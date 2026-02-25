Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Чёрный список Центробанка останавливает перевод — даже если вы уверены в получателе

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, какие банковские операции могут привести к блокировке карты в 2026 году, как работают "красные флажки" Центробанка и что делать, если перевод заморозили.

Банки в 2026 году: новые правила игры

— Тема сегодняшнего разговора — банки: друзья или враги. Все мы являемся участниками этих взаимоотношений, потому что у каждого есть банковская карта и каждый ею пользуется. Возникает вопрос — как пользоваться картой так, чтобы её не заблокировали, чтобы можно было делать переводы и не столкнуться с дополнительными проблемами?

В 2026 году в этой сфере произошло немало изменений. Ужесточения касаются как банков, так и граждан. Поэтому важно понимать, на что обращать внимание.

"Красные флажки" и блокировки переводов

С 1 января Центробанк расширил перечень так называемых "красных флажков" — признаков подозрительных операций. При их выявлении банк обязан заморозить перевод на двое суток. Возможна блокировка карты и необходимость личного визита в отделение для разблокировки.

Под такие признаки могут попасть и обычные платежи. Например, смена номера телефона непосредственно перед крупным переводом. Банк может расценить это как мошенническую схему и заблокировать операцию. Если вы планируете подобные действия, лучше выдержать паузу или заранее уведомить банк.

Транзитные операции и крупные суммы

Перевод средств самому себе, а затем третьему лицу — ещё один повод для проверки. Если через систему быстрых платежей переведена сумма более 200 тысяч рублей из другого банка, а в течение суток деньги отправлены дальше, операция может быть признана транзитной и подозрительной. Банк действует по алгоритмам, и такие действия автоматически попадают под контроль.

Покупки и маркетплейсы

Крупные покупки, в том числе на маркетплейсах, также могут стать триггером. Банк вправе заблокировать операцию "во избежание мошенничества". В этом случае нужно дождаться уведомления или самостоятельно связаться с банком. Возможен период охлаждения, из-за которого можно не успеть воспользоваться скидками.

Даже если вы долго копили деньги на подарок или ремонт, банк не может определить цель операции. Поэтому блокировка и двухдневная пауза вполне вероятны.

Защита от мошенников и самозапрет на кредиты

Банк в большинстве случаев выступает как защитник. Только за третий квартал прошлого года было заблокировано 28,5 млн попыток мошеннических операций. Период охлаждения в два дня действительно позволяет сохранить средства на счёте.

Если получатель перевода находится в базе мошенников Центробанка, деньги ему не перечислят.

С 2026 года действует механизм самозапрета на кредиты. Это позволяет предотвратить оформление займа по вашим данным без вашего участия. Подключить услугу можно через Госуслуги или в МФЦ.

Что делать при блокировке

Если операция заблокирована, главное — не паниковать. Не отвечайте на входящие звонки. Самостоятельно позвоните в банк по известному официальному номеру. Информация о блокировке обычно приходит в личный кабинет. Подтвердить операцию чаще всего можно через мобильное приложение.

Будьте готовы объяснить экономический смысл перевода: кому, зачем и на каком основании отправляются деньги. Сохраняйте чеки, договоры, переписки и скриншоты — это поможет подтвердить обоснованность операции.

Права потребителя и ответственность банков

Если банк нарушает права потребителя, затягивает разблокировку или не даёт разъяснений, предусмотрены серьёзные штрафы. С 2026 года Центральный банк вправе оштрафовать кредитную организацию минимум на 100 тысяч рублей, а также на сумму до 0,1% собственных средств за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Банки — друзья или враги?

В 2026 году банки — не друзья и не враги. Это строгие охранники: они не пустят посторонних, но и не пропустят клиента без соблюдения установленных правил.

Следуйте инструкциям, сохраняйте документы и не поддавайтесь панике. Выход есть всегда — главное, действовать спокойно и осознанно.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
