности.

Ещё был случай, когда человека привлекли к ответственности за оскорбления — он с балкона обматерил другого человека. В суде с него взыскали компенсацию морального вреда.

Так что конфликты бывают самые разные.

Всегда ли такие действия нарушают закон

А в случаях с ремонтом подъезда или покраской лифта был нарушен закон?

— Формально может быть нарушение. Например, любые работы с общим имуществом дома должны согласовываться с собственниками на общем собрании.

Но для обращения в суд недостаточно просто нарушения закона — нужно ещё доказать нарушение прав конкретного человека. Если в подъезде сделали хороший ремонт, сложно доказать, какие именно права соседа были нарушены.

Но ведь работы не согласовали с собственниками.

— Да, формально это нарушение процедуры. Но суд будет оценивать, пострадали ли чьи-то права. Например, если лифт покрасили и он не работал два дня — это неудобство, но суд может посчитать, что существенного нарушения прав нет.

Часто подобные конфликты имеют более глубокую историю. Между соседями уже есть напряжённые отношения, и любое действие становится поводом для претензий.

Поэтому я считаю, что большинство таких вопросов лучше решать мирно.

Если запах идёт не из квартиры

Если неприятный запах появляется не из квартиры, а, например, из подвала или мусоропровода, куда обращаться?

— В первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию. Написать заявление, сообщить о проблеме и попросить принять меры.

Если запах идёт из мусоропровода или мусорной камеры, нужно провести чистку. Если проблема связана с трубами или инженерными системами — их нужно ремонтировать или менять.

Многие сразу хотят жаловаться во все инстанции, но стоит помнить: управляющая компания оказывает услугу за деньги, которые платят жильцы. Поэтому сначала нужно просто сообщить о проблеме и дать возможность её решить. Если реакции нет, тогда уже можно обращаться с жалобой в жилищную инспекцию.

Почему важен диалог

— Удивительно, какие возможности открываются, когда люди ведут диалог спокойно и вежливо. Если человек знает свои права и обращается к управляющей компании без агрессии, чаще всего проблему удаётся решить довольно быстро. Поэтому иногда стоит просто начать с нормального разговора.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
