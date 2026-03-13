Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диана Сорокина

Задонск сделал ставку на почту — город неожиданно стал магнитом для путешественников

Правда ТВ » Турподход

В программе "Турподход" основоположник филатуризма, руководитель Всероссийского проекта развития филатуризма, руководитель ТИЦ "Задонская земля", исследователь-путешественник, автор и главный редактор первого в России филагида-путеводителя, Валерий Сушков рассказывает, как почтовая история Задонска превратилась в уникальный туристический проект. Филатуризм, квест-маршруты и "марка гостя" стали новой визитной карточкой города.

Задонск и идея филатуризма

Задонск — небольшой, но очень душевный городок Липецкой области со своей богатой историей. Именно здесь придумали единственные в своём роде филатуристские приключенческие квест-маршруты, чтобы удивлять гостей и погружать их в прошлое. Расскажите, как возникла идея создания филагида?

— Идея появилась после одной Тихоокеанской историко-культурной географической экспедиции POSTVENTURE. Я долгие годы жил и работал в Приморском крае, во Владивостоке. В 2020 году организовал там почтовую экспедицию.

Мы разработали более сорока почтовых квест-маршрутов, и каждый проходил под призмой филатуризма. Если поднимались на воздушном шаре — вспоминали историю возникновения аэростатной почты. В уссурийской тайге часть пути прошли на собачьих упряжках — и говорили о собачьей почте на упряжках, которая зародилась на Аляске и долго существовала в арктических регионах России:

  • на Камчатке,
  • Чукотке,
  • в Ханты-Мансийском округе,
  • в Мурманской области

и т. д.

Была и корабельная почта — выходили под парусами. Была даже подводная и космическая почта: проводили сеансы радиосвязи с космонавтами.

После экспедиции мы сняли два документальных фильма. Экспедиция проходила в рамках празднования 200-летия почтового конверта и 180-летия почтовой марки — оба явления появились в Англии. А в туризме родоначальником считают англичанина Томаса Кука.

Так в России во время этой почтовой экспедиции родился новый термин и новое направление в туризме — "филатуризм". Сама экспедиция называлась POSTVENTURE: "post" — "почта", "venture/adventure" — "приключение".

"Хрустальный компас" и запуск всероссийского проекта

— Экспедиция стала толчком в развитии нового направления в туризме: из неё вырос Всероссийский проект развития филатуризма "POSTVENTURE & Почтовое приключение", который я возглавляю сегодня. В 2021 году Русское географическое общество учредило награду — Национальную премию "Хрустальный компас", её иногда называют "Географическим Оскаром". И наша экспедиция получила "Хрустальный компас" в самой престижной номинации "Экспедиция & Путешествие года".

Потом всё переросло во Всероссийский проект развития филатуризма "POSTVENTURE & Почтовое приключение" и в большую работу по развитию филатуризма.

Почему почтовая история привела в Задонск

Вы вернулись из Приморья — и оказались в Задонске. Как это произошло?

— Я сам родом из Липецка. Когда вернулся, на Задонской земле появился новый руководитель — Алексей Иванович Щедров, молодой и инновационный управленец. Он пригласил меня сделать перезагрузку в туризме в Задонске и его районе, сейчас это Задонский округ.

Мы с командой подготовили проект по развитию туризма, разработали новый туристический бренд "Задонская земля. Гостеприимная. Одна такая". Задонск известен паломническим туризмом: монастыри, храмы, мощи святителя Тихона Задонского — огромный пласт духовной истории.

Но задача была — найти новый туристический образ. Я начал изучать прошлое и понял: Задонская земля славится именно почтовой историей.

  1. Во-первых, в 1700 году Пётр I издал указ, чтобы почта из Москвы на Кавказ проходила через Задонск. Здесь появилась ямская почта, ямская слобода — перевалочная станция, где было много ямщиков.
  2. Во-вторых, через Задонскую землю проходил Кавказский тракт, его ещё называли Тифлисским трактом.
  3. В-третьих, в Задонске работала земская почта. В период, когда земская почта развивалась в России, здесь печатали собственные земские Задонские почтовые марки.

И я понял: это сильная историческая основа, на которой можно выстроить новый туристический образ — почтовый.

Мы сформировали команду, создали туристско-информационный центр и разработали маркетинговый инструмент, который стал флагманским мультимедийным продуктом и помогает развивать внутренний и въездной туризм на Задонской земле.

В чём уникальность филагида-путеводителя

В чём уникальность вашего путеводителя?

— Это, пожалуй, первый в мире путеводитель такого формата. Внутри — филателистический альбом, куда вклеиваются марки-виньетки и ставится специальный штемпель на каждой из туристской локации, где есть почтовая станция.

Мы консолидировали местное тревел-бизнес-сообщество и предложили на туристических локациях и объектах наследия создать туристско-почтовые станции. Каждая локация выпускает свою марку (точнее, марку-виньетку), а также штемпель и почтовую карточку.

Внутри путеводителя мы сделали альбом и разработали два маршрута — почтовые филатуристские квесты.

Первый — городской историко-культурный квест-маршрут "Задонск — столица филотуризма". Турист приходит в туристско-информационный центр "Задонская земля", вклеивает марку и ставит штемпель. Затем проходит все локации — их 15. После этого возвращается в ТИЦ, показывает подтверждения и получает сертификат о прохождении квеста — фактически становится филатуристом.

Кроме того, выдаётся сертификат со статусом "Задонский почтмейстер" и почтовый сувенир — деревянная 3D-марка, которую делают местные мастера.

Филатуризм — это симбиоз филателии и туризма: через марки и почтовую историю мы изучаем местную территорию.

Второй маршрут — большой, окружной, историко-культурный Гранд-маршрут по Задонскому округу "Задонская кругосветка". Там турист тоже посещает разные локации, включая локальную гастрономию.

Почтовые станции на локациях: сыр, мёд и "пчелиная почта"

— Например, у нас есть сыроварня, на ней создана туристская почтовая станция, выпущена "сырная" марка.

Есть пчеловод — он у нас "министр пчелиной почты". Он показывает, как более 150 лет назад во Франции появилась "пчелиная почта", и рассказывает её историю и проводит почтовую реконструкцию.

Через такие сюжеты мы погружаем людей в прошлое: через ямскую почту узнаём, что такое ямская слобода, кто такие ямщики, как доставляли корреспонденцию и как перевозили путешественников. Недавно, кстати, Задонск отмечал 325-летие Задонской ямской почте.

Если турист проходит "Задонскую кругосветку", большой Гранд-маршрут, он получает расширенный сертификат, а также памятные сувениры: деревянную 3D-карточку и статус амбассадора Задонской земли.

Часто мы даже приглашаем туристов к главе округа в кабинет, чтобы была прямая обратная связь по горячим следам. Глава Щедров Алексей Иванович поддерживает инновации, и благодаря этому мы сделали реальный скачок в развитии туризма.

Сколько времени нужно на маршруты

Сколько времени нужно, чтобы пройти маршрут? Можно ли вернуться позже?

— Городской квест "Задонск — столица филатуризма" спокойно проходится за один день, причём пешком. Все 15 локаций расположены удобно в шаговой доступности.

Есть, например, купеческая усадьба: хозяева восстановили объект регионального историко-культурного наследия, получили грант от Министерства экономического развития Липецкой области и сделали музей, небольшую гостиницу, номера с погружением в историю. У усадьбы есть "купеческая почта", и мы рассказываем о ней в филагид-путеводителе.

Есть мыловары: лавка, музей, где семья восстановила старые традиции и делает мыло по старинным технологиям. В проекте работает "Мыльная почта".

Есть "Лесная почта", гостевой дом-музей "Русская сказка" со сказочными номерами. Там действует "Сказочная почта".

И, конечно, у нас есть известный на всю округу семейный парк "Кудыкина гора". Там создана "Почта змея-Горыныча". Вечером Змей-Горыныч извергает пламя из пастей под звуки рычания, и это собирает множество туристов.

Это уже входит в маршрут?

— Да, это часть маршрута. Кроме того, у нас восстанавливаются старые усадьбы. Например, Усадьба "Скорняково-Архангельское", меценат из Москвы, родом из Липецкой области, восстановил исторический объект. Когда-то усадьба принадлежала Муравьёву-Карскому. Там действует "Усадебная почта".

Новые маршруты и навигация для туристов

Планируются новые маршруты?

— Есть задумки на этот год. Мы хотим сделать новый квест-маршрут-Аллегория — "Русский пилигрим". Сейчас идёт проектная работа, и, возможно, запустим его уже этим летом.

Кроме того, недавно установили навигационные туристические объекты в виде верстовых столбов — играем с почтовым образом. На объектах наследия и туристических точках стоят антивандальные указатели, текст на них — на русском, английском и китайском. Есть QR-коды: они ведут на аудиогиды на русском; позже хотим сделать и на английском, и на китайском.

При поддержке минэкономразвития липецкой области установили более 50 навигационных знаков — рассчитываем, что маршруты будут работать ещё динамичнее.

Что такое филагид: искусство, краеведение и туризм вместе

Как вы определили бы суть филагида: это искусство, краеведение или туристический проект?

— Это интеграция всего. Это творчество, мы с командой создали книгу-филагид, и она действительно интересная. Это симбиоз искусства, туризма и гостеприимства. Мы консолидировали тревел-бизнес-сообщество, договорились, вовлекли партнёров (около 50 партнеров) и выстроили комплекс маркетинговых направлений. Мы развиваем это уже несколько лет — и это работает.

Как Задонску стать ещё привлекательнее

Что ещё нужно сделать Задонску, чтобы стать более привлекательным для туристов?

— Мы работаем над качеством услуг — это ключевое, особенно для небольших городов. Несколько лет назад Задонск одним из первых в Центральном Черноземье вошёл во Всемирную ассоциацию красивых деревень и городков. Получили одну звезду, но можно получить две и три — есть куда расти.

У нас есть зарегистрированный бренд и торговый знак "Задонская земля. Гостеприимная. Одна такая". Мы развиваемся и готовимся к сезону.

В прошлом году к нам приезжала программа "Непутёвые заметки" с Дмитрием Крыловым, сняли ТВ передачу, которую посвятили филагид-путеводителю, и это сразу дало эффект — люди начали приезжать, покупать путеводитель и отправляться в почтовое путешествие.

Мы привлекаем новых предпринимателей: открывают гостевые дома, отели. Нам очень не хватает объектов питания — мы приглашаем рестораторов. В целом туризм для нас — один из драйверов экономического развития, а филагид-путеводитель стал визитной карточкой, флагманом туризма и мотивирует приезжать семьями.

Изначально мы ориентировались на автомобилистов: купил путеводитель, сел в машину и поехал в почтовое приключение. Поставил одну марку со штемпелем — и хочется продолжить. Не успел пройти всё - возвращаешься домой, вспоминаешь и решаешь приехать снова и снова.

"Марка гостя" вместо "карты гостя"

— Ещё один инструмент — программа лояльности для путешественников. У многих есть "карта гостя", а у нас — "марка гостя". По предъявлению можно получать скидки, иногда до 50%.

Например, в Задонске есть художественная мастерская нашего знаменитого Задонского художника Сергея Павловича Коржова, по "марке гостя" можно получить существенную скидку на его картины. Мы объединили музеи, отели, усадьбы, кафе и рестораны в одну программу лояльности для путешественников. А когда "марка гостя" отработана, её можно оставить себе как сувенир на память — как настоящую марку.

А как понять, что "марка гостя" отработана?

— Когда ты прошёл все маршруты и поставил все марки — значит, полностью прошёл оба маршрута: и городской, и "Задонскую кругосветку".

Наш путеводитель, кстати, уже завоевал награды и в прошлом году стал лучшим туристическим путеводителем года в России. Это действительно огромный труд.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
липецкая область внутренний туризм

