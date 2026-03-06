Персидский залив взорвался новостями — один шаг Ирана заставил США резко изменить планы

В авторской программе "Личное мнение" историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина анализирует конфликт вокруг Ирана: борьбу за Ормузский пролив, цели США и Тегерана, последствия ракетной войны и то, почему, по её мнению, первый этап противостояния оказался выгоден Ирану.

Конфликт вокруг Ормузского пролива

— "На тёплом синем море у острова Гурмыза", — все мы знаем эти строки из оперы Римского-Корсакова, которые сегодня звучат как зловещая увертюра. Там, где были волны и камни, сейчас разворачивается трагедия. Трагедия, которую многие принимают за фильм-катастрофу, но принимают ошибочно.

Многие привыкли измерять успех в войне громкостью взрывов и количеством спутниковых снимков горящей техники. Наблюдаем мы это и сегодня, когда идёт большая иранская война 2.0. Но настоящая битва за Персидский залив уже состоялась, и её итог может показаться парадоксальным.

Американские базы покинуты своими хозяевами, американский флот оттеснён. Несмотря на то, что персидский флот понёс большой ущерб, американские корабли тоже отошли на безопасное расстояние. Иран, судя по всему, достиг своей главной цели. Началась дистанционная война с обменом ракетными ударами.

Пока что о наземной операции речь не идёт. Но главное уже позади.

Победа через политические цели

Как можно победить без победы в виде знамени над Белым домом? Ситуация — достаточно интересная. Но давайте вспомним классика военной науки Карла фон Клаузевица, который говорил, что война — это продолжение политики иными средствами.

Главное, когда мы определяем победу или поражение, — это изначальное целеполагание. Война — всего лишь средство, а главное — политическая цель. Средства нельзя мыслить без цели.

Сегодняшний конфликт вокруг Гурмыза, то есть Ормузского пролива, — идеальная иллюстрация этой максимы. Победа или поражение определяются изначально заданными политическими целями.

В нынешней войне цели сторон фундаментально асимметричны. Для Вашингтона и Тель-Авива заявленная цель — уничтожение военного и ядерного потенциала Ирана и сокрушение его политического режима. Для Тегерана цели куда скромнее: отбиться от агрессии, выжить, сохранить государственность и политическую систему.

С точки зрения классической военной науки победителем в этой войне выступает Иран.

Ормузский пролив и стратегия давления

Разгром американских баз на ормузском театре военных действий не обязательно означает физическое уничтожение личного состава и техники. Главное — Иран нажал на свой главный рычаг.

Вопреки сообщениям журналистов, Ормузский пролив был официально перекрыт, когда Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об этом. До этого формально он оставался свободным, но более десяти танкеров были поражены ракетными ударами. Видимо, речь шла о судах, связанных с Соединёнными Штатами или Израилем.

В проливе скопилась огромная пробка кораблей: около 70% акватории занято судами, выстроившимися в очередь. Через Ормузский пролив проходит около 30% мировой торговли углеводородами.

Почему США избегают наземной войны

Если американские солдаты покидают базу и уходят за горизонт, база перестаёт существовать как боевой фактор.

Соединённые Штаты начали вывод сил из зоны досягаемости иранских ракет ещё с начала года, предвидя горячую фазу конфликта. Сейчас этот уход приобрёл критический характер.

В регионе у США нет авианосцев. Наземная группировка не готова к вторжению. Иран фактически создал классическую зону A2AD — область, где пребывание сил противника становится самоубийственным.

Поэтому США не идут на наземную операцию: техника будет уничтожена, личный состав погибнет, а политических дивидендов это не принесёт.

Кровавая цена войны

Стратегическая победа Ирана на первом этапе войны не отменяет трагедии.

Счёт погибших уже идёт на тысячи. Одним из самых страшных символов войны стала гибель 160 школьниц в городе Минаб. Ракетный удар пришёлся по школе для девочек.

Говорят, что там преподавала супруга сына Верховного лидера Ирана. Так это или нет — история ещё даст оценку. Но это преступление, которому трудно подобрать название.

Ядерный фактор и возможные последствия

Страны вроде Ливии и Ирака стали жертвами агрессии именно потому, что не имели ядерного сдерживания.

Американцы утверждают, что Ирану оставались считанные месяцы до создания ядерного оружия. Однако многочисленные инспекции МАГАТЭ не обнаружили доказательств разработки бомбы.

Долгое время сдерживающим фактором была позиция верховного лидера Али Хаменеи, издавшего фетву, запрещающую создание ядерного оружия.

Теперь, когда война пришла на иранскую землю, отношение к ядерной программе может измениться.

Борьба за власть в Иране

После гибели верховного лидера обсуждается вопрос о его преемнике. Появлялись версии о разных кандидатах, включая сына Хаменеи. Однако официально совет экспертов пока не приступал к выборам нового лидера.

Даже похороны Али Хаменеи отложены из-за военной ситуации.

Страх большой войны

Военное планирование всегда строится по принципу минимизации максимального риска.

Для США худший сценарий — большая война с Ираном, которая связала бы американские ресурсы и открыла окно возможностей для Китая. Именно страх перед этим сценарием заставляет Вашингтон действовать осторожно.

Итоги первого этапа войны

Перечислять разрушенные объекты бессмысленно. Главное — Иран достиг своей оперативной цели: лишил США возможности проецировать силу из военных баз в Персидском заливе. Американское присутствие в регионе фактически коллапсировало за несколько дней.

Несмотря на огромные человеческие потери Ирана, с точки зрения политических целей именно он пока выигрывает эту дуэль.

Устойчивость иранской системы

Система власти в Иране показала устойчивость. Управление войсками продолжается, протестов нет, общество консолидировано. Новые командиры заняли места погибших. Армия и КСИР продолжают действовать. Иранское общество пережило тяжёлый удар, но государственная система не дала сбоя.

Разрушение мировой системы безопасности

Агрессия против Ирана окончательно подрывает договор о нераспространении ядерного оружия. Страны, которые его не подписывали: Израиль, Индия, Пакистан, — обладают ядерным оружием. Теперь ящик Пандоры может быть открыт, и новые государства начнут собственные ядерные программы. Система глобальной безопасности фактически разрушена.

Информационная блокада и неопределённость

Ситуацию осложняет отключённый интернет в Иране. Проверить информацию крайне трудно. Многие сообщения — это лишь версии и интерпретации. Поэтому важно соблюдать информационную гигиену и не делать поспешных выводов.

Что дальше

Первый этап большой иранской войны 2.0 завершился явным преимуществом Ирана. Но сама война далека от завершения.

Мы ещё даже не приблизились к её экватору. В ближайшие недели события будут развиваться стремительно. На следующей встрече, возможно, появится больше данных для первых выводов и прогнозов.