Ракеты летят, базы пустеют — Иран неожиданно вышел вперёд: США не достигли главной цели

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" востоковед, член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров анализирует обострение вокруг Ирана, роль ядерного фактора, борьбу за нефть и последствия для России и мировых рынков.

Неизбежность удара и фактор Китая

— Ситуация вокруг Ирана — насколько произошедшее было неизбежно? Ведь шли переговоры.

— Это было неизбежно — стечение обстоятельств. Трампу нужно зачистить тылы перед противостоянием с Китаем. В Китае идёт чистка высшего военного руководства, и в Вашингтоне решили, что в ближайшее время Пекин не сможет решать задачу по Тайваню. Значит, можно попытаться покончить с иранской ядерной программой.

Дальше последовала череда ошибок, главная из которых — убийство духовного лидера Ирана. Он как раз был сторонником отказа от военного атома. Иранцы говорили, что это "оружие шайтана", что даже испытания могут привести к катастрофам. Али Хаменеи олицетворял эту линию.

Вопрос ведь не в том, создаст ли Иран полный цикл производства ядерного оружия. Вопрос — проведёт ли он ядерное испытание. После первого подземного взрыва никто уже не рискнёт проверять, есть ли у них бомба и сколько их.

Почему именно сейчас

— Всё-таки дело в ядерной программе или в нефти? Мы помним историю с Мадуро: сначала обвинения в наркоторговле как повод для захвата законно действующего президента, потом разговоры о нефти и американских компаниях.

— Иранская нефть — важный фактор. Но главный вопрос — почему сейчас. По военной логике Иран уже выигрывает. Победа определяется политическими целями. Цель Ирана — устоять и не дать себя уничтожить. Она достигнута. Цель США и Израиля — уничтожить ядерную программу. Она не достигнута.

У кого меньше оружия, тот стремится выстоять, дождаться, пока у противника закончатся ресурсы. Ракеты нужны США и для других направлений — например, для защиты Тайваня.

— Говорят, что ракеты вот-вот закончатся, но такие прогнозы уже звучали раньше. И всё же, союз США и Израиля — это новая реальность?

— Они и раньше действовали вместе. В прошлый раз тоже бомбили — и цели не достигли. Сейчас воспользовались моментом, когда Китай занят внутренними вопросами. Но просчитались.

В Ормузском проливе Иран уже фактически добился военного преимущества: американские базы либо поражены, либо эвакуированы. Война перешла в дистанционный формат — обмен ракетами. Ирану терять нечего: либо погибнуть, либо победить. Пока он держится.

Венесуэла и уроки тяжёлой нефти

— Не повторяется ли история Венесуэлы?

— Это разные истории. В Венесуэле ключевая проблема — технологии добычи тяжёлой нефти в бассейне Ориноко. Американцы, китайцы, российские компании пробовали — экономически эффективных технологий пока нет. Даже Chevron не смог расширить добычу.

Нефть торгуется через танкеры, через посредников. Как торговали иранской и венесуэльской нефтью, так и торгуют — просто через прокладки. Идёт глобальная борьба между национальными компаниями и транснациональными корпорациями. Вопрос — кто получает нефтяную ренту. Если США снимут санкции и предложат посредничество, Иран может согласиться. Но это уже вопрос условий и распределения прибыли.

Контроль над нефтью и иллюзии рынка

— Возможен ли сценарий, при котором иностранные компании получают львиную долю доходов, как это бывало раньше?

— У Ирана длинная история. В 1950-е национализация привела к конфликту, затем структуру управления изменили. Сейчас возможны десятки вариантов соглашений. Всё зависит от того, какая часть ренты остаётся в стране.

Ормузский пролив и цены на нефть

— Закрытие Ормузского пролива и рост цен — это хорошо для России? Прогнозы звучат от 120 до 200 долларов за баррель.

— Я всегда спрашиваю студентов: "Всё ли, что хорошо для "Газпрома", хорошо для России?" Высокие цены могут быть выгодны краткосрочно, но всем нужна стабильность. Сильные колебания бьют по спросу и рынку.

Кроме того, нефть — это часто "бумажные" контракты. Возможны свопы: одна нефть идёт в одну сторону, расчёты закрываются другой. Формально через Ормузский пролив идёт много, но физические маршруты могут меняться.

Россия, Иран и коридор "Север — Юг"

— Появлялась информация, что Россия предлагала Ирану союз по типу российско-белорусского. Это правда?

— Нет, такого предложения не было. Мы союзники, но у каждой страны свои интересы. И иногда мы конкуренты.

Есть более важная для нас история — транспортный коридор "Север — Юг". Он соединяет иранские порты с Азербайджаном, Россией и дальше с Европой. В идеале — от Индии до Финляндии. Это проект, который способен изменить экономическую географию региона.