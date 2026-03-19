Пили витамины для сердца и были уверены, что помогают себе, — правда оказалась другой

В авторской программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, почему популярные препараты "для сердца" часто оказываются бесполезными и как у пациентов создаётся опасная иллюзия лечения вместо реальной терапии.

Иллюзия лечения: какие препараты не помогают сердцу

— Есть целый список препаратов, которые кочуют из назначения в назначение у кардиологических пациентов, при том что их эффективность не подтверждена качественными исследованиями.

Омега-3 и коэнзим Q10: ожидания и реальность

Омега-3 жирные кислоты и коэнзим Q10 долгое время считались средствами, защищающими сердце и сосуды. Однако крупные метаанализы последних лет не подтвердили значимого влияния Омега-3 на снижение сердечно-сосудистой смертности, риска инфаркта или инсульта.

При этом Омега-3 может провоцировать развитие такой аритмии, как фибрилляция предсердий.

Добавки калия и магния

Вторая группа препаратов — добавки с калием и магнием. Их назначают повсеместно:

"для сердца",

от аритмии,

для поддержки миокарда.

Однако содержание калия и магния в этих препаратах настолько невелико, что при реальном дефиците электролитов они бесполезны, а при нормальном уровне просто не нужны.

Если у пациента клинически значимая гипокалиемия или гипомагниемия, это лечится совершенно другими дозами и другими путями введения.

"Сосудистые капельницы"

Ещё один известный многим подход — так называемые сосудистые капельницы "для сосудов". Это один из самых ярких примеров бесполезного ритуала в медицине.

Ни один из таких препаратов не имеет убедительных доказательств эффективности по международным стандартам. Они не снижают риск инфаркта, не предотвращают инсульт и не "чистят сосуды", потому что сосуды невозможно очистить капельницей.

Почему возникает иллюзия лечения

Пациенты ложатся в стационар, занимают койки и подвергаются рискам, связанным с внутривенным введением препаратов, тогда как реальная терапия остаётся без внимания.

Главная проблема заключается не только в самих препаратах, а в том, что они создают иллюзию лечения. Пациент уверен, что лечится, врач считает, что помогает, а болезнь тем временем продолжает прогрессировать без адекватной терапии.