Штрафы сгорят в суде: одно ходатайство навсегда удалит ваши старые счета с Госуслуг

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова разбирает ситуацию с долгами за проезд по платным трассам, которые массово появились на Госуслугах спустя три-четыре года, и объясняет, законны ли такие требования и как защитить свои права.

Массовые уведомления и долги прошлых лет

— В ноябре 2025 года "Автодор" разместил на портале сведения о задолженностях, возникших до 1 сентября 2024 года. Цель — расширить информирование водителей о неоплаченных проездах по платным дорогам. Многие могли просто забыть о поездках, особенно если речь шла о системе без шлагбаумов.

Речь идёт не о штрафах как таковых, а о просрочке оплаты оказанной услуги — именно так эту ситуацию трактует "Автодор".

Как формируется задолженность

Существуют два способа оплаты проезда.

Первый — барьерная система, когда расчёт происходит сразу при проезде через пункт оплаты. Второй — система "свободный поток", где камеры фиксируют номер автомобиля, а счёт выставляется собственнику позднее.

По закону, на оплату даётся пять дней. Если этого не происходит, образуется задолженность, а затем может быть назначен штраф. При этом если основной долг погасить в течение 20 дней, штраф аннулируется. Многие водители об этом не знают и оплачивают и долг, и штраф одновременно.

Штрафы и механизм взыскания

При просрочке Ространснадзор выносит постановление о штрафе от 1500 до 5000 рублей. Если долг продолжает числиться неоплаченным, материалы могут быть переданы судебным приставам. Далее возможны арест счетов, запрет на выезд за границу и иные меры принудительного взыскания.

Поэтому игнорировать уведомления не стоит — ситуацию необходимо либо урегулировать, либо оспаривать в установленном порядке.

Срок исковой давности — ключевой вопрос

С точки зрения "Автодора", сам въезд на платную дорогу означает согласие с условиями и формирует обязанность оплатить проезд.

Гражданский кодекс устанавливает общий срок исковой давности — три года. Однако течение срока начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Этот вопрос может стать предметом спора в суде.

Важно понимать: истечение срока давности не прекращает обязательство автоматически. Суд применяет его только по заявлению ответчика. Если водитель не заявит о пропуске срока в судебном заседании, долг и штрафы, как правило, взыскиваются.

Судебная практика

Судебная практика складывается по-разному: есть решения как в пользу водителей, так и в пользу "Автодора". Однако общий вывод таков: если ответчик заявляет о пропуске срока исковой давности, это становится серьёзным аргументом и часто приводит к отказу во взыскании.

Основание — статья 199 Гражданского кодекса РФ.

Что делать, если пришло уведомление

Прежде всего необходимо проверить, действительно ли долг относится к вам. Это можно сделать через Госуслуги или на официальном сайте "Автодора". Бывают случаи ошибок с номерными знаками и фотографиями.

Если долг подтверждается, наиболее безопасный вариант — оплатить его, чтобы избежать дополнительных расходов и исполнительного производства.

Если задолженности более трёх лет и есть готовность отстаивать позицию в суде, можно занять выжидательную позицию. В случае подачи иска важно явиться в суд и заявить ходатайство о применении срока исковой давности.

Если уведомление пришло ошибочно, следует обратиться в службу поддержки "Автодора", подготовив документы на автомобиль.

Главный вывод

"Автодор" вправе требовать оплату за проезды трёх- и четырёхлетней давности, поскольку речь идёт об оплате услуги, а не о штрафе. Однако у водителей есть право ссылаться на истечение срока исковой давности и защищать свои интересы в суде.

Проверять задолженности и своевременно реагировать на уведомления зачастую дешевле и проще, чем доводить дело до судебного разбирательства.