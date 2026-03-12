Одинокие колонки доживают свой век: почему заправка без детской площадки скоро станет вне закона

В программе "Нам по пути" Игорь Моржаретто обсуждает развитие многофункциональных зон с генеральным директором "Автодор-Девелопмент" Анастасией Козловой. Почему МФЗ становятся точками роста регионов, как они меняют автотуризм и какие сервисы появятся на трассах в ближайшие годы — от единых сервисных зданий до электрохабов.

От трассы к точке притяжения

— Современные трассы перестают быть просто полосой асфальта между двумя пунктами. На смену одиноким заправкам и придорожным кафе приходят многофункциональные зоны (МФЗ) — целые хабы, где водитель получает полноценный сервис и даже больше. Ещё 20 лет назад на той же М1 в Подмосковье было множество сомнительных заправок и кафе. Сейчас их место занимают МФЗ. Как выбирается локация? Что должно совпасть, чтобы появилась современная точка, куда хочется заехать?

— Когда мы планировали места размещения первых МФЗ, опирались на теорию экономической географии. Сегодня МФЗ воспринимаются как инфраструктура для водителя — место, где можно купить товары и получить услуги, отдохнуть и восстановиться в дороге.

Но изначально мы закладывали более широкую идею: эти точки должны стать точками роста регионов. Трафик по дороге идёт сам по себе, а МФЗ позволяет остановить человека, обратить его внимание на территорию, заинтересовать туризмом, дать информацию.

Это ещё и возможность довключить людей в экономику. Например, наладить автобусное сообщение через МФЗ — многие населённые пункты слабо связаны с региональными центрами. Если рядом проходит трасса с МФЗ, там можно организовать остановку и обеспечить комфортное сообщение.

Мы думали и о размещении крупных рекреационных центров на трассах — не только в мегаполисах, а между ними, чтобы охватить и малые города. Рядом с МФЗ могут появляться логистические хабы, производственные площадки. По сути, это инструмент территориального развития.

Нормативы и расстояние между МФЗ

— Есть ли норматив по расстоянию между МФЗ на новых трассах? Чтобы водитель понимал: следующая точка будет через определённое количество километров.

— Мы планируем МФЗ как единую сеть. Человек совершает путешествие, и важно, чтобы на всём его протяжении он встречал такие точки. В среднем расстояние между МФЗ составляет 50-70 километров.

Ближе к крупным городам интенсивность выше, поэтому зоны могут располагаться чаще. На длинных перегонах — реже, но более 70 километров делать интервал уже небезопасно. Наша задача — чтобы у водителя всегда была понятная опорная точка на маршруте.

Обязательный набор функций

— Какие объекты обязательны в составе МФЗ, кроме АЗС?

— АЗС — это базовая история, вопрос безопасности движения. Обязательно должна быть площадка отдыха: человек может почувствовать недомогание, захотеть свериться с маршрутом, просто сделать паузу.

Далее — газовые заправки. В этом году мы фактически открываем газовый коридор от Санкт-Петербурга до Казани по нашим трассам.

Большое внимание уделяем единым сервисным зданиям — это инновационный формат, который объединяет рекреационные зоны, детские и спортивные площадки, площадки для питомцев. Внутри — всепогодные игровые комплексы, качественные санитарные зоны с душевыми и прачечными, широкий выбор питания и товаров в дорогу.

Это полноценный комплекс, и инвесторы постепенно всё активнее включаются в развитие именно такого формата.

МФЗ и развитие автотуризма

— Какую роль МФЗ играют в развитии автотуризма?

— Я бы сказала жёстче: без МФЗ туризма не будет. Люди в опросах говорят, что им важны качественные дороги и инфраструктура, а главное — уверенность в её наличии и качестве.

Пока путешествие воспринимается как риск, человеку проще остаться дома. Но когда он понимает, что на всём пути есть гарантированная инфраструктура, появляется спокойствие за себя и семью, и человек отправляется в дорогу.

Мы активно работаем с регионами. Где-то уже ставят знак равенства между наличием МФЗ и развитием туризма, где-то процесс идёт сложнее. Один объект на регион проблему не решит — нужна сеть, чтобы люди могли перемещаться между достопримечательностями и природными объектами.

Напомню: более 30% россиян никогда не выезжали за пределы своего региона. Это огромный потенциал.

Локальная идентичность и туристические центры

— Можно ли интегрировать в МФЗ местные туристические центры, сувениры, региональную кухню? Или это всегда сетевые форматы?

— Базовые сетевые форматы пока ещё востребованы, но мы уже внедрили туристско-информационный центр на М-11. Ведём переговоры с другими регионами. Также есть полки региональных товаров в объектах сервиса.

Есть юридические и организационные сложности — самого понятия МФЗ пока нет в законодательстве, и это создаёт дополнительные препятствия. Но заинтересованные регионы и производители уже находят возможности для участия.

Мы предлагали формат региональных выставочных центров на территории МФЗ: представить ведущих производителей, проекты, туристические локации. Человек в дороге может узнать о возможностях сотрудничества или просто вернуться сюда с семьёй в выходные. Потенциал — большой.

Как меняется поведение водителей

— Меняются ли предпочтения водителей с появлением МФЗ?

— Да, и это очень заметно. Например, мы изначально закладывали отдельные остановки и пути для пассажирских автобусов — и они оказались востребованы. Сейчас некоторые МФЗ принимают до десятка больших автобусов в день.

Есть разделение потоков для грузового транспорта: отдельные въезды, парковки с удобным радиусом, скоростные топливораздаточные колонки. Те, кто попробовал, уже не хотят возвращаться к старому формату.

Изменилось и поведение автомобилистов легкового транспорта. Раньше машина стояла на колонке, пока человек ел или пользовался санитарной зоной, создавая очереди. Теперь водитель сначала отдыхает в сервисном здании, а заправляется уже на выезде.

Время пребывания в едином сервисном здании — около 40 минут, тогда как на обычной АЗС — 10-15. Это осознанная пауза и полноценный отдых.

Инженерные сложности и электрохабы

— С какими сложностями вы сталкиваетесь при строительстве МФЗ?

— Главная проблема — инженерные сети. Трассы проходят вне городов, и мощности часто находятся в десятках километров.

Мы развиваем газовые заправки, а теперь готовимся к открытию первых электрохабов на М-11 в Солнечногорском районе. Электрохабу требуется мощность в мегаватт.

Одиночные зарядные колонки для скоростной трассы — тупиковый путь. Нужны хабы на 10-20 колонок, иначе возникает очередь и теряется смысл поездки. Но обеспечить такие мощности непросто, и это серьёзные инвестиции.

Будущее: беспилотники и новые технологии

— А если заглянуть дальше — что ещё появится на МФЗ?

— Понимая скорость развития технологий, мы старались закладывать территории со стратегическим запасом. Уже сегодня по дорогам идут беспилотники. Если они будут работать по челночной модели, перевозя грузы по трассе, то у крупных городов понадобятся хабы для передачи грузов водителям. И логично, если такие точки появятся на МФЗ, но для этого нужны инвесторы.

Наша базовая инфраструктура уже частично к этому готова: большие радиусы заезда, движение грузовиков кабиной вперёд, отдельные пути движения.

В перспективе возможны водородные решения, дрон-перевозки. Дорога — это не просто асфальт, это технологическая и социальная система, которая должна меняться вместе с обществом.

Лучшие МФЗ и главный принцип

— Давайте назовём самые удачные МФЗ.

— Для меня все МФЗ как дети, трудно выделять. Но пользователи особенно любят те, где представлен максимальный набор функций. Там, где есть единые сервисные здания, мы видим колоссальные пики посещаемости. Люди приезжают даже из ближайших населённых пунктов.

Главный принцип прост: чем больше качественных функций сосредоточено на одной территории, тем комфортнее человеку и тем чаще он заезжает.