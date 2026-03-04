Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Наземная операция против Ирана? Цифры всплыли — в Вашингтоне могут схватиться за голову

В программе "Точка зрения" военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран.Ру Владимир Онищенко анализирует конфликт США и Израиля с Ираном. Почему провалился блицкриг, возможна ли наземная операция и как изменился баланс сил на Ближнем Востоке.

Провал блицкрига и первые итоги

Какова ваша точка зрения на события, происходящие в Иране?

— По прошествии нескольких суток агрессии США и Израиля против Ирана уже можно подвести некоторые итоги. Первый и весьма печальный для врагов Ирана вывод — молниеносная война в духе гитлеровского блицкрига, на которую рассчитывали администрация Трампа и поддерживающий её Нетаньяху, провалилась и не достигла цели.

Удар был вероломным и неожиданным. Иран по-человечески поверил заверениям Трампа о возможности решить вопрос ядерной программы и другие проблемы американо-иранских отношений мирным путём. Тем не менее нападение состоялось.

Иран понёс ощутимые, даже тяжёлые потери, лишившись части военно-политического руководства во главе с духовным лидером Али Хаменеи. Но к войне страна была готова: долгое время наращивался военно-экономический потенциал. В результате Иран сумел практически молниеносно перестроить систему управления и дать отпор агрессии.

США и Израиль не ожидали такой географии ответных ударов. Помимо американских баз в Персидском заливе, Иран начал наносить ракетно-бомбовые удары по арабским союзникам Вашингтона — монархическим режимам залива.

Больше всего Трамп опасался появления гробов с американскими солдатами. И они уже появились. Точные цифры скрываются, но речь идёт как минимум о нескольких погибших. Потери для США чувствительны.

Не ожидали в Вашингтоне и удара по авианосцу. Хотя серьёзных повреждений он не получил, ряд самолётов пострадал, а сам корабль был вынужден изменить позицию. Это уже существенный сдвиг в кампании.

Обе стороны заявляют, что это только начало. Трамп говорит о "самом мощном оружии", которое ещё не задействовано. Иранцы также называют происходящее лишь разминкой. Пока можно сказать, что морально и политически Трамп проиграл: Иран не сломлен, Тегеран не встал на колени и не заговорил о смене режима — именно этого добиваются Трамп и Нетаньяху.

Нетаньяху прямо заявил, что нужна "длинная война", что им не нужен Иран, с которым можно вести переговоры. Трамп формулирует мягче, но тоже говорит о приближении к "разрешению конфликта". Что это означает, покажет ближайшее время.

Обезглавливание руководства и эффект единения

Почему Иран вновь допустил обезглавливание верхушки? Это работа Моссада и ЦРУ или внутренний просчёт?

— Этот вопрос нам задают часто. Мы, военные эксперты, советовали иранскому руководству при угрозе ударов переводить командование на защищённые запасные пункты управления.

Однако у Ирана особая позиция. Верховный лидер Али Хаменеи, несмотря на рекомендации контрразведки укрыться в бункере, открыто заявил, что никуда не уйдёт. Он будет на рабочем месте, вместе с народом. Его жизнь принадлежит Ирану, а если суждено умереть — значит, примет мученическую смерть во благо страны.

Возможно, в этом решении не было ошибки. Варварское нападение на мирную школу, где погибли 170 девочек, всколыхнуло весь мир, особенно мусульманскую умму. По многим странам прокатилась мощная волна протестов. В результате Трамп и Израиль получили обратный эффект.

Вместо раскола произошло невиданное единение иранского народа. Даже те, кто симпатизировал Западу, поняли: настал момент выбора — либо защищать суверенитет, либо исчезнуть. Иран выбрал защиту до последней капли крови.

Сейчас положение постепенно выравнивается. Иран подключает всё более мощные ракетные средства, повышает точность ударов и бьёт не только по военным объектам, но и по центрам принятия решений. Конфликт только начинает набирать обороты.

Военно-техническое сотрудничество России и Ирана

В СМИ пишут о применении российского блока "Комета" в иранских ракетах. Чем ещё Россия может помочь Ирану?

— Детали я раскрывать не буду. Скажу лишь, что после 12-дневной войны прошлого года военно-техническое сотрудничество между нашими странами резко активизировалось. Мы передали новейшие технологии практически для всех родов войск, особенно в сфере ПВО.

Факт успешного преодоления иранцами израильской системы противовоздушной обороны и удар по базе Великобритании на Кипре свидетельствует о серьёзной подготовке.

Сотрудничество — взаимное. Иран помог нам модернизировать систему беспилотников. Наши "Герани" — это улучшенные версии иранских "Шахедов". Технологии были переданы, и российские предприятия быстро наладили производство.

Сегодня применяется "Герань-5" — аппарат пятого поколения с высокой высотой полёта, манёвренностью и устойчивостью к ПВО. Это серьёзный технологический скачок.

При этом наше соглашение с Ираном — стратегическое партнёрство, но не договор о коллективной обороне, как с Северной Кореей. Мы не можем направлять друг другу воинские контингенты. Однако поддержка продолжается, а у Ирана есть и другие союзники — в том числе, Китай и ряд исламских государств. Волна антиамериканизма в мире только растёт.

Возможна ли наземная операция США

Реальна ли наземная операция, о которой заявил Трамп? Есть ли у США силы для вторжения?

— Любая наземная операция для США сейчас бесполезна. Иран — это не равнинный Ирак. Это сложный, гористый, изрезанный рельеф, где легко организовать оборону и блокировать продвижение войск.

Американская группировка на Ближнем Востоке насчитывает порядка 150-200 тысяч человек. Население Ирана — более 90 млн. Для серьёзной сухопутной операции потребовалась бы как минимум миллионная группировка. У США таких ресурсов нет.

Даже воздушную кампанию обеспечивать трудно: значительные расстояния требуют нескольких дозаправок в воздухе. Это серьёзная логистическая проблема.

Поэтому говорить о масштабной наземной операции — значит говорить об авантюре. Сообщения о диверсионных группах — скорее информационные вбросы. Если бы подобные рейды действительно произошли, Иран уже заявил бы об их уничтожении.

США стремятся вести войну дистанционно — "компьютерную", без прямого столкновения пехоты. Но такие методы не приводят к стратегическому поражению Ирана. Таково мнение не только моё, но и моих коллег-экспертов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
