Маленькая тихая бляшка в сосуде запускает опасный процесс — всё происходит стремительно

В авторской программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, почему инфаркт может вызвать даже небольшая атеросклеротическая бляшка. Доктор рассказывает, как возникает тромб, чем опасна нестабильность бляшек и почему важны препараты для снижения холестерина.

Маленькая бляшка — большая угроза

— Принято думать, что инфаркт — это когда бляшка постепенно разрасталась и в какой-то момент полностью перекрыла артерию. В действительности всё устроено иначе. Ключевое значение имеет не размер бляшки, а её стабильность — состояние её поверхности, её покрышки.

Даже плоская небольшая атеросклеротическая бляшка может вызвать инфаркт или инсульт. Под воздействием различных факторов: воспаления, высокого давления, курения, нарушения липидного обмена, — покрышка бляшки истончается и надрывается.

Как возникает тромб

По сути, на внутренней стенке сосуда образуется маленькая ранка, и организм реагирует на неё так же, как на любое повреждение, — запускается система свёртывания крови.

На месте повреждения формируется тромб, причём очень быстро — буквально за минуты. Именно этот тромб перекрывает сосуд частично или полностью. Если это происходит в сосудах сердца, развивается инфаркт. Если в артерии, питающей головной мозг, — инсульт.

Почему атеросклероз так коварен

Вот почему атеросклероз так опасен. Человек может пройти обследование и обнаружить сужение сосудов всего на 30-40%. Вроде бы ничего страшного. А потом именно эта некритичная бляшка разрывается с образованием тромба, и пациент попадает в реанимацию.

Поэтому мы лечим не степень сужения, а сам атеросклеротический процесс: снижаем холестерин, контролируем давление, назначаем антитромботическую терапию.

Зачем нужны статины

Наша задача — сделать бляшку стабильной, укрепить её покрышку и не дать ей "взорваться". Именно поэтому так важны статины и другие гиполипидемические препараты.

Они не просто снижают холестерин — они стабилизируют бляшку. Это то, чего не сделает ни один БАД и ни одна капельница.