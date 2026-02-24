Россия может отправить танкеры на Кубу — мир затаил дыхание: будет ли новый Карибский кризис

В авторской программе "Личное мнение" Дарьи Митиной, историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической Партии и председателя профсоюза "Новый Труд", речь идёт об остром кризисе на Кубе, американской блокаде, угрозе смены режима и о том, какую роль в судьбе Острова Свободы могут сыграть Россия и страны Латинской Америки.

Куба под давлением блокады

— Сегодня Куба переживает самый острый кризис со времени распада системы мирового социализма в 90-е годы. Уже 65 лет Остров Свободы находится в удушающей американской блокаде, и сейчас давление Соединённых Штатов усиливается.

Над Кубой нависла реальная военная угроза. Вопрос стоит предельно жёстко — есть ли шанс у кубинского социализма противостоять мировому гегемону? Кто действительно готов помочь острову, а кто — не может или не хочет? Почему судьба Кубы становится ключевым вопросом мировой политики?

На острове — острейший дефицит. Очереди за продуктами, лекарствами, перебои с электричеством: в столице отключения доходят до десяти часов в сутки, в провинции — до двадцати, а иногда длятся по нескольку дней. Объявлен режим чрезвычайного положения, отменены часть рабочих и учебных мероприятий ради экономии ресурсов. По оценкам аналитиков, запасов топлива может хватить максимум на месяц.

Доктрина давления и поиск "кротов"

Современная американская политика в отношении региона опирается на обновлённую версию доктрины Монро, которая приобрела откровенно антироссийский и антикитайский характер. Соединённые Штаты не считают нужным соизмерять свои действия с интересами третьих стран.

Подписан указ о штрафных пошлинах для государств, поставляющих нефть на Кубу. Собственная добыча покрывает лишь треть потребностей острова. Ранее значительную часть нефти поставляла Венесуэла, однако танкеры перехватываются и конфискуются. Под давлением оказалась и Мексика.

Одновременно Белый дом ищет людей внутри кубинского руководства, готовых к сотрудничеству с США. Особое внимание уделяется армии. Делается ставка на возможность внутреннего раскола и коррумпирования государственного капиталистического сектора, в том числе военного бизнес-конгломерата, контролирующего значительную часть туристической отрасли.

Удар по "левому поясу" Латинской Америки

Давление распространяется не только на нефтяной сектор. Страны Центральной Америки сворачивают программы сотрудничества с Кубой, прежде всего в медицинской сфере. Кубинские врачи работали по всей Латинской Америке — это и гуманитарная миссия, и важный источник валютных поступлений.

Сотни медиков уже возвращаются домой. Потери несёт не только Куба, но и принимающие страны, лишающиеся квалифицированной помощи. Экономическое давление — через тарифы и санкции — становится главным инструментом влияния.

Миф о "нахлебничестве" и реальность контрактов

В российских СМИ нередко формируется образ Кубы как страны, живущей за счёт гуманитарной помощи. Однако остров оплачивает поставки — деньгами или бартером. Мексиканские нефтяные компании получали оплату в полном объёме: в 2023 году поставки составили сотни миллионов долларов, а в 2025-м сумма приблизилась к полумиллиарду.

Бразилия объявила кампанию "Нефть для Кубы", однако остаётся вопрос логистики — если перехватываются венесуэльские и мексиканские танкеры, что помешает сделать то же самое с бразильскими?

Энергетическая ошибка

Критики указывают на просчёты в инвестиционной политике. Значительная доля средств направлялась в туристическую инфраструктуру, тогда как энергетика получала в разы меньше. Закупка солнечных панелей могла бы частично решить проблему генерации. Возможно, это стратегическая ошибка, последствия которой Куба переживает сейчас.

Россия перед выбором

Россия — исторический союзник Кубы. В конце 2025 года ратифицирован договор о дружбе и сотрудничестве, предусматривающий и военное партнёрство. Однако прекращение авиарейсов на остров из-за нехватки топлива и осторожная позиция Москвы вызывают вопросы.

Отправка российских танкеров могла бы изменить ситуацию. Но готова ли Россия к резкому обострению и риску нового Карибского кризиса? Альтернативой остаётся дипломатический диалог, хотя цель Вашингтона — не только экономическое давление, но и смена режима.

Сценарии развития и сигнал из Москвы

Попытки расшатать кубинскую систему через протестные сценарии в последние годы провалились. Если внутреннего раскола не произойдёт, не исключаются более жёсткие варианты давления — вплоть до диверсионных операций или интервенции.

На этом фоне важным сигналом стала встреча министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса с российским руководством в Москве. В Кремле подчеркнули, что поддержка Кубы не связана с другими направлениями внешней политики.

Ситуация остаётся тревожной. Развязка может наступить в ближайшие недели или месяцы. Куба стоит перед серьёзным испытанием, и её судьба во многом зависит от того, останется ли она один на один с давлением, или получит реальную поддержку союзников.