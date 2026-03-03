Платёжки ЖКХ взлетели — ФАС уже проверяет тарифы: что скрывается во второй строке

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Разбираем, почему выросли платежи ЖКХ, как формируются тарифы, что проверяет ФАС и что делать, если квитанция вызывает сомнения.

Почему платёжки стали больше

— Коммуналка, платёжки ЖКХ... Давайте рассмотрим их под микроскопом и разберёмся, почему мы платим больше, особенно с января этого года, когда это стало особенно заметно.

Постараюсь рассказать, на что нужно обращать внимание и с чем связано увеличение тарифов, которое многих повергло в шок. В целом сумма стала больше. Теперь важно понять, в какой части квитанции — в первой или во второй.

Федеральные тарифы и рост взносов

По официальным заявлениям ФАС, с 1 января тарифы на ЖКХ выросли всего на 1,7%. Казалось бы, это не должно быть так ощутимо.

Первый блок — коммунальные услуги: вода, свет, отопление. Их индексация в среднем ожидается на 18%, но в основном с октября 2026 года. Технически с 1 января федеральные тарифы не росли.

Однако есть второй блок — содержание жилья и взносы на капитальный ремонт. Здесь рост — значительный: в Москве и Санкт-Петербурге — около 15%, в Подмосковье — 19%, в Ставропольском крае — 22%, в Тюменской и Тамбовской областях — около 19%. В целом взнос на капремонт вырос примерно на 15% в среднем по регионам.

Плановый рост составлял около 11,9%, по факту он оказался почти вдвое выше.

Проверки ФАС и возможные изменения

ФАС поясняет, что ресурсоснабжающие организации пытались включить в тарифы необоснованные расходы на 51 млрд рублей. Это ведёт к росту аппетитов компаний и увеличению цен, а фактически все расходы ложатся на плечи потребителей.

Сейчас ФАС проводит проверки, чтобы определить, как формируются составляющие платёжки и почему они необоснованно вырастают. Рассматривается закон, который позволит ФАС менять тарифы в любой момент года, если регионы нарушают предписания. Ранее это можно было делать только раз в год.

Теоретически тарифы могут как уменьшиться, так и вырасти — в зависимости от результатов проверок.

Как обстоят дела в других странах

Высокие тарифы — проблема не только России. Во многих странах коммунальные услуги стоят дорого.

Цена за электричество в Швейцарии, Берлине, Брюсселе, Лондоне может достигать 38,5 цента за киловатт — это в разы больше, чем у нас.

Газовыми рекордсменами стали страны с изолированными сетями, например, Швеция. В США наблюдается высокий спрос на энергию из-за большого количества дата-центров и развития искусственного интеллекта, что создаёт риски роста расходов для населения.

По статистике, самый доступный портфель коммунальных платежей — в Белоруссии: средний счёт — около 53 долларов, тогда как в Австрии — около 375 долларов.

Как сократить расходы

Пока идут проверки и обсуждаются изменения, нужно принимать меры самостоятельно.

Если речь о свете — замените лампы на светодиодные: они потребляют в восемь-десять раз меньше электричества. Выключайте из розетки телевизоры, приставки и компьютеры в режиме ожидания — это может дать до 10% экономии. При двухтарифном счётчике включайте посудомойку и стиральную машину после 23:00.

Для экономии воды установите аэраторы на краны — расход снижается на 30-50%. Следите за капающими кранами и подтекающими бачками.

Для тепла — установите термоголовки на радиаторы, утеплите окна и балконы, используйте плотные шторы.

Не забывайте о льготах: ветераны, инвалиды, многодетные семьи имеют право на скидки. Проверяйте, применяются ли они в ваших квитанциях.

Если вы не согласны с квитанцией

Если вы не согласны с начислениями, сначала оплатите счёт, чтобы избежать отключения и пеней. Пени составляют одну трёхсотую ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Затем направьте письменный запрос поставщику услуг — ответ обязаны дать в течение 30 дней. Обратитесь в государственную жилищную инспекцию. При наличии признаков нарушений — в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Также можно обратиться в суд. В судебном порядке можно получить документы, на основании которых начислялись суммы в квитанции.

ФАС уже проверяет обоснованность тарифов в ряде регионов. Официально зафиксирован рост 1,7%, но для многих реальность — 50-100%. Не игнорируйте проблему и сигнализируйте о нарушениях: массовые обращения запускают механизм проверок и могут повлиять на политику в сфере тарифов ЖКХ.

Пока идут проверки, поменяйте лампочки, почините текущий кран и обязательно проверьте свои платёжки.