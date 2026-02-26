Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Родственники не общались годами — после смерти объявились и оспорили завещание

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к. ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, нужно ли составлять завещание, в каких случаях без него не обойтись, какие риски существуют и какие альтернативы позволяют сохранить контроль над имуществом.

Составлять или нет завещание: мифы и реальность

— Очередной вопрос, который многие боятся задавать, — составлять или нет завещание? Существует суеверие — составишь завещание, обязательно умрёшь завтра.

Часто говорят: "Вот я умру, тогда и делите". Это неправильный подход. Все вопросы нужно решать при жизни. О завещании и наследовании не стоит бояться говорить. Это своевременно и правильно. Мифы о том, что нотариусы "дерут три шкуры" или что проще всё подарить при жизни, не всегда соответствуют действительности. Важно разбираться в нюансах.

Изменения в законодательстве 2025-2026 годов сделали тему наследования особенно актуальной.

Когда без завещания не обойтись

Нетипичные наследники

Если у вас нет близких родственников, имеющих право наследовать по закону, имущество смогут получить только те лица, которые указаны в завещании. Любимая племянница, друг, соседка или благотворительный фонд смогут стать наследниками исключительно по вашей воле, выраженной в завещании. Вы вправе передать любое имущество, движимое и недвижимое, кому сочтёте нужным.

Сложные семьи

Если есть дети от разных браков и вы не составили завещание, имущество будет делиться по закону поровну. Это часто приводит к конфликтам и судебным спорам.

Если вы хотите чётко определить, кому достанется квартира, кому дача, кому семейные реликвии, — это возможно только через завещание.

"Управление после смерти"

В завещании можно предусмотреть завещательные отказы и возложения. Например, обязать наследника предоставить пожизненное право проживания супруге или иному родственнику, обеспечить уход за домашними животными или выполнить другие условия.

С 2025 года эти инструменты стали более гибкими. Таким образом, ваша воля может быть реализована и после смерти.

Основные риски

Обязательная доля

Даже если имущество завещано постороннему лицу, закон защищает нетрудоспособных родственников: несовершеннолетних детей, пенсионеров, инвалидов, супругов и родителей. Они имеют право на половину той доли, которую получили бы по закону.

Оспаривание завещания

Завещание могут попытаться оспорить, заявив о недееспособности наследодателя. Чтобы снизить риски, особенно пожилым людям рекомендуется при составлении завещания получить медицинское заключение или зафиксировать процедуру на видео.

Тайна завещания

Вы вправе никому не сообщать о содержании завещания и даже о факте его существования. Однако наследники могут не узнать о нём вовремя, а срок принятия наследства составляет шесть месяцев.

Оригинал завещания хранится у нотариуса, копию можно оставить дома. Завещание можно изменить в любой момент.

Альтернатива — дарение?

Наследственные правоотношения возникают после смерти наследодателя. Право собственности переходит по истечении шести месяцев.

Дарение же действует "здесь и сейчас", право собственности переходит после регистрации. Контроль над имуществом утрачивается сразу. При сложных отношениях это может создать серьёзные риски.

Наследование не облагается НДФЛ. При дарении налог не уплачивается только между близкими родственниками.

Когда завещание особенно важно

Завещание рекомендуется составлять:

  • если вы не хотите, чтобы имущество перешло по закону родственникам, с которыми не общаетесь;

  • если живёте в гражданском браке и хотите защитить партнёра;

  • если есть иждивенцы, нуждающиеся в особой заботе;

  • если необходимо сохранить бизнес или крупные активы.

Наследственный фонд

С 2018 года возможно создание наследственного фонда. Это специальная структура для управления наследственным имуществом. Фондом управляют профессионалы, а наследники получают определённую долю дохода.

Такой механизм позволяет сохранить бизнес и предотвратить распродажу активов.

Наследование по закону: очереди

Если завещания нет, имущество распределяется по очередям.

  1. Первая очередь — дети, родители, супруги.
  2. Вторая — братья, сёстры, дедушки и бабушки.
  3. Третья — дяди и тёти.
  4. Четвёртая — прадедушки и прабабушки.
  5. Пятая — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры дедушек и бабушек.
  6. Шестая — более дальние родственники.
  7. Седьмая — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
  8. Восьмая — нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с наследодателем не менее года.

При отсутствии наследников имущество признаётся выморочным и переходит государству.

Итог

К своему имуществу нужно относиться ответственно. Всё, что можно решить при жизни, лучше решать при жизни. Но иногда важно сохранить контроль и после смерти.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
