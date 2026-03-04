Банкротство физлиц перевернуло правила игры: 568 тысяч признаны — что скрывает процедура

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова разбирает, что такое банкротство физических лиц — позор или законный выход из долговой ямы, какие есть процедуры, риски, последствия и как действовать должнику.

Банкротство — позор или спасение?

— Банкротства бояться не нужно. Большое количество людей уже прошло через эту процедуру, и зачастую она даёт возможность начать жизнь с чистого листа. Иногда кажется, что лучше спрятаться, исчезнуть, набрать новых кредитов, закрыть старые, но всё это не выход.

Востребованность механизма несостоятельности среди граждан продолжает расти. В 2025 году банкротами в судебном порядке было признано 568 тысяч граждан — это на 31,5% больше показателей предыдущего года. С момента появления у граждан такой возможности в 2015 году количество дел ежегодно увеличивается, и темпы роста пока не замедляются.

Как правило, инициаторами банкротства выступают сами граждане — более 97% дел. Кредиторы обращаются в суд значительно реже, а ФНС — в минимальном числе случаев. Среди регионов по числу потребительских банкротств лидируют

Краснодарский край,

Московская область

и Москва.

Число планов реструктуризации в рамках банкротных процессов также растёт. В 2025 году их было 3121 — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте доверия к процедуре как к реальному выходу из сложной ситуации.

Внесудебное банкротство

Внесудебная процедура возможна при сумме долга от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Исполнительное производство должно быть окончено — у должника не найдено имущество, либо он является пенсионером или получателем пособий.

Плюсы — процедура бесплатная, длится шесть месяцев, не требуется юрист. Минусы — если есть имущество, кроме единственного жилья, приставы его реализуют. Важно помнить: алименты и вред здоровью в рамках банкротства не списываются.

Судебное банкротство

Судебная процедура возможна при любой сумме долга — от 200 тысяч рублей и выше. Назначается финансовый управляющий, который реализует имущество должника, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости. Вырученные средства направляются на погашение долгов, остаток списывается.

Плюсы — полное списание задолженности по завершении процедуры. Минусы — необходимо оплатить госпошлину и вознаграждение управляющему, в среднем 25-50 тысяч рублей.

Реструктуризация долгов

Реструктуризация — это досудебная договорённость с банком. При стабильном доходе можно изменить график платежей и постепенно выйти из долговой нагрузки.

В рамках банкротства также возможна реструктуризация, если есть перспективы восстановления платёжеспособности.

Честный и недобросовестный банкрот

Суд оценивает поведение должника. Потеря работы или тяжёлое заболевание — объективные обстоятельства. Однако если кредиты брались на азартные игры или дорогостоящие покупки при отсутствии возможности их обслуживать, должника могут признать недобросовестным.

Последствия банкротства

Банкротство означает утрату имущества, которое подлежит реализации:

второй квартиры,

дачи,

автомобиля,

гаража,

драгоценностей,

дорогой техники.

Исключение — единственное жильё (если оно не в ипотеке) и предметы первой необходимости.

В течение трёх-пяти лет нельзя занимать руководящие должности и быть учредителем. Повторное банкротство возможно только через пять лет. Кредитная история будет существенно ограничивать возможность получения новых займов на срок до пяти-десяти лет. Финансовый управляющий контролирует сделки и доходы в ходе процедуры, которая длится около восьми месяцев.

Практические рекомендации

Если финансовая ситуация ухудшается и банкротство рассматривается как возможный выход, не стоит дарить имущество. Сделки, совершённые за год и даже за более длительный период до процедуры, могут быть оспорены и признаны недействительными.

Покупателям недвижимости на вторичном рынке следует учитывать риск последующего банкротства продавца и прописывать соответствующие условия в договоре.

Выбирать юристов необходимо внимательно: рынок переполнен недобросовестными посредниками. Нужно проверять статус арбитражного управляющего и избегать неофициальных расчётов.

Важно заранее собрать документы:

справки о доходах,

списки кредиторов,

договоры,

подтверждения обязательств.

Это ускорит процедуру.

Банкротство — не позор. Это юридический механизм, позволяющий перезагрузить финансовую жизнь. Он требует ответственности, влечёт ограничения, но даёт возможность начать заново и избавиться от постоянного стресса.