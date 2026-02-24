Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда

В программе "Точка зрения" председатель Московского отделения Союза пчеловодов России, вице-президент Национального Союза апитерапевтов Валерий Капунин рассказывает о рисках завоза импортных пчёл. Речь идёт о метизации среднерусской породы, распространении клещей, массовой гибели пчелосемей и критической зависимости отрасли от импорта.

Импорт пчёл и подмена пород

— Пчеловоды всё чаще закупают дешёвые пчелопакеты из стран Центральной Азии. Вместе с ними в ульи могут попадать паразиты и генетически отличающиеся линии пчёл. Завозные пчёлы способны скрещиваться с местной популяцией, в том числе со среднерусской медоносной пчелой, исторически адаптированной к нашему климату. Чем генетически отличаются завозные пчёлы от среднерусских?

— Сегодня вам могут привезти и среднерусскую пчелу, и итальянскую, и бакфаст, и серую горную кавказскую. Что попросите — то на этикетке и напишут. Это как на рынке с мёдом: "Ландышевый? Пожалуйста". Хотя ландыш, кроме пыльцы, ничего не даст. Хотите мёд из лунного камня — получите. То же самое и с пчёлами. И касается это не только республик Центральной Азии.

— То есть в документах могут написать одно, а истинное происхождение неизвестно?

— Конечно.

Риски скрещивания и утрата устойчивости

— Какие риски несёт скрещивание для местной популяции? Может ли это повлиять на устойчивость к российскому климату?

— Пчеловоды знают понятие метизации. Ничего хорошего в этом нет: породные свойства аборигенных пчёл ухудшаются. Это как породистую собаку выпустить без присмотра — потомство будет неизвестно от кого. Пример грубый, но суть та же.

Среднерусская пчела лучше всего приспособлена к зимовке в наших условиях. Южные пчёлы, как мы шутим, "в тюбетейках", могут зимовать под снегом четыре-пять месяцев, а дальше погибают. Среднерусская порода выдерживает семь-восемь месяцев. Главное — чтобы в улье было достаточно корма, минимум 20-25 килограммов мёда на зиму.

Паразиты и биологические угрозы

— С импортными пчёлами могут завозиться паразиты?

— Так и есть. Например, клещ тропелилапс. Учёные считали, что он не выдержит нашего климата, но он уже пришёл. В южных регионах он есть, а из-за слабого контроля за перемещением пчёл внутри страны этот клещ расползается по всей территории.

Более того, мы знаем, что страну окружают биологические лаборатории, где создаются разные бактерии и вирусы. К сожалению, они тоже могут пересылаться вместе с пчёлами.

Массовая гибель и зависимость от импорта

— Насколько это опасно для отрасли?

— Очень опасно. В стране официально около 3 млн пчелосемей. По предварительным оценкам, из зимовки этого года не выйдет более 70% пчёл. Они ушли в зиму ослабленными, и зима преподнесла серьёзные сюрпризы.

Даже если погибнет 50%, нам потребуется около полутора миллионов пчелопакетов. А свои племенные заводы и питомники мы после распада СССР уничтожили. Раньше при 10 млн пчелосемей страна полностью обеспечивала себя пчелопакетами и матками. Сейчас это в частных руках, без серьёзной господдержки.

Собственными силами мы можем закрыть лишь 150-200 тысяч пчелопакетов в год. Остальное приходится закупать, иначе можно ставить крест на отрасли.

— То есть без импорта не обойтись?

— Можем обойтись, если государство осознает необходимость пчёл. По расчётам специалистов, чтобы за три-четыре года закрыть дефицит, нужно порядка 2 млрд рублей на восстановление пчелозаводов и питомников. При этом иностранные поставщики ежегодно зарабатывают на наших пчеловодах 3-5 млрд.

Кредиты получить невозможно — разоришься. Нужна государственная программа сохранения медоносных пчёл и развития пчеловодства. В других странах такие программы есть. У нас нет, и отрасль держится только на упорстве самих пчеловодов.

— Сегодня государство в этом не сильно заинтересовано?

— Не сильно заинтересовано.

Контроль и нелегальные поставки

— Как осуществляется контроль за перевозкой и продажей пчёл?

— Внутри страны его практически нет. Импортом занимаются Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба, но сил на полноценный контроль не хватает. Более того, в соцсетях выкладываются ролики, где местные сотрудники сопровождают фуры с пчёлами сомнительного происхождения.

Иногда эффективнее работают общественные пчеловодческие организации, которые выставляют посты на въездах в регионы. Причём пчёл везут не только из южных республик, но и с Украины, из Польши, Германии. Наша зависимость от импорта — около 90%.

Есть и крупные промышленные пчеловоды — пасеки по 400, 500 и даже 4000 пчелосемей. Это уже бизнес, люди кормят семьи за счёт пчеловодства.

Пестициды и снижение опыления

— Гибель связана только с импортом?

— Нет. Огромное количество пчёл гибнет от отравления пестицидами. Поля, сады, огороды обрабатываются нещадно. Пчела залетела, принесла яд в улей — и вся семья погибла.

— Есть ли риск снижения эффективности опыления сельхозкультур?

— Конечно. Некоторые говорят: выводятся гибридные сорта, не требующие опыления. Но пчела не только увеличивает урожайность, она улучшает нутриентные свойства плодов, овощей, масличных культур, винограда.

Что делать: госпрограмма и импортозамещение

— Что нужно сделать, чтобы защитить отечественные породы?

— Нужна государственная программа и реальное импортозамещение. Раньше мы своими силами закрывали потребности отрасли. Сейчас официально разрешены среднерусская порода, карпатская, карника, серая горная кавказская. Но завозят и бакфаст, и другие гибриды.

Маток можно провезти тайком — в специальной клеточке с мёдом и десятком сопровождающих пчёл. Положили в карман, сели в самолёт — через несколько часов она уже на пасеке. Есть и официальный импорт.

Выход один — создавать отечественные пчелопитомники, репродукторы, пчелозаводы. Возможности есть, но они не используются.