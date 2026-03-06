УЗИ сосудов раскрывает скрытую угрозу — многие узнают о проблеме слишком поздно

В программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, как распознать атеросклероз на ранней стадии, почему болезнь долго протекает без симптомов и какие обследования помогают вовремя обнаружить опасные изменения сосудов.

Что такое атеросклероз и почему он долго остаётся незаметным

— Как узнать, что у вас есть атеросклероз? Атеросклероз — это системный процесс. Он поражает сосуды по всему организму. Но проблема в том, что долгое время он протекает абсолютно бессимптомно. Человек может ходить годами с бляшками в сосудах и даже не подозревать об этом, пока не случится инфаркт или инсульт.

Увидеть атеросклеротические бляшки напрямую мы можем, по сути, всего в двух местах, доступных для ультразвука. Это сосуды шеи и артерии нижних конечностей.

Как можно обнаружить бляшки в сосудах

УЗИ этих зон — простой, безопасный и информативный метод, который позволяет увидеть бляшки, оценить степень сужения сосуда и толщину сосудистой стенки.

И если мы находим атеросклероз в этих артериях, то это маркер того, что процесс, скорее всего, идёт и в других бассейнах — в сосудах сердца, почек и головном мозге.

Кому и когда стоит проверять сосуды

Кому и когда делать эти исследования? Здесь нет единого для всех возраста, и мы ориентируемся на факторы риска.

Если у пациента есть артериальная гипертензия, повышенный холестерин, сахарный диабет, ожирение, курение, а также отягощённая наследственность, то УЗИ сосудов стоит сделать уже в 40 лет, а в некоторых случаях даже раньше.

Для людей без факторов риска разумно начинать скрининг в 45-50 лет.

Почему важно не пропускать профилактику

И ещё один принципиальный момент: атеросклероз — это не приговор, а процесс, на который можно и нужно влиять.

И для того, чтобы не упустить процесс на ранних стадиях, не стоит пренебрегать профилактическими обследованиями.