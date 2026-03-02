Память слабеет, фокус исчезает: короткие ролики меняют людей быстрее, чем кажется

В программе "Точка зрения" нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова рассказывает, как короткие видео влияют на мозг. Зависимость от "шортсов" и "рилсов" приводит к снижению концентрации, эмоциональной уплощённости и утрате жизнестойкости. Почему это происходит и можно ли восстановить внимание — подробный разбор в эфире.

Зависимость от коротких видео — новый диагноз?

— Учёные выявили новую форму зависимости — от коротких видео. Более того, обнаружены гены, потенциально связанные с формированием такой зависимости, а у людей, регулярно смотрящих ролики, фиксируются структурные изменения в мозге. Насколько всё это серьёзно?

— Мы ссылаемся на исследование китайских учёных Тяньцзиньского педагогического университета. Это серьёзная работа, потому что она подтверждает: зависимость от коротких видео — не метафора, а диагноз, который можно подтвердить с помощью МРТ.

У зависимых людей наблюдаются изменения в зонах, отвечающих за самоконтроль — в префронтальной коре, а также в участках, связанных с эмоциями, например, в миндалевидном теле. Это не гипотеза, а зафиксированный факт.

Таким образом, мы можем говорить уже не просто о "клиповом мышлении", а о бесконечной петле дофаминовых микростимуляций, которые перестраивают нейронные связи независимо от нашей воли. Самое тревожное — нам кажется, что ничего не происходит, но алгоритмы и сам формат короткого видео буквально меняют нас.

Почему короткие ролики действуют сильнее

— Почему именно короткие ролики вызывают такую сильную реакцию?

— Наш мозг не приспособлен к такому количеству "бесплатного" дофамина. Видео даёт выброс каждые 15-30 секунд, и мы подсаживаемся на это. Исторически удовольствие всегда было связано с усилиями: добыть еду, достичь цели, преодолеть опасность. Теперь усилий не требуется — достаточно скроллить ленту.

Второй важный момент — короткий ролик мы не успеваем осмыслить. Критическое мышление не включается. Мы не понимаем, что именно только что увидели, но получаем эмоциональный импульс. Неслучайно платформы продвигают именно короткий формат, а не длинные лекции или аналитические разборы.

Атрофия концентрации и снижение памяти

— Среди последствий называют ухудшение памяти, снижение концентрации, проблемы со сном и эмоциональную подавленность. Это действительно так?

— Последствия глобальны. Речь идёт не просто о снижении концентрации, а фактически о её атрофии. Всё больше взрослых людей жалуются на рассеянность, невозможность удерживать внимание.

Если раньше нормой было чтение книги или просмотр фильма, то сегодня мозг требует постоянной смены стимулов. Чтение длинных текстов вызывает физический дискомфорт. Попробуйте открыть серьёзный роман или философский труд — станет, буквально, тяжело. Дети уже не могут читать длинные тексты. Они не капризничают — они действительно не справляются. Взрослые испытывают те же трудности.

Работа, выгорание и эмоциональная "плоскость"

— Взрослым, вероятно, сложнее фокусироваться и на работе?

— Работать мы вынуждены, иначе не будет дохода. Но проблема в переработке и выгорании. Исторически даже восьмичасовой рабочий день основан на исследованиях возможностей мозга. Всё, что сверх нормы, — путь к истощению.

Когда наступает выгорание, падает концентрация и страдает эмоциональная сфера. Признак прост: на вопросы близких вы отвечаете "нормально" — автоматически, без вовлечённости. Это и есть эмоциональная уплощённость.

Мы едем на автопилоте, эмоций нет, остаётся подавленность. При этом в соцсетях огромное количество смешного контента.

Смех, обесценивание и утрата чувствительности

— Но разве это плохо, когда много смешного?

— Проблема в том, что смешным становится всё. То, что раньше было ценно, превращается в объект иронии. Мы перестаём проживать собственные чувства.

Страдает эмоциональная регуляция. Когда возникает реальная трудность, человек не справляется. Он либо впадает во фрустрацию, либо немедленно ищет внешнюю опору: психолога, таблетки, любые костыли.

Это говорит о снижении резильентности — жизнестойкости. Мы теряем способность выдерживать нагрузку.

Сопереживание чужим и отчуждение от себя

— А если контент не смешной, а трогательный? Если человек делится личной историей, и мы сопереживаем?

— Мы сопереживаем миллионам незнакомых людей, но не себе и не своим близким. Это похоже на тренировку не той мышцы. Информационный поток огромен: чужие трагедии, животные, дети. Мы сопереживаем, но происходит вторичная травматизация.

— Некоторые, наоборот, говорят, что, сравнивая чужие проблемы со своими, чувствуют облегчение.

— Постоянное сравнение своей жизни с жизнью "котика, которому не повезло", — это не взрослая позиция. Нужно заниматься своей жизнью, своими детьми, своими родителями.

Постоянное эмоциональное расшатывание приводит к тому, что в момент настоящей беды мы оказываемся не готовы. Мы кричали "волки", но когда беда пришла — не справляемся.

Можно ли восстановиться

— Эти изменения обратимы? Можно ли восстановить навыки?

— Да. Благодаря нейропластичности мозг способен восстанавливаться. То, что разрушила одна привычка, можно исправить другой. Внимание и концентрацию можно тренировать как мышцы.

Первый шаг — информационный детокс. Создайте среду, в которой телефон не лежит рядом круглосуточно. Уберите его из спальни, поставьте обычный будильник.

— Стоит ли удалить социальные сети?

— Если можете — удалите. Если тяжело, выделяйте чёткое время, например, 15-20 минут в неделю. Главное — чтобы оставалось пространство для собственной жизни, размышлений, общения, прогулок, чтения.

Достаточно трёх-пяти дней без быстрого контента, чтобы рецепторы дофамина начали восстанавливать чувствительность. Но человек должен сам признать проблему и захотеть изменений.

Дети и ответственность родителей

— Мы думаем, что теряем лишь время, но на самом деле теряем способность чувствовать. Это гораздо серьёзнее.

Дети восстанавливаются быстро, если правильно выстроить процесс. Иначе скроллинг станет образом жизни.

— То есть в первую очередь ответственность лежит на родителях?

— Конечно. До 23-25 лет префронтальная кора полностью не сформирована и ребёнок не способен полноценно контролировать себя. Контроль и понимание последствий — задача взрослых.