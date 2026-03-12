Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Советова

Снег, мороз и одно обычное действие — риск инфаркта резко возрастает: зимой это делают почти все

Правда ТВ » Советы доктора Софьи Советовой

В авторской программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, почему зима становится самым опасным временем для сердца, какие факторы повышают риск инфарктов и инсультов и какие простые меры помогают снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Почему зима опасна для сердца

— Зима традиционно тяжёлый сезон для кардиологических пациентов. Это не миф и не совпадение, а подтверждённый факт. Количество инфарктов, инсультов и декомпенсации сердечной недостаточности в холодные месяцы достоверно возрастает.

Почему так происходит? Холод вызывает спазм сосудов, повышается артериальное давление, увеличивается нагрузка на сердце. Кровь становится более склонной к тромбообразованию.

Добавьте сюда респираторные инфекции, которые сами по себе являются мощным триггером сердечно-сосудистых событий, и картина становится понятной.

Опасная нагрузка на холоде

Есть один очень показательный пример — уборка снега. Существуют исследования, которые показали, что риск инфаркта значительно повышается при чистке снега лопатой.

Человек, который в обычной жизни не занимается физическим трудом, выходит на мороз и начинает активно работать лопатой. Сердце получает нагрузку, к которой оно не готово, а холодный воздух дополнительно вызывает спазм сосудов.

Для пациента с уже имеющимся атеросклерозом этого может оказаться достаточно, чтобы произошёл острый коронарный синдром.

Почему зимой ухудшается состояние пациентов

По статистике, зимой чаще проводятся кардиохирургические вмешательства. Это связано с худшим контролем факторов риска.

Зимой закономерно ухудшается липидный профиль. Причины — снижение физической активности и увеличение калорийности пищи. У пациентов с сахарным диабетом ухудшается контроль гликемии. Люди меньше двигаются, набирают вес, меняется пищевое поведение.

Что важно делать зимой

Поэтому рекомендации на зимний период простые: тщательно контролируйте давление и уровень сахара, не прекращайте назначенную терапию, одевайтесь тепло и избегайте резких интенсивных нагрузок на холоде.

Помните, что зима — это период, когда организм и без того работает в условиях повышенной нагрузки, поэтому относиться к своему здоровью нужно особенно внимательно.

Автор Софья Советова
Софья Советова — кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, врач анестезиолог-реаниматолог регионарного сосудистого центра ГКБ им. С. С. Юдина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы зима сердце сердечно-сосудистые заболевания

