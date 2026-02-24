Четыре года СВО — план изменился тихо: кто на самом деле ведёт войну

В программе "Точка зрения" военный аналитик, политолог Дмитрий Таран подводит итоги четырёх лет СВО. Он рассуждает о гибридном характере конфликта с коллективным Западом, объясняет логику "войны на истощение", оценивает вероятность мобилизации и говорит о перспективах российской экономики в условиях санкций.

Четыре года СВО: с кем на самом деле идёт конфликт

— Сегодня исполнилось четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. Какие выводы можно сделать? Чего мы достигли?

— Это очень часто задаваемый вопрос, и отвечать на него нужно предельно откровенно. Прежде всего следует перевести фокус внимания: у нас на самом деле не война и не просто конфликт — это специальная военная операция на территории бывшего Советского Союза. И это операция не с Украиной, а с объединённым Западом, который напичкал часть территории Советского Союза оружием самого разного свойства.

То, что боевые действия идут на истощение, как раз и свидетельствует о том, что мы сражаемся не с Украиной. Мы сражаемся с Великобританией и шире — с коллективным Западом. После заявления Рябкова в декабре 2021 года туда начали активно затаскивать, скажем так, "грязное" оружие. Украину готовили к войне ещё с 2014 года.

— Что вы имеете в виду под "грязным" оружием?

— Это оружие массового поражения, вооружение с различными нуклеарными компонентами, с объединённым ураном и т. д.

— То есть такое оружие там уже есть?

— Конечно. Готовились к самым разным сценариям. Это конфликт с объединённым Западом, в аббревиатуре — НАТО, и происходит он на нашей территории.

Если бы речь шла о другой стране, где не живут люди с нашими именами и фамилиями, всё можно было бы решить за два-три месяца — стратегическими ударами и т. д. Но здесь стоят стратегические задачи: денацификация, демилитаризация, ликвидация проекта "анти-Россия", заказчики которого находятся за пределами бывшего СССР.

Поэтому конфликт развивается по такому сценарию. Можно говорить: "У вас ничего не получается". Но мы решаем совершенно другие задачи. Сейчас идёт борьба на измор — кто первый ляжет костьми, тот и проиграл.

Мы не бросаем все силы, не бежим впереди паровоза. Захват территории и решение внутриполитических вопросов Украины лобовым способом не решают всей проблемы. У нас конфликт с коллективным Западом, который долго к нему готовился. Его невозможно завершить двухнедельной операцией.

Почему операция стала затяжной

— Давайте вспомним, как всё начиналось. Группировка более ста тысяч человек заходила с разных направлений. Скрыть это было невозможно — спутники работали. Расчёт строился на том, что правительство Зеленского уйдёт в отставку. До Стамбула, в принципе, этот путь был возможен.

Но вмешались англичане, инициативу передавили, и операция приобрела затяжной характер. Мы фактически столкнулись на этом театре военных действий со всем коллективным Западом. Их и наши военно-промышленные комплексы начали работать в режиме подготовки к будущим конфликтам на фоне смены мирового уклада и финансовой системы.

Четыре года никого не должны смущать. Это не война с Украиной — это длинное противостояние с Западом. Раз в сто лет мы играем в эти исторические партии: Антанта, Франция, теперь НАТО. Сейчас — очередная столетняя партия.

План Б и гибридная война

— Правильно ли я понимаю, что после срыва первоначального плана мы перешли к войне на истощение? Это план Б?

— Вы задаёте вопрос так, будто я располагаю всей оперативной и дипломатической информацией. По открытым источникам видно: мы ведём сложную дипломатическую игру. Запад не един. Конфликт носит гибридный характер — он идёт на экономическом, дипломатическом, гуманитарном и информационном фронтах. Мы пытаемся раздробить коллективный Запад, а он сам по себе неоднороден — у стран разные интересы.

План Б, возможно, С или даже Д — вариантов много. Наша задача — сохранить государственность и территориальную целостность, решить последствия распада Советского Союза.

НАТО обещало не расширяться на восток. Десять раз сказали одно — сделали другое. Восточноевропейские страны, где теперь находятся базы НАТО и сократилось подлётное время, — это вопрос нашей безопасности. Он сейчас и решается. Но давать исчерпывающие ответы, не имея доступа к дипломатической информации, я не могу.

Нужна ли мобилизация

— Нужна ли мобилизация?

— По состоянию на 24 февраля 2026 года, с учётом текущего развития мобилизационного ресурса, считаю, что нет. Если геополитический баланс изменится — возможны разные варианты. Но сейчас будоражить население этим не нужно. Ситуация может меняться — будем смотреть.

— На Западе мобилизацию представляют как главный деструктивный фактор для России. Дескать, объявят — и все взбунтуются.

— Им очень хочется дестабилизировать ситуацию. Они работают на всех фронтах — экономическом, политическом, информационном. Но пусть помечтают. Карты, которые они рисуют, годятся для кино. В наших штабах есть и контраргументы, и контрмеры. Паниковать не стоит.

Выдержит ли экономика

— Выдержит ли экономика ещё несколько лет спецоперации? Сможет ли государство выполнять социальные обязательства?

— Недавно один высокопоставленный силовик, курирующий вопросы внешней разведки и экономики, комментировал атаки на наши танкеры и назвал это пиратством. Ответы будут.

Прогнозирование — неблагодарное дело. Мы живём в условиях, когда каждый день появляются новые вводные, и сценарий может пойти самым извилистым образом. Делать прогноз на четыре года вперёд — слишком самонадеянно. Давайте ограничимся хотя бы первой половиной 2026 года и посмотрим, как будет развиваться ситуация. И помнить главное: это не война с Украиной, а длинная гибридная война с коллективным Западом, который открыто заявляет, что нас не должно быть ни государственно, ни территориально, ни физически.

Речь идёт о стратегическом выживании — каждого человека с паспортом Российской Федерации и каждого русскоязычного. В этом контексте и возможная мобилизация, и интеллектуальная мобилизация — это вопрос сохранения ровного строя и недопущения паники.