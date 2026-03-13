Мирный капкан: коварная уловка США превратила стол переговоров в эшафот для лидеров Востока

В программе "Точка зрения" обсуждается роль движения "Хезболла" в конфликте на Ближнем Востоке. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов объясняет, почему Ливан не может разоружить эту организацию, как она связана с Ираном и почему противостояние с Израилем продолжается.

Что такое "Хезболла"

— Борис Васильевич, сейчас на Ближнем Востоке идёт война США и Израиля против Ирана. В ней участвует и "Хезболла" — шиитская группировка, базирующаяся на юге Ливана. Израильтяне признают, что ситуация сложнее, чем раньше: удары наносятся точнее, а расстояние до Израиля гораздо меньше, чем от Ирана. Расскажите, что представляет собой это движение и почему Ливан не может разоружить "Хезболлу".

— Прежде всего надо сказать, что "Хезболла" (в переводе с арабского "партия Аллаха") — это политическое движение, сформировавшееся в Ливане достаточно давно при поддержке Ирана. Оно объединяет в основном шиитское население страны, хотя сегодня в его рядах есть и сунниты, и представители других конфессий.

В целом это уже не просто конфессиональная организация, а политическая сила. Одной из её целей является освобождение части территории Ливана, которая, по её мнению, оккупирована Израилем. Речь идёт о районе Ферм Шебаа. По решению ООН, эта территория также считается оккупированной.

При этом "Хезболла" является частью политической системы Ливана: она представлена и в парламенте, и в правительстве страны. Но одновременно у неё есть собственные вооружённые отряды. Руководство движения объясняет их существование необходимостью противостоять Израилю и освобождать оккупированные территории.

"Хезболла" и "ось сопротивления"

— Движение поддерживается Ираном. Именно Иран сформировал так называемую "ось сопротивления" — союз сил, в который входили "Хезболла", Сирия, Ирак, а также ряд антиизраильских организаций в Палестине, включая ХАМАС и "Исламский джихад"*.

Однако сегодня эта ось во многом ослаблена. В Сирии был свергнут режим Башара Асада — союзника Ирана. Палестинские движения также серьёзно пострадали от действий Израиля.

"Хезболла" тоже понесла значительные потери. Израиль объявил её террористической организацией и наносил точечные удары по её руководству. Были ликвидированы ряд лидеров движения, в том числе шейх Хасан Насралла — один из самых известных религиозных деятелей в мусульманском мире.

Израиль применяет тактику точечных ликвидаций, нередко во время переговорных процессов. В результате часть руководства и боевиков "Хезболлы" была уничтожена, часть вооружений — уничтожена или повреждена. Тем не менее движение сохранило боеспособность.

Почему "Хезболла" не разоружается

— Несколько месяцев назад при посредничестве США было достигнуто соглашение о прекращении противостояния между Израилем и "Хезболлой". Согласно договорённостям, движение должно было разоружиться и передать вооружение ливанской армии.

Однако этот пункт так и не был реализован. Руководство "Хезболлы" заявило, что разоружение противоречит её уставу и невозможно до тех пор, пока Израиль не освободит оккупированные территории Ливана.

Кроме того, движение считает себя союзником палестинского национального движения и заявляет о необходимости продолжать сопротивление Израилю.

С началом войны между Ираном, Израилем и Соединёнными Штатами "Хезболла" вновь активизировала свои действия и начала наносить удары по территории Израиля. При этом у движения остаётся значительный арсенал вооружений. Часть его была уничтожена ударами Израиля, но часть была переброшена из Ирана и других стран-союзников.

Израиль, в свою очередь, наносит ответные удары по позициям "Хезболлы" и по территории Ливана, включая Бейрут. Это приводит к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

Почему Израиль не может уничтожить движение

— Почему же с "Хезболлой" не могут справиться? С Сирией, как считается, справились, ХАМАС практически уничтожен, половина Газы оккупирована. А "Хезболла" каждый раз словно возрождается.

— Я бы не стал говорить, что с Сирией "справились". Там произошёл государственный переворот при поддержке внешних сил — прежде всего Турции, США и Израиля. Был свергнут президент Башар Асад, и к власти пришли исламистские силы.

Что касается "Хезболлы", то это достаточно боеспособная организация с большим количеством бойцов и серьёзным вооружением. Израиль, безусловно, наносит по ней удары и получает поддержку Соединённых Штатов. Но "Хезболлу" поддерживает Иран, а также другие силы, дружественные Ирану. Среди них, например, йеменское движение "Ансар Аллах" — хуситы. Есть и ряд арабских стран, симпатизирующих Ирану. Поэтому противостояние продолжается.

Концепция "Великого Израиля"

— Израиль — относительно небольшое государство, однако благодаря поддержке США обладает значительным военным потенциалом, включая, по некоторым данным, ядерное оружие.

Сегодня руководство Израиля, в частности премьер-министр Биньямин Нетаньяху, говорит о возможности реализовать концепцию так называемого "Великого Израиля".

Эта идея связана и с религиозной составляющей. Радикальные религиозные круги в Израиле считают, что необходимо восстановить Третий храм — символ возрождения еврейского государства. Согласно этой концепции, храм должен быть построен на месте мусульманских святынь в Иерусалиме — мечети Аль-Акса и Купола Скалы. Для этого, по мнению сторонников этой идеи, эти святыни должны быть разрушены.

Политика и религия на Ближнем Востоке

— Получается, что речь идёт о религиозной войне?

— Полностью религиозной эту войну назвать нельзя. Здесь присутствует религиозный фактор, но есть и государственные, политические интересы — как у Израиля и США, так и у Ирана.

Иран, например, выступает за создание палестинского государства, о чём говорилось ещё в решениях ООН 1947 года. Израиль же открыто заявляет, что такого государства быть не должно. Сегодня в регионе фактически осталась одна крупная сила, противостоящая Израилю, — это Иран.

Возможный исход войны

— Каков ваш прогноз, чем может закончиться нынешняя война?

— Точно сказать это сейчас невозможно. Наверное, кроме Господа Бога никто не может знать, чем всё закончится.

Но очевидно, что блицкриг, на который рассчитывали США и Израиль, не удался. Иран отвечает достаточно эффективно. Например, сообщалось о ракетном ударе по американской авиабазе в Саудовской Аравии. По иранским данным, там могли погибнуть десятки американских военнослужащих. Американская сторона этих цифр не подтверждает, но сам факт серьёзного удара признаётся.

При этом удары наносятся и по Ирану. Был уничтожен ряд политических и военных руководителей страны. США и Израиль заявляют, что готовы продолжать подобные операции.

Новая эпоха мировой политики

— На чьей стороне, по-вашему, правда в этом конфликте?

— Посмотрите на ситуацию: удар был нанесён по суверенному государству Ирану без объявления войны. До этого шли переговоры по иранской ядерной программе, причём сообщалось о позитивной динамике. И вдруг происходит удар, в результате которого уничтожается руководство страны. То есть переговоры оказываются лишь прикрытием для внезапной атаки. Подобное происходило и в случае с ХАМАС: во время переговоров наносились удары по их участникам.

На мой взгляд, мы вступаем в новую эпоху международных отношений — эпоху, где действует принцип "кто сильнее, тот и прав". Международные организации, включая ООН, оказываются неспособны что-либо изменить. Если сегодня подобное происходит с Ираном, то завтра на его месте может оказаться любое государство, которое не будет выполнять требования Соединённых Штатов. Израиль, в свою очередь, действует при полной поддержке США и продолжает реализацию своих стратегических задач.

*- организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.