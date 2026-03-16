Любовь Степушова

Живой щит из союзников: роковой просчет Запада сделал американские базы легкой добычей на Востоке

В программе "Точка зрения" чрезвычайный и полномочный посланник, профессор Дипломатической академии МИД РФ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов анализирует первые итоги войны на Ближнем Востоке. Эксперт объясняет, может ли Иран выстоять, к чему приведут удары по американским базам и какие последствия конфликт принесёт мировой политике.

Война на Ближнем Востоке идёт полным ходом. Какие выводы можно сделать сейчас?

— Выводы делать ещё рано. Но можно сказать, что происходящее было вполне предсказуемо. С самого начала это была авантюра — другого слова я подобрать не могу. И развиваться она могла только так, как развивается сейчас.

История уже давала множество подобных примеров. Но, как известно, уроки истории отличаются от всех остальных тем, что их никто не учит и никто не делает выводов.

Вспомним вторжение американцев в Ирак. Руководителя страны уничтожили, почти миллион человек погиб. А какой результат? Результат — самый отрицательный. Никакого другого и быть не могло.

То же самое произошло и в Ливии. Руководителя страны уничтожили, а государство фактически развалилось. До сих пор нет единой власти, нет нормального управления. На этом фоне появляются различные силы, которые используют трагические события для собственной выгоды — материальной и политической.

Сейчас похожая ситуация складывается вокруг Ирана. Были переговоры на высшем уровне, звучали громкие заявления, но в итоге ситуацию просто загнали в тупик.

После стольких дней конфликта результат — фактически нулевой. Потеряны миллиарды долларов, а проблемы только усложнились. Теперь месяцами, а может быть, и годами придётся расплачиваться, в том числе за счёт экономики.

Итог для США

Вы сейчас говорите о Соединённых Штатах?

— Конечно.

То есть для них итог этой агрессии — печальный?

— Безусловно. Самое главное — что дальше? Трамп заявляет, что Иран якобы уже уничтожен и развалился. Но это крайне сомнительно. Ситуация намного сложнее, чем он предполагает. Он ведь обещал и украинский кризис решить за один день. В итоге получилось совсем иначе. Здесь происходит то же самое — создаются дополнительные проблемы.

Сколько продлится обмен ударами

Как долго может продолжаться обмен ударами?

— Он будет продолжаться до тех пор, пока стороны смогут наносить эти удары. Но и у Ирана, и у США возможности не безграничны. Хорошо — ударили "Томагавками", разрушили какие-то объекты. А дальше что? Откуда брать ресурсы? Даже союзники не могут бесконечно поставлять вооружения. В какой-то момент неизбежно возникнут ограничения. Поэтому вопрос ресурсов будет ключевым.

Что будет считаться победой для Ирана

А что в этой ситуации можно считать победой для Ирана?

— Для Ирана победой будет просто выживание государства и режима. Они прямо говорят: несмотря ни на что, страна сохранится. Сейчас в стране даже проходят массовые демонстрации поддержки власти.

Есть ещё один фактор — логика "осаждённой крепости". В таких условиях общество консолидируется вокруг власти, а оппозиция резко ослабевает. В советское время тоже активно использовалась подобная риторика: мол, империалисты хотят нас уничтожить, поэтому нужно объединяться. Для иранского режима этот фактор сейчас играет очень важную роль.

Будет ли Иран продолжать ядерную программу

Продолжит ли Иран свою ядерную программу? Будут ли они создавать ядерную бомбу?

— Скорее всего, да. Даже если какие-то объекты разрушены, это не означает окончательного уничтожения программы. Уже была ситуация, когда после ударов объявляли, что всё уничтожено, все возможности ликвидированы. Но прошло время — и всё постепенно восстановили. Главное — сохраняются специалисты, люди, которые знают эту сферу и могут продолжать работу. Восстановление требует времени, но оно вполне возможно.

Удары по базам США в соседних странах

Как вы оцениваете удары по американским базам в соседних государствах?

— Это, безусловно, неожиданный ход, но одновременно и весьма результативный. Жители этих стран начинают задаваться вопросом: "Мы пригласили американцев разместить у себя базы ради безопасности. А что в итоге получили?" Оказалось, что вместо защиты они стали мишенью для ударов. И это привело к серьёзным потерям — в том числе экономическим. Многие инфраструктурные объекты пострадали, ущерб исчисляется миллиардами. Теперь этим государствам придётся восстанавливать разрушенное. Для местных элит это очень серьёзный урок.

Выгодна ли эта война России

В западной прессе пишут, что главным выгодополучателем этого конфликта является Россия. Действительно ли это так?

— Если посмотреть глубже, ситуация гораздо сложнее. То, что происходит сейчас, — трагедия. Гибнут люди, гибнут дети. Такие жертвы американцы цинично называют "побочными потерями".

Но если говорить о выгоде для России, то она заключается не в экономических факторах. Главная "выгода" в том, что сама жизнь подтверждает правильность нашей внешнеполитической позиции. История показывает: наши оценки происходящих процессов оказываются верными. Практика подтверждает наши подходы. А если практика подтверждает — значит, мы действительно движемся правильным путём.

Что будет, если Иран не устоит

Если представить, что Иран всё-таки не устоит, что это будет означать для России?

— Думаю, для России это станет одним из направлений работы по восстановлению страны. У нас с Ираном действует соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Иранская сторона постоянно подчёркивает, что высоко ценит поддержку России.

То есть вы уверены, что государство всё-таки сохранится?

— Да, я думаю, что государство сохранится. Но помощь в восстановлении, конечно, понадобится. Когда по стране наносятся удары дронами и ракетами, когда разрушения идут постоянно, восстановление неизбежно потребует серьёзных усилий.

Позиция Китая

Какую роль в этой ситуации играет Китай?

— Китай занимает позицию, близкую к российской. Сергей Лавров недавно разговаривал со своим китайским коллегой, и китайская сторона прямо заявила: подобные действия недопустимы, их нужно как можно скорее прекращать и возвращаться к переговорам.

Тем более, что нападение произошло как раз во время переговоров в Женеве, которые шли при посредничестве Омана. Причём сами американские представители тогда говорили, что переговоры конструктивные и дают результаты. Но вместо продолжения переговоров произошёл переход к ракетно-бомбовым ударам.

Поэтому наша позиция остаётся прежней: как можно скорее прекращать стрельбу и возвращаться за стол переговоров.

Роль Израиля в конфликте

Некоторые аналитики считают, что главным инициатором конфликта является Израиль.

— В значительной степени так и есть.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Цены на топливо начинают движение: на сколько вырастут цифры на табло АЗС
Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим
Один клик до отпуска, второй — до обмана: мошенники ловят туристов на эти наживки
Юг России летом превращается в пылесос для топлива: причина оказалась на поверхности
Деловой этикет теперь работает через экран: ошибки, которые мгновенно портят онлайн-встречу
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Последние материалы
Живой щит из союзников: роковой просчет Запада сделал американские базы легкой добычей на Востоке
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Почти просроченный кефир творит чудо: эти булочки исчезают быстрее, чем остывают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Остров в кольце врагов: как Калининград живёт в условиях тихой блокады и готовится к худшему
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Запах канализации исчезнет без сантехника: домашний способ запускает чистку прямо в трубах
Прощай, муравейник: три шага превратят ваш дом в запретную зону для вредителей
