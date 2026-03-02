Смертный приговор: этот скрытый симптом вырождения страны эксперты нашли в новостройках в 2026 году

В программе "Точка зрения" первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло рассуждает, почему всё больше женщин выходят на работу вскоре после родов. Обсуждаются роль ипотеки и работодателей, изменение семейных ролей и меры господдержки матерей.

Возвращение на работу после родов: почему так происходит

— Всё больше россиянок возвращаются на работу уже через месяц-два после родов, отказываясь от трёхлетнего декретного отпуска. По данным HR-экспертов, за прошлый год около 55% женщин вышли на работу раньше срока или вовсе не уходили в декрет. Причины — экономическая необходимость, страх потерять рабочее место и быстро меняющийся рынок труда. Ещё одна тенденция — в декрет начали уходить мужчины. Хочется разобраться, почему женщины всё чаще выбирают работу после родов.

— Здесь есть простые, жизненные причины. У женщины может быть более высокая зарплата. У семьи может быть ипотека, обязательные платежи — и женщина вынуждена работать.

Второй момент — иногда в этот период мужчина не работает и сидит с ребёнком. Это настораживает. Если оба родителя работают — в этом нет ничего необычного: есть ясли, есть детские сады.

Но важно понимать: если ребёнка в месяц-два переводят на искусственное питание, это удар по здоровью на всю жизнь. Никакое искусственное питание не заменит материнское молоко — вместе с ним ребёнок получает иммунитет и необходимые вещества.

Есть и ещё один момент: именно в этот период формируется отношение ребёнка к матери. Он чувствует её тепло — закладывается будущая ментальность, отношение к женщине и к матери. Если в этом возрасте ребёнка кормит из бутылочки мужчина, он лишается главного — материнской любви, которую не заменит ни мужчина, ни робот, ни кто-либо ещё.

Проблема в том, что мы наблюдаем опасный процесс: мужчина перестаёт быть главой семьи и добытчиком, женщина берёт на себя мужскую роль, а мужчина — женскую. Происходит изменение ролевых функций. И возникает вопрос — почему обеспечением не занимается мужчина? Не всегда справедливо просто объявлять его лентяем — причин может быть много.

Но тенденция негативная. Она часть нездорового процесса, который в итоге связан и с демографией: коэффициент рождаемости низкий, мы вырождаемся. Демография — сложнейшая система со множеством нюансов. В том числе — инфантилизация мужчин.

Сегодня каждый четвёртый ребёнок растёт в неполной семье: миллионы детей — без отца, в основном с мамой. Это влияет на ответственность и мужское воспитание. Мальчики, лишённые отцовского участия, часто вырастают инфантильными. А когда создают семью, получается, что женщина сильнее и ответственнее, а мужчина "сидит с ребёнком".

Дальше это приводит к проблемам с созданием семей, к быстрым разводам. Возвращать нормальные ролевые функции приказом или законом нельзя — это долгий процесс. Он начинается с раннего возраста ребёнка: грудничок рядом с матерью, с грудным вскармливанием, впитывает базовые установки.

И дочери, и сыну нужно отцовское попечение. Интересно, что дочь до определённого возраста больше с мамой, а потом у неё появляется потребность в общении с отцом. В нормальной семье отец становится опорой, формирует понимание, какого мужчину выбирать, как строить семью. Смотря на нормального отца, дочь ищет будущего главу семьи — мужчину, который зарабатывает и даёт маме возможность рожать и воспитывать детей, не теряя при этом своего развития и самореализации.

У нас с супругой восемь детей. На мне — основная тяжесть обеспечения семьи. Если женщина чувствует опору, она может спокойно рожать и воспитывать детей. При этом она может оставаться развитым образованным человеком — интересоваться искусством, культурой, заниматься творчеством.

Важна золотая середина. Плоская модель равенства, когда всё смешивается, приводит к тому, что женщина становится "обеспечивающей", начинает доминировать, а мужчина превращается в "домохозяйку". Дальше — проблемы в отношениях, и женщина говорит: "Зачем мне такой мужчина?" Она самодостаточна: работа, доход — и без "муженька" она может удовлетворить свои запросы. Это разрушает институт семьи и брака. Роль мужчины-добытчика — не пустой звук, это основа семьи. Если она деградирует, семья распадается.

Ипотека, города и давление экономики

— А что делать в этой ситуации? Возвращаемся к системным причинам. Проблема крупных городов, "человейников", студий, которые строят застройщики. Проблема высокой стоимости жизни, высоких процентов по ипотеке. Даже семейная ипотека под 6% может загонять семью в ситуацию, когда вынуждены работать оба — или работать приходится матери, потому что она зарабатывает больше.

Раньше, в патриархальные времена, иерархия держалась в том числе на физической силе мужчины: он пахал, рубил лес, добывал основной продукт для жизни. Женщина физически не могла делать то же самое. Сейчас заработок во многом — это компьютер, клавиатура. Физическое превосходство перестало иметь значение.

Город девальвировал мужское преимущество. Но это не означает "всех выгнать из городов". Речь о пространственном расселении — тема сложная, но возможная. Если люди переезжают в дома, если ипотека становится действительно доступной, если есть программы, где при рождении нескольких детей списывается тело кредита, если сохраняется уровень дохода — тогда возвращается возможность для мужчины обеспечивать семью, а для матери — кормить и воспитывать ребёнка.

После родов женщина переживает тонкий период, ей важно не отвлекаться на другое: быть с ребёнком, гулять, кормить, общаться, жить в спокойствии. Это важно для будущей судьбы ребёнка. Но в программах госполитики, о которых сейчас говорят, часто нет того, что реально решает проблему: половина денег уходит на покрытие разницы между ключевой ставкой и ипотекой.

Важно строить инфраструктуру, чтобы человек мог уехать из мегаполиса, сохранить доход, построить дом. Это вопрос и расселения, и доходов, и восстановления ролевых функций.

Поэтому тенденция, когда женщины выходят на работу сразу после родов, — опасная и нездоровая. Посмотрите вокруг: рядом живут семьи с традиционным укладом, в тех же социальных условиях. Там мужчина сидит с ребёнком, а женщина работает? Это трудно представить. Речь не о Средневековье. Речь о сохранении ролей, прочной семейной среде, поддержке рода, минимуме разводов. Мы должны хотя бы задуматься и обсуждать это, потому что вопрос касается вырождения и исчезновения.

И виноваты будут не те, у кого много детей и женщины воспитывают детей дома, а мы — в определённой степени. Меня беспокоит народ, культура, страна. Я много лет занимаюсь демографическими вопросами и пытаюсь продвигать решения. Важно, чтобы мужчины старались обеспечивать семью, а женщины могли выкормить ребёнка хотя бы до десяти месяцев, когда появляются зубы и можно вводить прикорм. Тогда ребёнок будет здоровым и сохранит память о материнском тепле.

Дискриминация матерей на работе и роль государства

— Допустим, семья с "правильным" распределением ролей, но женщина боится выходить на работу: страх потерять место, давление работодателя. Такое есть: при трудоустройстве спрашивают семейное положение, есть ли дети, — не каждый работодатель хочет брать женщину с детьми из-за больничных. Давление со стороны работодателя сейчас есть?

— Есть. И, на мой взгляд, есть недоработки. Я считаю: женщина должна уходить в декрет с момента регистрации беременности. В начале беременности идёт перестройка организма — нервозность, токсикоз. Первые три месяца женщине часто тяжело работать. Дайте ей возможность спокойно пережить этот период: нервные срывы могут привести к тяжёлым решениям, вплоть до аборта.

Если государство обеспечивает декрет на время беременности и хотя бы год после родов для кормления ребёнка, оно решает важную задачу: сохраняет здоровье женщины и способствует росту населения. Женщина девять месяцев спокойно готовится к родам, потом год кормит ребёнка грудью — в идеале.

Что должно делать государство? Возмещать работодателю выпадающий доход — и всё. Можно использовать налоговую систему как мотивацию. Например, снижать налог на прибыль для предприятий, где работают женщины с детьми. Использовать социальные налоги, давать возможность списывать часть средств, если у сотрудников двое, трое, четверо детей. Это создаст стимул: предприятие не будет бояться декрета, а женщина не потеряет работу. Тем более значительная часть профессий сегодня допускает удалённую занятость.

Удалённая работа как часть решения

— Я предлагал и другое: сделать для женщин более льготным поступление на профессии, которые предполагают работу онлайн. Юриспруденция, финансы, бухгалтерия, онлайн-медицина, репетиторство — много направлений, которые можно вести дистанционно.

Государство может поощрять выбор таких профессий: создавать преференции, увеличивать количество бюджетных мест, продумывать систему так, чтобы будущая мать могла работать из дома, не теряя дохода. Тогда женщина может жить, например, в своём доме, в районе, в области, но продолжать зарабатывать как специалист.

Важное условие — инфраструктура: компьютер, связь, высокоскоростной интернет. Государство может это обеспечивать, если заинтересовано в расселении и поддержке семей. Тогда женщина физически остаётся дома, кормит ребёнка и при этом продолжает работать. Таких профессий становится всё больше.

— То есть вы считаете, что женщина, уходя в декрет, могла бы перейти в более "лояльную" профессию, чтобы работать удалённо?

— Либо перейти, либо сохранить свою. Если при поступлении в вуз профессии с онлайн-работой получают преференции для девушек как будущих матерей, это влияет на выбор. Женщина заранее понимает: она сможет работать из дома и не потерять профессию.

Сейчас цифровизация расширяет возможности. В одном из моих бизнесов значительная часть финансистов, бухгалтеров, юристов работают онлайн и не выходят в офис. И государственная политика должна учитывать: есть профессии, где женщина может не перемещаться физически…