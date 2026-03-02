Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Штрафы сгорят в суде: одно ходатайство навсегда удалит ваши старые счета с Госуслуг

Правда ТВ » Правда о праве

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова разбирает ситуацию с долгами за проезд по платным трассам, которые массово появились на Госуслугах спустя три-четыре года, и объясняет, законны ли такие требования и как защитить свои права.

Массовые уведомления и долги прошлых лет

— В ноябре 2025 года "Автодор" разместил на портале сведения о задолженностях, возникших до 1 сентября 2024 года. Цель — расширить информирование водителей о неоплаченных проездах по платным дорогам. Многие могли просто забыть о поездках, особенно если речь шла о системе без шлагбаумов.

Речь идёт не о штрафах как таковых, а о просрочке оплаты оказанной услуги — именно так эту ситуацию трактует "Автодор".

Как формируется задолженность

Существуют два способа оплаты проезда.

  1. Первый — барьерная система, когда расчёт происходит сразу при проезде через пункт оплаты.
  2. Второй — система "свободный поток", где камеры фиксируют номер автомобиля, а счёт выставляется собственнику позднее.

По закону, на оплату даётся пять дней. Если этого не происходит, образуется задолженность, а затем может быть назначен штраф. При этом если основной долг погасить в течение 20 дней, штраф аннулируется. Многие водители об этом не знают и оплачивают и долг, и штраф одновременно.

Штрафы и механизм взыскания

При просрочке Ространснадзор выносит постановление о штрафе от 1500 до 5000 рублей. Если долг продолжает числиться неоплаченным, материалы могут быть переданы судебным приставам. Далее возможны арест счетов, запрет на выезд за границу и иные меры принудительного взыскания.

Поэтому игнорировать уведомления не стоит — ситуацию необходимо либо урегулировать, либо оспаривать в установленном порядке.

Срок исковой давности — ключевой вопрос

С точки зрения "Автодора", сам въезд на платную дорогу означает согласие с условиями и формирует обязанность оплатить проезд.

Гражданский кодекс устанавливает общий срок исковой давности — три года. Однако течение срока начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Этот вопрос может стать предметом спора в суде.

Важно понимать: истечение срока давности не прекращает обязательство автоматически. Суд применяет его только по заявлению ответчика. Если водитель не заявит о пропуске срока в судебном заседании, долг и штрафы, как правило, взыскиваются.

Судебная практика

Судебная практика складывается по-разному: есть решения как в пользу водителей, так и в пользу "Автодора". Однако общий вывод таков: если ответчик заявляет о пропуске срока исковой давности, это становится серьёзным аргументом и часто приводит к отказу во взыскании.

Основание — статья 199 Гражданского кодекса РФ.

Что делать, если пришло уведомление

Прежде всего необходимо проверить, действительно ли долг относится к вам. Это можно сделать через Госуслуги или на официальном сайте "Автодора". Бывают случаи ошибок с номерными знаками и фотографиями.

Если долг подтверждается, наиболее безопасный вариант — оплатить его, чтобы избежать дополнительных расходов и исполнительного производства.

Если задолженности более трёх лет и есть готовность отстаивать позицию в суде, можно занять выжидательную позицию. В случае подачи иска важно явиться в суд и заявить ходатайство о применении срока исковой давности.

Если уведомление пришло ошибочно, следует обратиться в службу поддержки "Автодора", подготовив документы на автомобиль.

Главный вывод

"Автодор" вправе требовать оплату за проезды трёх- и четырёхлетней давности, поскольку речь идёт об оплате услуги, а не о штрафе. Однако у водителей есть право ссылаться на истечение срока исковой давности и защищать свои интересы в суде.

Проверять задолженности и своевременно реагировать на уведомления зачастую дешевле и проще, чем доводить дело до судебного разбирательства.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы долги автодор

Новости Все >
Сейчас читают
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Садоводство, цветоводство
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Изумрудный след в трубах зашевелится: проверка теплосетей в пяти районах Челябинска выявит скрытые утечки
Некрополи под невидимым стражем: камеры защитят крупные кладбища Нижнего Новгорода от вандалов и свалок
Шесть километров стали золотой милей: автобус №147 в Оренбурге требует 63 рубля за восьмиминутную поездку
Зимний снег тает в потоп: 16 поселков Казани рискуют уйти под воду из-за февральского рекорда
Кошки больше не придут: простые методы, которые превратят ваш сад в закрытую зону
Земля Дальнего Востока просыпается от спячки: Хабаровский край наращивает посевы до 70 тысяч гектар к 2030 году
Эмбриональный монстр в спячке проснулся: 12-сантиметровая тератома покинула яичник в Воронеже через три прокола
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Сил не осталось — а стрелка весов замерла: почему после зала ноги сами ведут вас к лифту, а не к лестнице
Легкий десерт без манки: как приготовить воздушную творожную запеканку с насыщенным вкусом и изюмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.