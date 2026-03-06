Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Советова

УЗИ сосудов раскрывает скрытую угрозу — многие узнают о проблеме слишком поздно

Правда ТВ » Советы доктора Софьи Советовой

В программе "Советы доктора Софьи Советовой" врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова объясняет, как распознать атеросклероз на ранней стадии, почему болезнь долго протекает без симптомов и какие обследования помогают вовремя обнаружить опасные изменения сосудов.

Что такое атеросклероз и почему он долго остаётся незаметным

— Как узнать, что у вас есть атеросклероз? Атеросклероз — это системный процесс. Он поражает сосуды по всему организму. Но проблема в том, что долгое время он протекает абсолютно бессимптомно. Человек может ходить годами с бляшками в сосудах и даже не подозревать об этом, пока не случится инфаркт или инсульт.

Увидеть атеросклеротические бляшки напрямую мы можем, по сути, всего в двух местах, доступных для ультразвука. Это сосуды шеи и артерии нижних конечностей.

Как можно обнаружить бляшки в сосудах

УЗИ этих зон — простой, безопасный и информативный метод, который позволяет увидеть бляшки, оценить степень сужения сосуда и толщину сосудистой стенки.

И если мы находим атеросклероз в этих артериях, то это маркер того, что процесс, скорее всего, идёт и в других бассейнах — в сосудах сердца, почек и головном мозге.

Кому и когда стоит проверять сосуды

Кому и когда делать эти исследования? Здесь нет единого для всех возраста, и мы ориентируемся на факторы риска.

Если у пациента есть артериальная гипертензия, повышенный холестерин, сахарный диабет, ожирение, курение, а также отягощённая наследственность, то УЗИ сосудов стоит сделать уже в 40 лет, а в некоторых случаях даже раньше.

Для людей без факторов риска разумно начинать скрининг в 45-50 лет.

Почему важно не пропускать профилактику

И ещё один принципиальный момент: атеросклероз — это не приговор, а процесс, на который можно и нужно влиять.

И для того, чтобы не упустить процесс на ранних стадиях, не стоит пренебрегать профилактическими обследованиями.

Автор Софья Советова
Софья Советова — кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, врач анестезиолог-реаниматолог регионарного сосудистого центра ГКБ им. С. С. Юдина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кардиолог атеросклероз

Новости Все >
Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом
Мир поместился в телефоне — и начал давить на голову: жизнь онлайн становится опасной
Коммунальные долги станут приходить без стука: новая цифровая система вызывает тревогу
Ветераны службы отговаривают идти в полицию: почему погоны становятся всё тяжелее
Море вносит правки в дипломатию: Северный флот делает то, что не могут переговоры
Сейчас читают
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Новости Украины
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Новости Ханты-Мансийска
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Последние материалы
УЗИ сосудов раскрывает скрытую угрозу — многие узнают о проблеме слишком поздно
Строй крепче гранита: казаки Волжского войска начали подготовку к Параду Победы
Приватность и скорость: новый инновационный способ оплатить проезд в Новосибирске
Мир поместился в телефоне — и начал давить на голову: жизнь онлайн становится опасной
Живые открытки без тени фотошопа: российские парки превращаются в филиалы Токио всего на неделю
Абакан ждёт обновления автобусного парка: когда новые машины выйдут на маршруты
Ржавчина в суставах исчезает бесследно: утренний ритуал возвращает телу былую легкость движения
Аренда, которая не дешевеет: почему Улан-Удэ входит в десятку по дороговизне жилья среди крупных городов
Космос бьёт наотмашь: мощнейший шторм за 20 лет превратил атмосферу Марса в гудящий электрокотел
Праздник под угрозой: как погода в Томске может испортить выходные и сорвать планы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.