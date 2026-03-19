Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Моржаретто

Владимирский тракт стряхнул пыль веков: как древние руины превратили в элитные глэмпинги

Правда ТВ » АвтоПравда

В авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" в программе "АвтоПравда" министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина рассказала о развитии автотуризма, новых маршрутах, глэмпингах и автокемпингах, дорожной инфраструктуре и поддержке предпринимателей. Регион делает ставку на комфортные путешествия и расширяет туристические возможности.

Автомаршруты Владимирской области — в числе лучших

— В прошлом году серия автомобильных маршрутов Владимирской области получила награду "Лучшие автомаршруты 2025". Это высокая оценка инфраструктуры и популярности направления среди автопутешественников. Владимирская область — колыбель русской цивилизации. Здесь огромное количество точек притяжения. Какое место автотуризм занимает в стратегии развития туризма? Есть ли целевые показатели по росту потока?

— Автотуризм — одно из приоритетных направлений. Владимирская область расположена близко к Москве и Московской области, а 82% наших туристов приезжают именно оттуда. После открытия трассы М-12 в сентябре 2023 года поток автотуристов увеличился примерно на 20%.

Добраться до Владимира из Москвы можно за один час пятьдесят минут на автомобиле или за час сорок семь на "Ласточке". Исследования показывают, что туристы, путешествующие в выходные дни, предпочитают маршруты до 450 километров — это удобно и комфортно.

В прошлом году мы приняли стратегию развития автомобильного туризма на 2026-2030 годы. Она предусматривает не только развитие инфраструктуры и сервисов, но и создание новых турпродуктов и маршрутов, их продвижение. Нам важно показать регион не только как центр культурно-исторического наследия, но и как территорию с уникальной природой, возможностями для экотуризма и активного отдыха.

Через автотуризм мы развиваем семейные, детские, научно-популярные направления, создаём условия, чтобы туристы приезжали не на один день, а оставались на выходные или даже на неделю.

Маршрут на три дня: что посмотреть

— Если у человека есть три дня и автомобиль, какой маршрут вы бы предложили для первого знакомства с областью? Владимир — Суздаль — Муром?

— Это три самые популярные локации —

  1. Владимир,
  2. Суздаль
  3. и Муром.

Но регион гораздо шире. Например, Гусь-Хрустальный находится всего в 62 километрах от Владимира. Это национальный парк "Мещёра", Гусевской хрустальный завод, традиции, которые знакомы каждой советской семье.

Интересен и Судогодский район — всего 30 минут от Владимира. Прекрасная природа, реки, глэмпинги, новые объекты для семейного отдыха. Рядом усадьба Храповицкого в посёлке Муромцево — своего рода мини-петергоф с великолепными экскурсионными маршрутами.

— И, конечно, знаменитая судогодская сметана...

— Да, и молочная продукция оттуда представлена в федеральных сетях Москвы.

Если говорить о Суздале, оттуда удобно доехать до Юрьев-Польского — это пласт истории, связанный с Юрием Долгоруким и древним Кремлём.

Далее — Александров, Кольчугино, где активно развивается промышленный туризм, например, на предприятии по производству кольчугинского мельхиора, известных подстаканников РЖД.

Любой маршрут можно сделать кольцевым или дополнить городами-спутниками, каждый раз открывая что-то новое.

Глэмпинги и отели: инфраструктура растёт

— За последние десятилетия инфраструктура изменилась кардинально. Как развивается гостиничная база — кемпинги, глэмпинги, отели?

— Благодаря федеральной программе минэкономразвития поддержаны четыре проекта по строительству глэмпингов. В течение трёх лет появится 411 новых номеров, большая часть — в Суздальском районе.

Глэмпинги позволяют быстро создавать комфортные места размещения — в среднем за шесть месяцев. Появилось много отелей — от двух до пяти звёзд. Например, в Александровском районе работает пятизвёздочный отель с высокой загрузкой.

Туристический поток за последний год вырос на 18% и продолжает расти. Для нас важно, чтобы путешественники не просто проезжали транзитом, а останавливались на несколько дней.

Парковки и удобство для автотуристов

— Вопрос парковок всегда актуален. Как решается эта проблема в туристических городах?

— Во всех ключевых городах организованы парковочные пространства. В Суздале и Владимире есть платные парковки — полученные от их использования средства направляются на благоустройство.

Во время крупных мероприятий мы создаём перехватывающие парковки — в Суздале до 6000 машиномест по периметру города. Это позволяет сохранить исторический центр пешеходным и комфортным.

Мы продолжаем создавать новые парковочные места там, где это необходимо.

Электромобили и зарядные станции

— Развивается ли инфраструктура для электромобилей?

— Да, активно. В Гороховце, например, расширяется сеть электрозаправок. В Суздале и Владимире зарядные станции уже работают.

Муниципалитеты проявляют инициативу, развиваются партнёрские проекты. Вся информация о заправках, санитарных модулях и другой инфраструктуре размещена на портале vladimirtravel.ru, где туристы могут заранее спланировать поездку.

"Золотое кольцо" и новые локации

— Есть места, куда пока сложно добраться. Например, Кидекша, Андреевский луг. Планируется ли улучшение дорог?

— К Церкви Бориса и Глеба в Кидекше ведёт комфортная дорога от Суздаля, есть парковка. Но мы понимаем, что в периоды повышенного спроса требуется дополнительная инфраструктура.

В 2027 году будет отмечаться 60-летие маршрута "Золотое кольцо". Мы переосмысливаем его наполнение: за эти годы появилось много новых объектов, развиваются города. Сейчас в обновлённый маршрут по Владимирской области включены 13 территорий — помимо Владимира и Суздаля, это

  • Муром,
  • Киржач,
  • Александров,
  • Юрьев-Польский,
  • Гусь-Хрустальный,
  • Кидекша,
  • Боголюбово,
  • Мстёра,
  • Вязники,
  • Гороховец

и другие.

Развитие включает благоустройство, создание парковок, пешеходных зон и комфортных пространств для туристов.

Поддержка предпринимателей

— Какие меры поддержки существуют для тех, кто хочет открыть кафе, кемпинг, сувенирную мастерскую?

— Владимирская область входит в число 19 приоритетных регионов по развитию автотуризма и получает федеральные субсидии на развитие придорожной инфраструктуры. Предприниматели могут подать проекты, связанные с созданием многофункциональных заправочных комплексов, детских площадок, торговых точек, автокемпингов, санитарных модулей. При положительном рассмотрении можно получить федеральную поддержку.

В прошлом году субсидии получили три проекта. Уже в конце года появятся новые автокемпинговые площадки с исторической концепцией оформления.

Ставка на автокемпинги

— Первая современная площадка для автокемперов появилась именно в Суздале. Планируется ли расширять сеть?

— Да, наша цель — создавать как минимум по три новые площадки в год. Сейчас они уже есть в Муроме, Суздальском и Александровском районах, в Лакинске вдоль трассы М-7.

Мы видим потенциал для развития в Судогодском районе и других территориях. Дороги реконструируются, путешествовать по региону становится всё комфортнее.

Автор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы туризм игорь моржаретто владимирская область

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.