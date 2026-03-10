Россияне могут не заметить главное — долги за ЖКУ начнут взыскивать по-новому

В программе "Точка зрения" обсуждаются планы внедрить электронное взыскание долгов за ЖКУ. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин объясняет, как будет работать новая система и почему она может привести к автоматическим списаниям денег и риску судебных ошибок.

Электронное взыскание долгов за ЖКУ: что готовит государство

— К концу 2027 года в России планируют ввести электронный механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Разработкой занимаются минстрой и минцифры. Пилотный проект хотят запустить уже в этом году в нескольких регионах. Расскажите, как будет выглядеть процедура электронного взыскания долгов.

— Я могу только предполагать, потому что разработчиками являются минстрой и минцифры. Как я понимаю, минстрой вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами ЖКХ: состоянием сетей, авариями, ростом монополизма, ростом тарифов и беззащитностью потребителей, — решил освоить очередной бюджет за счёт модной в органах власти цифровизации.

При этом стоит вспомнить, что система ГИС ЖКХ, существующая уже более десяти лет и на которую потрачены миллиарды, до сих пор толком не работает. Поэтому новый механизм — это просто ещё один шаг к облегчению взыскания долгов с населения для монополистов, прежде всего ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Фактически речь идёт о применении приказного производства. Это судебная процедура, к которой больше всего вопросов. Она происходит без вызова сторон, без возможности представить свои аргументы или доказать, что начисления были произведены неправильно.

Судебный приказ выносится практически автоматически после подачи заявления. При этом он сразу является исполнительным документом. То есть пристав может в электронном виде арестовать счета человека и его имущество.

Сегодня хотя бы существует возможность получить уведомление по почте. Человек может найти судебный приказ в почтовом ящике и в течение десяти дней попытаться его оспорить.

Электронное взыскание лишит такой возможности более 40 млн граждан России. У нас более 40 млн пенсионеров, которые не пользуются регулярно порталом Госуслуг. Они привыкли обращаться на почту, в МФЦ, общаться с людьми.

Это касается не только пожилых. Это и люди старой закалки, и многодетные семьи, и инвалиды. Для граждан такая система пользы не принесёт. Она лишь ускорит взыскание и арест счетов.

Главная проблема в том, что приказное производство не обеспечивает полноценную защиту ответчика. Человек не может представить свои аргументы или контррасчёт.

При этом сама система капиталоёмкая и позволит чиновникам освоить очередные миллиарды несмотря на то, что уже существующие системы до сих пор не работают нормально.

Одновременно это позволит недобросовестным управляющим компаниям и поставщикам ресурсов взыскивать деньги с граждан, не выходя из кабинета.

Представьте ситуацию: ни вы, ни я не заходим каждый день в Госуслуги. Уведомление о судебном приказе может прийти в электронный кабинет, а человек его просто не увидит. Он может быть в отпуске или на лечении. В итоге человек узнаёт о судебном решении уже после списания денег со счёта или ареста имущества.

Когда он попытается разобраться, скорее всего, десятидневный срок на обжалование уже пройдёт. Тогда придётся обращаться в суд в общем порядке и добиваться отмены решения. Но далеко не каждый человек сможет оплатить юриста и госпошлину, которая за последние годы выросла в десять раз. Иногда расходы на защиту прав сопоставимы с самой суммой долга. В результате люди просто не будут пытаться защищать свои права.

Я считаю эту инициативу крайне вредной. Она особенно неуместна в условиях, когда у нас не работают котельные, изношены сети, а с 1 января тарифы выросли от 16 до 40%.

Правительство вместо того, чтобы разобраться с этим ростом тарифов, говорит, что они выросли всего на 1,7% по коммунальным услугам. Но это лишь часть правды. На самом деле выросли не только коммунальные тарифы, но и плата за содержание жилья и ремонт, а также взносы на капитальный ремонт. В соответствии с распоряжением правительства от 25 ноября 2025 года они увеличились в пределах индекса 18%.

Поэтому когда власть делает вид, что тарифы не растут, а параллельно вводит ускоренное электронное взыскание долгов, создаётся ощущение, что деньги с населения хотят взыскивать как можно быстрее. Это не может вызывать ничего, кроме возмущения.

Когда считается полученным электронное уведомление

— Давайте уточним, что будет считаться моментом получения уведомления? С момента отправки, открытия сообщения или иначе?

— С момента поступления сообщения в электронный почтовый ящик. Не важно, прочитали вы его или нет. Если оно пришло — система считает, что вы уведомлены.

Это примерно так же, как сейчас происходит с электронными повестками. Факт доставки фиксируется системой. После этого начинает отсчитываться десятидневный срок, по истечении которого судебный приказ вступает в силу.

Сегодня ещё действует бумажная схема: человек получает уведомление по почте и расписывается в получении. Тогда десять дней отсчитываются с момента вручения. о если человек согласился получать документы в электронном виде через Госуслуги, то он уже считается уведомленным с момента поступления документа в личный кабинет.

Если же письмо приходит по почте, но человек его не забирает, оно возвращается в суд. Тогда суд может считать человека уведомленным после возврата письма. Однако даже в этой ситуации человек может позже восстановить срок на обжалование, объяснив уважительные причины: болезнь, отпуск, проблемы с почтой.

В электронной системе такой возможности практически не будет. Система зафиксирует доставку, отсчитает десять дней — и приказ вступит в силу. После этого пристав автоматически может арестовать имущество.

Сегодня даже штраф в две тысячи рублей может привести к аресту имущества, если его не оплатить вовремя. Соразмерности в этих процедурах фактически нет.

Ошибки судебной системы и риск злоупотреблений

— Мы уже видим случаи, когда судебные приказы приходят по ошибке — например, из-за неправильного адреса или путаницы в данных. Исправить это можно только если человек быстро отреагирует и обжалует приказ.

Проблема ещё и в том, что документы в судах часто готовят помощники судей. Управляющие компании приносят сотни заявлений, и их практически не проверяют. Суд просто штампует приказы, исходя из презумпции, что взыскатель прав, а гражданин — нет. Это системная проблема судебной системы. При этом доверие к судебной системе у граждан и так подорвано. Мы регулярно слышим истории о коррупции среди судей, о незаконно нажитом имуществе.

В этих условиях предоставление системе возможности массово взыскивать деньги с граждан в ускоренном электронном режиме вызывает серьёзные опасения.

Что делать людям без интернета

— А если у человека просто нет интернета или связи? Сейчас во многих регионах бывают такие ситуации. Как тогда доказать, что уведомление он получить не мог?

— К сожалению, механизма подтверждения отсутствия интернета или мобильной связи не существует. Даже в Москве иногда невозможно дозвониться до суда — приходится приезжать и стоять в очередях. Справок о том, что у человека не было доступа к интернету, просто не предусмотрено.

Но главный вопрос — зачем вообще ставить людей в положение, когда им нужно доказывать отсутствие интернета? Большая часть населения, особенно пожилые люди, не заходят в Госуслуги регулярно. Они пользуются ими только при необходимости. После оформления пособий или документов люди могут годами туда не заходить. Даже система ГИС ЖКХ, по данным опросов на конец 2024 года, была известна лишь примерно 5% населения. Даже сейчас глубина её использования не превышает 10%. Это означает, что около 90% людей просто не знают о существовании подобных систем.

При этом именно через смартфоны пожилые люди часто становятся жертвами мошенников. Многие уже переходят на обычные кнопочные телефоны, чтобы избежать рисков. Кроме того, в России интернет-инфраструктура во многом основана на мобильной связи. Wi-Fi-инфраструктура развита значительно слабее. Поэтому говорить о гарантированном уведомлении граждан через интернет пока преждевременно.

Если судебный приказ вступает в силу без фактического уведомления человека, это может стать серьёзным нарушением конституционного права на доступ к правосудию.

Почему государство усиливает взыскание долгов

— На одной чаше весов — риск массового нарушения прав граждан. На другой — не совсем понятная необходимость таких мер. Чиновники сами говорят, что собираемость платежей уже выросла до 104%. Если сбор долгов и так эффективен, зачем вводить новые механизмы, требующие бюджетных расходов и изменения образа жизни миллионов людей?

У нас остаётся огромное количество нерешённых проблем — изношенные сети, аварии, рост тарифов. Минстрой до сих пор не может окончательно разработать стратегию развития отрасли до 2030 года. При этом в стране есть регионы, где люди остаются без тепла, воды или электричества.

Вместо решения этих проблем государственные структуры продолжают продвигать цифровизацию и новые механизмы взыскания. На мой взгляд, сейчас государство должно думать о доходах граждан и поддержке людей. Количество банкротств растёт, доходы населения снижаются. В таких условиях ужесточение взыскания долгов лишь усиливает социальное напряжение.