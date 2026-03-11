Весна пришла — и организм начинает сыпаться: один незаметный фактор запускает целую волну проблем

В программе "Точка зрения" врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа объясняет, почему весной обостряются хронические заболевания, депрессии и аллергии. Эксперт рассказывает, как зимнее истощение организма влияет на иммунитет и психику, чем опасен алкоголь в этот период и какие простые меры помогут сохранить здоровье.

Почему весна становится стрессом для организма

— Весна — время, когда обостряются не только психические расстройства, но и хронические заболевания, усиливаются боли, вспыхивают аллергии, учащаются гипертонические кризы. У людей с алкогольной зависимостью риск психозов возрастает в разы. Почему именно весна считается периодом повышенного риска для здоровья?

— Весна считается риском для здоровья потому, что организм после зимы истощается. Мы недополучаем ни солнца, ни витаминов. В первую очередь страдает иммунная система, которая должна давать адекватную реакцию на любые изменения во внешней среде и в организме.

Зима обычно затяжная, солнца мало, люди устают, жалуются на слабость. День короткий: на работу уходят в темноте и возвращаются в темноте. Всё это приводит к тому, что организм оказывается истощённым.

В напряжении работает не только сам организм, но и иммунная и сосудистая системы. Если человек не помогает себе: не питается рационально, не отдыхает, — системы начинают давать сбои. Быстрее всего это происходит у людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми.

Постинфарктные, постинсультные состояния очень чувствительны к весенним изменениям. Также есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Отдельно стоит говорить о людях с аллергиями — многие из них уже заранее начинают профилактику, чтобы не допустить серьёзного ухудшения состояния.

Как люди с хроническими заболеваниями готовятся к весне

— То есть люди, которые знают о своих проблемах со здоровьем, готовятся заранее?

— Да. Те, кто наблюдается у врачей и занимается своим здоровьем, понимают, что у них есть аллергия или гипертония. Они вовремя начинают терапию и корректируют лечение.

Многие приходят к врачу-терапевту, проходят диспансерное наблюдение, корректируют терапию и принимают витамины. Такие люди обычно чувствуют себя вполне нормально и при необходимости обращаются к врачу.

Самое плохое — когда человек находится в состоянии депрессии и не понимает, что с ним происходит: всё болит, ничего не хочется делать, человек лежит и не хочет вставать. Это как раз типичное проявление весенней депрессии.

Роль солнца и витамина D

— Со сменой сезона происходят какие-то гормональные изменения в организме?

— Не только со сменой погоды. Очень важную роль играет солнце. Солнечный свет — это витамин D. Когда его не хватает, возникает дефицит.

Поэтому в этот период, месяц-два, желательно пропить витамин D. Многие об этом забывают: сначала человек чувствует себя нормально, а потом внезапно появляется депрессия. Оказывается, причиной может быть именно дефицит витамина D.

Из-за этого могут начинаться проблемы со щитовидной железой, не хватает кальция и фосфора, появляются другие нарушения. Поэтому самое главное — вовремя обратиться к врачу.

Почему весной обостряются алкогольные психозы

— Какие психические расстройства чаще всего обостряются весной и почему?

— В весенний период часто обостряются алкогольные психические расстройства, особенно у людей, которые регулярно употребляют алкоголь.

Зимой человеку бывает плохо, он выпивает рюмку, ему становится легче, он засыпает. Кажется, что это помогает. Но постепенно формируется привычка: плохо — значит, нужно выпить.

Весной организм уже физически истощён, а алкоголь ещё сильнее вымывает витамины. Человек начинает терять контроль над собой, ему не хочется вставать, идти на работу.

Возникает настоящая депрессия. Человек замыкается, становится нервным, не может отвечать за свои поступки. В таком случае необходимо обращаться к специалисту — к наркологу. Проводятся витаминные, детоксикационные и противоалкогольные мероприятия. Только тогда человек может выйти из этого состояния.

Важно не затягивать и обращаться к врачу своевременно. Алкоголь приводит к органическим нарушениям: развиваются панкреатиты, когнитивные нарушения, депрессии, иногда даже тяжёлые психические расстройства.

Почему белая горячка возникает после прекращения употребления алкоголя

— Получается, человек регулярно употреблял зимой, а последствия проявляются именно весной?

— Да. Более того, человеку нужно работать, и он пытается прекратить пить. Но когда он прекращает пить, состояние может резко ухудшиться.

Так называемая белая горячка чаще возникает не тогда, когда человек много пьёт, а когда он резко прекращает употреблять алкоголь.

Поэтому специалисты знают: нельзя резко выходить из алкогольной интоксикации, иначе могут возникнуть тяжёлые депрессивные состояния и психозы.

Профилактика весенних алкогольных психозов

— Какие меры профилактики могут снизить риск алкогольных психозов весной?

— Самое главное — детоксикационные мероприятия. Используются препараты, которые помогают очищать организм от токсической нагрузки, накопившейся за тяжёлую зиму.

Когда проводится детоксикация и человек принимает витамины, состояние организма нормализуется гораздо быстрее.

Как отличить весеннюю хандру от депрессии

— Сейчас у многих плохое настроение, апатия. Как отличить обычную весеннюю хандру от клинической депрессии?

— Человеку самому это заметить бывает трудно. Но если он уже не может управлять своим состоянием, это становится очевидно.

Если человек думает: "Сейчас выпью — и всё станет нормально", — но сколько бы ни выпил, ему всё равно плохо, — это сигнал, что нужно обращаться к врачу.

Очень важно, чтобы близкие наблюдали за таким человеком, помогали ему и вовремя направляли к специалисту.

Как пережить весну без обострений

— Какие рекомендации вы можете дать людям с хроническими заболеваниями и тем, кто просто хочет чувствовать себя хорошо весной?

— Сейчас начинается период аллергий. Появляется пыльца деревьев, возникает поллиноз, и это дополнительная нагрузка на организм после зимы. В этой ситуации важно своевременно обратиться к аллергологу или иммунологу, пройти обследование, сделать чек-ап и понять состояние своего организма. Тогда врач сможет быстро подобрать правильную терапию, и за неделю человек может вернуться к нормальному рабочему состоянию.

Дальше всё достаточно просто: рациональное питание, отдых на свежем воздухе и полноценный сон. Сон — самое главное. Если человек будет спать с девяти вечера до шести утра, он будет чувствовать себя значительно здоровее.