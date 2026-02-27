Взять каникулы дважды: эта лазейка поможет легально не платить долг банку в 2026 году

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, что делать, если накопилось несколько кредитов и платить нечем. Юрист рассказывает о кредитных каникулах, комплексном урегулировании, банкротстве и рисках обращения к "раздолжнителям".

Когда несколько кредитов стали неподъёмными

— Что делать, если несколько кредитов оплатить нечем? Ситуация — довольно распространённая, поэтому не паникуем, выпиваем стакан воды и начинаем считать.

Ситуация долговой ловушки в условиях закредитованности населения — на сегодняшний день не новость. Стыдиться нечего, нужно действовать, не бояться заявлять о проблеме и планировать дальнейшие шаги.

Берёте один кредит, потом второй, чтобы перекрыть первый, затем третий — на ремонт или лечение. И в какой-то момент эта башенка рушится, а денег взять неоткуда.

Первый шаг — всё посчитать

Начинаем с расчётов. Смотрим, на что хватает денег, а на что нет. Определяем чистый остаток — сколько реально остаётся после оплаты еды, коммунальных услуг и лекарств. Это базовые расходы. Именно ту сумму, которую вы действительно можете выделить, и нужно учитывать при расчётах с банками.

Посчитайте общий долг. Не паникуйте от цифры — просто зафиксируйте её, чтобы понимать масштаб проблемы.

Далее определите причину: потеря работы — временная или постоянная, состояние здоровья, иные обстоятельства. Нужно чётко понимать, что повлияло на невозможность платить.

Второй шаг — переговоры, а не новые кредиты

Рефинансирование часто становится ловушкой. Если пойти в другой банк и взять новый кредит, чтобы закрыть старый, при текущих ставках можно загнать себя в ещё большую яму. Новый кредит — не выход, а временное обезболивающее, после которого может стать хуже.

После расчётов переходим к переговорам. Законный инструмент — кредитные каникулы.

Кредитные каникулы: кому доступны

С 1 января 2026 года правила изменились, и кредитные каникулы стали доступны практически всем. Это льготный период, во время которого заёмщик может временно приостановить выплаты либо существенно уменьшить размер взносов.

Основания:

снижение официального дохода более чем на 30% за последние два месяца по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год;

проживание в зоне чрезвычайной ситуации и утрата имущества;

появление иждивенцев при одновременном снижении дохода более чем на 20%, если на обслуживание кредита уходит более 40% дохода;

участие в СВО и мобилизация — на весь срок службы плюс 180 дней.

Каникулы можно получить на срок до шести месяцев. Для потребительских кредитов установлен лимит, для ипотеки — до 15 млн рублей при условии, что это единственное жильё.

Если кредитов несколько, теоретически по каждому можно обратиться отдельно. Более того, каникулы можно взять дважды по одному кредиту — по разным основаниям.

Если каникулы не положены

Если сумма кредита превышает установленные лимиты, каникулы могут быть недоступны. В этом случае применяется реструктуризация.

С 2026 года действует механизм комплексного урегулирования. Если у заёмщика несколько кредитов, банки обязаны взаимодействовать между собой и вырабатывать единый план. Заёмщик подаёт заявление одному из банков, информация направляется через бюро кредитных историй всем кредиторам, после чего они согласовывают решение.

Возможны отсрочка, снижение ставки, частичное списание долга. Банкам зачастую выгоднее получить часть суммы и закрыть вопрос, чем годами судиться.

Важно инициировать процесс до обращения кредиторов в суд. Если договориться не удаётся, можно обратиться к финансовому уполномоченному.

Банкротство как крайняя мера

Банкротство — отдельная процедура и крайний шаг. Бояться её не нужно, но подходит она не всем. В каждом случае требуется оценка целесообразности.

Осторожно: "раздолжнители"

Опасность представляют мошенники, обещающие "списать 100% долгов за три дня". Гарантировать стопроцентный результат невозможно. Призывы прекратить платить кредиторам ведут к просрочкам и судебным разбирательствам.

Фиксированные сроки и полные гарантии — признаки недобросовестных посредников.

Порядок действий

Не прячьтесь. Сообщите банку о снижении дохода и предложите искать решение. Подайте заявление на кредитные каникулы, если есть основания. При большом количестве кредитов запускайте процедуру комплексного урегулирования и требуйте единый план.

Не берите новые кредиты для погашения старых. Не доверяйте сомнительным обещаниям в интернете. Обращайтесь к профессиональным юристам. Используйте меры социальной поддержки — постановку на учёт в службе занятости, социальный контракт.