Покупают БАДы вместо лекарств — а потом сталкиваются с неожиданной проблемой

В авторской программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, почему БАДы не являются лекарствами, чем они отличаются от препаратов с доказанной эффективностью и какие реальные риски могут скрываться за популярными пищевыми добавками.

Почему БАДы — не лекарства

— Почему не стоит пить БАДы? БАДы — это не лекарство, и это ключевое, что нужно понимать. Лекарственный препарат проходит многолетний путь: доклинические исследования, три фазы клинических испытаний, жёсткий контроль производства.

Если бы какой-то БАД действительно обладал доказанной эффективностью, его производитель первым делом провёл бы все необходимые исследования и зарегистрировал бы его как лекарство, потому что это совсем другой рынок и совсем другие деньги.

Парадокс выбора пациентов

Но этого не происходит, и это уже говорит о многом. При этом мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: пациент с гипертонией отказывается принимать антигипертензивные препараты, пациент с высоким холестерином боится статинов, но оба с готовностью покупают добавки, о которых прочитали в интернете.

Получается, человек отвергает средство, прошедшее строгий контроль качества и доказавшее свою эффективность в крупных исследованиях, и при этом доверяет продукту, производство которого практически не регулируется.

Реальные риски БАДов

С БАДами существует и вполне реальная опасность. Мы не можем быть уверены в истинном содержании действующего вещества в каждой капсуле. Нет тех стандартов контроля качества, которые обязательны для фармацевтического производства.

Это означает, что в одной партии может быть занижена дозировка, а в другой — завышена. Отсюда возникают риски неэффективности, передозировки и побочных эффектов, о которых потребитель даже не подозревает.