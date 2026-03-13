Женщины чувствуют инфаркт совсем иначе: многие списывают симптомы на усталость — и теряют время

В программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, чем отличается инфаркт у женщин, почему его симптомы часто остаются незамеченными и какие особенности женского организма повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Женское сердце и "мужская" медицина

— Большинство кардиологических исследований исторически проводились преимущественно на мужчинах. Критерии диагностики, описание симптомов в учебниках, алгоритмы обследования — всё это создавалось на основе мужской картины болезни.

В результате мы хорошо знаем, как выглядит инфаркт у мужчин, но гораздо хуже распознаём его у женщин. Как же различается клиническая картина инфаркта в зависимости от пола?

Почему инфаркт у женщин часто не узнают

У мужчин классический инфаркт — это сильная сжимающая боль за грудиной, холодный пот, страх смерти. Картина яркая и узнаваемая.

У женщин всё может выглядеть совершенно иначе. Вместо боли в груди появляются необъяснимая усталость, тошнота, одышка, дискомфорт в спине или верхней части живота, головокружение и сердцебиение. Женщина может списать это на переутомление, стресс или проблемы с желудком и не вызвать скорую помощь.

Существует и устойчивый стереотип, что болезни сердца — это мужская проблема, а женщин защищают гормоны.

Что происходит после менопаузы

Это действительно так, но лишь до определённого возраста. После менопаузы защитный эффект эстрогена исчезает и риск сердечно-сосудистых заболеваний стремительно растёт, быстро догоняя мужской.

Проблема в том, что ни сами женщины, ни порой даже их врачи не успевают перестроить мышление. В 55-60 лет женщина по-прежнему не думает о себе как о кардиологической пациентке, хотя объективно уже находится в зоне высокого риска.

Сложности диагностики у женщин

Есть и диагностические сложности. Например, нагрузочные ЭКГ-тесты у женщин часто дают ложноположительные результаты.

Кроме того, у женщин чаще встречается микрососудистая стенокардия — поражение мелких сосудов, которые не видно при стандартной коронарографии. Артерии выглядят чистыми, а пациентка продолжает страдать от ишемии.

К уникальным женским рискам относятся осложнения беременности: преэклампсия, диабет во время беременности, преждевременные роды, рождение маловесных детей. Эти состояния связаны с повышенным риском инфаркта в последующие годы.

Факторы риска, о которых важно помнить

Ранняя менопауза до 40 лет также является независимым фактором риска ускоренного развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Поэтому мой совет женщинам: не надейтесь, что болезни сердца — это не про вас. После менопаузы контролируйте давление, холестерин и сахар так же серьёзно, как это делают мужчины.

Если у вас были осложнения во время беременности и родов, обязательно сообщите об этом кардиологу — это ваши факторы риска.

И главное — не игнорируйте нетипичные симптомы. Инфаркт у женщины может выглядеть совсем не так, как мы привыкли думать.