Палестинцы заговорили о переменах — арабский мир может вспыхнуть в любой момент

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" председатель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар рассказывает о реакции палестинцев на события в Иране, поддержке Тегерана, ситуации на Западном берегу и в Газе, а также о роли США, Израиля и арабских стран в регионе.

Палестина и реакция на события вокруг Ирана

— Как в Палестине воспринимают события, которые происходят в Иране?

— Если не 90%, то больше палестинцев за иранцев. Что скажет наша власть — это политика. Но народ за иранцев.

— Весь мир шокирован наглыми заявлениями в духе "международного права нет — есть право силы". Палестинцы так же удивляются этому или учитывают свой опыт?

— Для мусульман произошедшее очень болезненно. Когда встречались в Женеве, говорили о процессе мира. Иранцы согласились на большую часть предложений американцев. Но их обманули. Так же, как израильтяне обманули нас, палестинцев, в Осло. Ничего не осталось. Всё перечеркнули с помощью американцев.

Для всех мусульман, для всех верующих это неправильно. Жаль, что арабский народ настраивается против своих властей. Потому что власти, например, в Саудовской Аравии или в Арабских Эмиратах, — с американцами. Они, наверное, не знают, какая реакция будет. Я чувствую, что в Бахрейне или в других странах будут изменения, потому что все народы против такой политики.

Почему арабские страны поддерживают США

— Вы говорите, что весь арабский мир против. Но есть страны, где размещены американские базы — Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Бахрейн, ОАЭ. Они вместе с арабским миром или ближе к позиции США и Израиля?

— Простой человек понимает: одна американская база может защищать Арабские Эмираты или Саудию. Но в каждой стране по две-три базы для американских войск. Иранцы это понимают. Эти базы нужны, чтобы контролировать арабский мир. Одной базы США хватило бы, зачем несколько? Иран бомбит сейчас не арабский мир. Он бомбит базы, где находятся американцы: в Катаре, в Бахрейне, в Саудовской Аравии.

Иран не трогает народ. Не смотрит на людей так, как делает Израиль в Палестине. Посмотрите на реакцию в Израиле: там говорят про "Моссад", про самолёты F-35. Иран бьёт по базам. Он имеет право, все понимают это. Но наша власть молчит. Я говорю про наш палестинский народ, который страдает до сих пор. Закрыты все дороги между городами — настоящая тюрьма. Из одного города в другой мы не можем попасть. Газа, нефти нет. И наша власть говорит, что она против Ирана. Как это можно понять? Народ этого не принимает.

Жизнь на Западном берегу

— Вы говорите о тяжёлой ситуации на палестинских территориях. Что происходит сейчас?

— Мы страдаем на Западном берегу. Еврейские поселенцы заходят в деревни. Убили два-три человека, разрушили дома. Недавно, неделю назад, разрушили дома возле моей земли.

Один мой сосед, гражданин США, пытался жаловаться американцам. Ему сказали: "Мы ничего не можем сделать". Потому что это якобы неофициальные лица.

Но что значит неофициальные? Они делают что хотят. Я тоже ничего не могу сделать. А наша власть говорит, что они против иранцев — мстят за то, что те бомбили базы в Бахрейне или Катаре. Это непонятно для арабского народа.

Если читать арабские новости — все за иранцев и против своей власти. Поэтому я говорю: скоро будут изменения в арабском мире.

Американские базы и решения властей

— Но есть народ и есть официальная власть. Власти этих стран разрешили размещение баз. Они объясняют свою позицию?

— Официально — это неофициально. Никто не спрашивал народ. Даже членов парламента не спрашивали. Один человек решил — и всё, поставили базу. Например, зачем Бахрейну такая база? Зачем Катару такая база? Народ против. Даже члены парламента о размещении баз не знали.

В Египте многие политики говорят: "Скоро будет наша очередь". Потому что Нетаньяху говорил: "Мы будем от Нила до Евфрата". Эти территории будут под контролем Израиля. И все молчат. Это наши лидеры. Но они не лидеры.

Ситуация в Иордании

— Вы говорили о возможных изменениях власти, в том числе в Иордании. Но там монархия — король Абдулла II. Как это может измениться?

— Может его брат. Я читаю новости. Там много людей с палестинскими корнями — 50-60%. Бедуины тоже. Когда они видят ракеты, летящие в сторону Израиля, говорят: "Слава Богу". Значит, они за Иран. Они ненавидят Израиль, потому что израильтяне обнаглели. Они закрывают дороги, заходят в деревни, жгут дома, машины. Вчера убили трёх человек в районе Наблуса. И никто не может обвинить их. Говорят: "Это неофициальные лица". Но как это может быть? Солдаты рядом стоят с оружием и защищают их. Значит, араб ничего не может сделать.

Блокада палестинских городов

— Что происходит с передвижением между городами?

— Сейчас ещё хуже. На Западном берегу поставили около 920 шлагбаумов. Закрыли дороги между городами. Если кто-то подойдёт к шлагбауму — стреляют сразу. Не спрашивают, кто это. Может быть скорая помощь — не важно. Весь Вифлеемский район закрыли. Город закрыт.

— А Рамалла? Там раньше были большие КПП.

— Сейчас просто шлагбаумы. Если раньше возле Рамаллы было десять, сейчас около двадцати.

Люди сидят как в тюрьме. Иногда дают нефть, газ, электричество. Сейчас бывает, что нет. Стало хуже, чем раньше.

Проблема воды

— А как обстоит ситуация с водой?

— Они качают воду на берегу реки Иордан и не дают нам это делать. Всё контролируют. Дают нам столько, сколько хотят.

Сейчас зима — дождь. У арабов есть система: собираем дождевую воду под землёй. У каждой семьи 40-100 кубов воды. Это сейчас помогает. Но через месяц-два дождей не будет — будет хуже.

Даже муку и хлеб получаем через Израиль. Так подписали договор в Осло.

Гуманитарная ситуация в Газе

— Что происходит в секторе Газа?

— Очень плохо. Люди подходят к границе, чтобы собрать дрова или зелень для еды — солдаты стреляют. Говорят: "Террорист". Но у человека нет оружия. Он просто хочет приготовить еду на дровах.

Дети страдают, женщины страдают. Люди боятся выходить на улицу. Когда приходит гуманитарная помощь — иногда прилетает вертолёт или самолёт и бомбит людей.

В Газе люди живут в горе. Под дождём. Ночью бывает холодно. Мир знает, что происходит в Газе.

— Кроме, видимо, США и Израиля.

— Да, они молчат.

Политика вытеснения палестинцев

— На Западном берегу тоже тяжело. Израильтяне хотят освободить землю от арабов. Они говорят прямо: "Мы не хотим видеть здесь арабов".

Нет работы, нет возможностей жить. Люди уезжают — в другие арабские страны, в Европу, в Россию, в США.

Последнее решение — 62% территории Палестины они объявили своей зоной. Там они могут делать что хотят. Нельзя даже строить без их разрешения. Даже в Хевроне.

Они перечеркнули договор, заключенный в Осло. Люди будут страдать.

Реакция мира

— Мир фактически не реагирует. Даже когда гибнут дети.

— Да. Даже детей с тяжёлыми болезнями из Газы не выпускают лечиться на Западный берег. Иногда через Египет пропускают шесть или десять человек — и всё. Дети с раком, тяжёлые больные — не могут выехать лечиться. И никто не говорит об этом.

Иногда мы чувствуем, что арабские страны только называются арабскими. Потому что власть там назначают — демократии нет.

Роль международных организаций

— Проблема в том, что нет силы, которая могла бы остановить этот конфликт. ООН выглядит совершенно беспомощной.

— Я сегодня читал слова Дугина. Он сказал: "Где арабы?" К сожалению, арабы помогают американцам и Израилю. Раньше были учёные, сильные люди. Сейчас молчат. Или помогают. Это даёт возможность Израилю делать всё, что он хочет.

Возможные политические изменения

— Скоро не будет ни Трампа, ни Нетаньяху. Даже многие евреи говорят, что это неправильно. В США тоже спрашивают: "Зачем нам воевать? Почему мы вмешиваемся?"

— Да, сейчас это уже стало модой — говорить о смене власти в разных странах.

— Но в Иране это не получится. Там около 90 млн человек. 30-40 млн — верующие люди. Трамп говорил, что через два-три дня власть поменяется — получилось наоборот. Люди стали поддерживать свою власть.

— Потом уже говорили, что понадобится больше времени.

— Сначала два-три дня, потом месяц, потом больше.

— История показывает, что подобные планы часто оказываются ошибочными.