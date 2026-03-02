Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Telegram оказался в ловушке — пространство для манёвра сужается: что станет с пользователями

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" экс-советник Президента РФ по вопросам развития интернета, владелец LiveInternet и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассуждает о судьбе Telegram в России, новых законах против мошенников и перспективах мессенджера MAX на фоне возможных ограничений зарубежных сервисов.

Претензии к Telegram — политика или право?

— Как вы оцениваете — насколько юридически обоснованы претензии российских властей к Telegram? Это политическая история или всё-таки правовая?

— Во-первых, это медицинская история — "резать, не дожидаясь перитонита". Когда я был советником, уже тогда высказывал простую мысль: Telegram либо будет сотрудничать с государством, либо будет закрыт. Меня тогда активно критиковали, сформировался образ, будто я "закрывал" Telegram. Я ничего не закрывал, я лишь обозначил логику развития событий.

За десять лет Telegram не выполнил ни одного решения российского суда и ни одного закона. Модель Дурова проста: "Вы мне скажите — я сам удалю". Но так право не работает. При этом публично он отстаивает либеральную позицию, а келейно, как выяснилось во Франции, сотрудничает со спецслужбами разных стран. Но есть публичное право — и в его рамках Telegram в России ничего не исполнял.

Другие игроки рынка сотрудничают. Даже Steam, когда Роскомнадзор что-то блокирует, прекращает вещание конкретного фрагмента. Telegram же методично дистанцировался.

Ситуация изменилась после обращения гражданина к президенту по поводу мошеннических колл-центров. За год было принято около 50 поправок в законы — с участием Центробанка, МВД, ФСБ и других ведомств. Чиновникам теперь необходимо отчитаться о результатах. В рамках новых норм анонимным мессенджерам, таким как Telegram и WhatsApp, просто не остаётся места.

Раньше это выглядело как частная борьба Роскомнадзора с Telegram. Сейчас это государственная задача. Поэтому я считаю, что десятилетняя борьба фактически завершена. Вопрос лишь в том, как именно будет реализовано ограничение: Telegram — это не только мессенджер, но и видеохостинг, каналы, чат-боты. Формы могут быть разными.

Почему Дуров не идёт на сотрудничество

— Но для Дурова это принципиально? Россия — большой рынок. Разве разумно так упорно не исполнять требования?

— Не просто большой. Именно российская аудитория стала ядром Telegram, особенно когда появились каналы. Никто не верил, что это вырастет в полноценное медиапространство.

Мы ошибаемся, оценивая Дурова по себе. Я с ним общался — это обычный программист, но с иной шкалой ценностей. Он живёт в другой парадигме — чёрно-белой, рациональной. Искренне не понимает, зачем нужно государство, губернаторы, Пенсионный фонд. В его мире всё иначе устроено.

Он, вероятно, ищет баланс между разными центрами силы: Европой, Россией, глобальными структурами. Но пространство для манёвра сужается. У него уголовное дело во Франции. Россия — страна происхождения. С одной стороны, он миллиардер и глобальный игрок. С другой — Россия остаётся PR-ядром Telegram.

Логика подсказывает, что он попытается вывернуться. Опыт говорит, что ему придётся встроиться в общую систему регулирования. Сегодня все крупные игроки, от Facebook до Google, вынуждены считаться с национальными законодательствами.

Telegram как бизнес и экосистема

— Telegram — это не только идеология, но и бизнес. Это команда, сотрудники. Неужели всё так просто?

— Судьба самого Telegram в России — это одно. Но есть огромная экосистема: бизнесы на чат-ботах, сервисы, рекламные модели. У меня есть знакомый с сетью бензоколонок — у него всё управление построено на Telegram-ботах. Люди просто не хотят думать о возможном отключении, как не хотят думать о завещании в сорок лет.

Telegram стал инструментом для малого и среднего бизнеса. Он приносит доход: реклама, премиум-подписки. Многие платят. Поэтому радости от происходящего нет.

При этом я не думаю, что возможное сотрудничество Дурова с государствами разрушит сам сервис. Большинство пользователей любят Telegram не за мифическую абсолютную приватность, а за удобство. Технологически там нет ничего уникального — те же программисты, те же библиотеки безопасности. Отличается маркетинг.

Мы имеем интересный феномен: люди эмоционально привязались к цифровому продукту, связали с ним бизнес и личную жизнь. Это предмет для изучения — и журналистами, и психологами.

История с MAX: продукт и провал PR

— А мессенджер MAX способен функционально заменить Telegram?

— История MAX — тоже учебник. С технической точки зрения это достойный продукт. Принципиальных отличий от Telegram или WhatsApp нет: те же технологии, тот же уровень разработки. Изначально можно было использовать готовый продукт "Тамтам" от Mail, но по юридическим причинам решили писать заново.

Проблема не в разработчиках, а в продвижении. Было ощущение, что проекту дали всё: деньги, медийность, рекламу, — но неправильно выстроили коммуникацию. Появились фейковые истории, вроде "самоустановки" приложения. Хотя очевидно: если бы приложение само устанавливалось, это означало бы взлом Google Play или App Store.

MAX — хороший продукт с неудачным PR. Напоминает историю с "Госуслугами": в начале их ругали, сейчас считают одним из лучших сервисов.

— Многие считают, что кампанию по продвижению действительно провалили.

— Я разделяю разработчиков и маркетинг. Это разные команды. Технически претензий нет: звук, видео, стабильность — всё на уровне.

Что будет, если Telegram уйдёт

— Что будет, если Telegram и WhatsApp действительно уйдут?

— Если они физически покинут российский рынок, на год-полтора появится пространство для новых игроков. К MAX подключатся лоббисты, другие разработчики. Данных у него будет огромное количество — начнётся борьба. Скорее всего, ситуация пойдёт по китайскому сценарию, как с WeChat. Но даже там лидер выгрызал своё место, ему ничего не досталось просто так.

История напоминает борьбу браузеров: был Netscape с почти стопроцентной долей, потом Microsoft встроил Internet Explorer. В итоге рынок всё равно пришёл к конкуренции с Chrome и Firefox. Поэтому апокалипсиса я не вижу. Конкуренция внутри страны сохранится.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
