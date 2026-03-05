Россияне выбирают между ТСЖ и УК — одна деталь переворачивает всё: многие узнают об этом слишком поздно

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, чем отличаются ТСЖ и управляющая компания, какие изменения в законодательстве вступили в силу в 2026 году и что делать собственникам жилья, если товарищество оказывается на грани банкротства.

ТСЖ или управляющая компания: в чём разница

— Разбираем изменения в законодательстве, которые довольно регулярно происходят, анализируем их и учимся жить по новым правилам. Сегодня я хочу коснуться темы ТСЖ или УК — товарищества собственников недвижимости и управляющей компании.

Что такое "чатик дома", знают все: там прекрасно видно, что проблем возникает огромное количество и в домах, которыми управляет управляющая компания, и там, где создано товарищество собственников. Раньше это было ТСЖ — товарищество собственников жилья, сейчас — ТСН, товарищество собственников недвижимости.

В чём достоинства и недостатки каждой формы и какие изменения появились с 1 марта 2026 года?

Прежде всего нужно помнить: выбор способа управления домом — это не разовая акция. Это постоянный контроль, к которому нужно относиться серьёзно. Жилищный кодекс даёт нам возможность выбрать способ управления, но делать это формально нельзя.

Если имущество находится в собственности, платить за него должен собственник. В Гражданском кодексе закреплено понятие не только блага, но и бремени собственности. И то, каким образом вы будете исполнять эти обязанности, напрямую зависит от выбранного способа управления домом.

Возникает и другой вопрос — что произойдёт, если ТСЖ признают банкротом? Повиснут ли долги в воздухе или они лягут на плечи собственников? Можно ли в таком случае поменять управляющую компанию? Давайте разбираться.

Новые правила для управляющих компаний с 2026 года

Главная новость с 1 марта 2026 года — управляющие компании обязаны отчитываться перед жильцами по единой федеральной форме.

Раньше отчёты были свободными: формально они существовали, но зачастую были непонятными. Теперь установлена единая структура, из которой можно получить необходимую информацию.

В отчётах должны быть указаны:

поступления средств;

расходы;

перечень выполненных работ;

остаток средств на текущий ремонт;

доходы от аренды общедомового имущества, например, подвалов;

информация о претензионно-исковой работе с должниками.

Эти отчёты должны публиковаться до конца первого квартала в системе ГИС ЖКХ. Там же можно будет отслеживать информацию о платежах и задолженностях. Это должно упростить сверку квитанций и снизить количество споров между собственниками, ТСЖ и управляющими компаниями.

Запрет на навязывание услуг

С 2026 года запрещено навязывание услуг.

Если управляющая компания включила в квитанцию платную услугу — например, чистку ковровых дорожек, услуги консьержа или охраны, — но собственники за это не голосовали на общем собрании, вы имеете право не оплачивать такую услугу или требовать возврата денег.

Суды всё чаще становятся на сторону потребителей в спорах о навязанных услугах.

Новые требования к обслуживанию лифтов и газа

С сентября 2026 года обслуживать лифты смогут только компании, включённые в специальный федеральный реестр. Это сделано для повышения безопасности. Лифтовое оборудование требует профессионального обслуживания, и случайные мастера больше не смогут заниматься его ремонтом.

С 1 марта 2026 года также изменились правила обслуживания внутридомового газового оборудования. Теперь этим может заниматься только газораспределительная организация — та, которая поставляет газ. Привлечение сторонних посредников запрещено.

Новые лицензионные требования

С марта 2026 года расширены лицензионные требования для управляющих компаний.

Грубым нарушением теперь считается не только задолженность перед поставщиками воды и электроэнергии, но и долги за вывоз мусора. Кроме того, если дом не подготовлен к зиме, это также может стать основанием для лишения лицензии.

Плюсы товарищества собственников недвижимости (ТСН)

Рассмотрим преимущества ТСН.

Часто бывает так, что в новом доме управляющую компанию назначает застройщик и изменить её довольно сложно. Для этого требуется общее собрание собственников.

Товарищество собственников недвижимости создаётся самими жильцами.

Прозрачность. Собственники сами решают, на что тратить деньги.

Экономия. Можно выбирать подрядчиков с лучшими условиями, а не тех, кого приводит управляющая компания.

Реальное влияние. Жильцы голосуют за ремонт, благоустройство и другие решения.

Минусы ТСН

Главная проблема — отсутствие желающих заниматься управлением. Многие собственники не хотят участвовать в собраниях, вникать в документы и принимать решения. Из-за этого возникают конфликты, решения принимаются минимальным большинством, а протоколы собраний часто оспариваются.

Главный ресурс ТСН — активные соседи и их время. Для эффективного управления нужны люди с профессиональными знаниями: юристы, инженеры, экономисты. Без этого возрастает риск ошибок в договорах и управленческих решениях.

Ответственность председателя ТСН

Самый острый вопрос — ответственность председателя. Если товарищество накопит долги из-за неплатежей или ошибок в управлении, суд может привлечь председателя к субсидиарной ответственности. Это означает, что долг может быть взыскан лично с него. Поэтому многие не хотят занимать эту должность.

Может ли ТСН обанкротиться

Формально законодательство не запрещает банкротство ТСН.

Такие процессы уже рассматриваются судами, поскольку число неплательщиков растёт. По данным минюста, просроченная задолженность россиян за ЖКУ составляет около 415 млрд рублей.

Однако на практике банкротство ТСН редко приводит к реальному погашению долгов. У товариществ обычно нет ликвидных активов: общее имущество: крыши, подвалы, технические помещения, — принадлежит собственникам и не может быть продано за долги.

Что будет с жильцами при банкротстве

Личное имущество жильцов не затрагивается. Члены ТСН не отвечают по долгам товарищества своими квартирами, автомобилями или другим имуществом. Но председатель может нести ответственность, если будет доказана его вина в образовании долгов.

После ликвидации ТСН жильцы должны провести собрание и выбрать новую форму управления: создать новое товарищество или заключить договор с управляющей компанией.

Кому подходит управляющая компания

Управляющая компания — хороший вариант, если:

жильцы не хотят вникать в хозяйственные вопросы;

в доме нет инициативной группы;

собственники готовы лишь контролировать отчётность УК.

ТСН подходит тем, у кого есть команда единомышленников: юрист, бухгалтер, инженер, — и готовность тратить личное время на управление домом.

Универсальные советы собственникам

Всегда проверяйте квитанции и сохраняйте документы об оплате. Если возникнет спор или начнётся процедура банкротства, подтвердить платежи можно только с помощью квитанций.

Следите за отчётами управляющих компаний в системе ГИС ЖКХ и задавайте вопросы на общих собраниях.

Если у вас ТСН, желательно страховать ответственность председателя и привлекать профессионального бухгалтера.

Важно помнить: создать товарищество сложнее, чем его ликвидировать. Для создания требуется более половины голосов собственников, а для ликвидации — достаточно половины голосов присутствующих на собрании при наличии кворума.

Ответственность собственников за управление домом

Жизнь в доме с ТСН требует участия каждого собственника. Нужно время, чтобы обсуждать вопросы, принимать решения и контролировать управление.

Выбор между управляющей компанией и товариществом — это выбор между тем, чтобы нанять профессионального управляющего или взять управление в свои руки. В любом случае важно требовать отчётов и не бояться отстаивать свои права. Ваш дом — ваши правила.