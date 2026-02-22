Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прощай, юань? Россия предложила США вернуть доллар в расчеты ради этой секретной сделки

В авторской программе "Личное мнение" историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый труд" Дарья Митина анализирует переговоры в Женеве, их скрытую повестку и возможный разворот российской политики к долларовой системе и экономическим сделкам с США.

Имитация переговоров или политический тупик?

— Минувшая неделя была богата на внешнеполитические события для России. Переговоры в Женеве проходят буквально вслед за Мюнхенской конференцией. Где сегодня творится европейская история — в Мюнхене или в Женеве? Многие считают, что она творится вовсе не там, а под Купянском и Мирноградом. И, возможно, они правы.

Минск, Стамбул, Анкоридж, Абу-Даби, теперь Женева — эти названия уже сливаются в сознании. Они стали либо символами уступок, либо символами пустых посиделок и имитации переговоров, не приносящих результата.

Гуманитарные вопросы: обмен пленными, телами, возвращение перемещённых граждан, — вынесем за скобки. Это рабочие процессы, которые идут на протяжении всего конфликта. Речь о политической части — и здесь, похоже, переговоры даже не начинались.

Компромиссы за счёт России

Анонимные западные источники заявляют, что в Женеве обсуждаются "большие темы и большие компромиссы". Возникает вопрос — кто идёт на компромиссы? Складывается ощущение, что их ожидают прежде всего от России.

Украина в этом процессе — скорее объект, чем субъект. Компромиссы, которые от неё требуют, фактически безграничны.

По сообщениям СМИ, переговоры зашли в тупик после позиции, озвученной Владимиром Мединским, который говорил об исторических корнях конфликта. Это признак того, что именно политическая составляющая упёрлась в стену.

Историческая тема — не "чепуха", как утверждают в Киеве. Речь идёт о недопущении подобных конфликтов в будущем, о политических и идеологических основаниях происходящего.

Кто на самом деле участвует в переговорах

Формально переговоры — трёхсторонние, но под плотным контролем британцев, которые фактически присутствуют рядом с переговорщиками. Делегацию Лондона возглавляет советник премьер-министра Джонатан Пауэлл, известный жёстким стилем и манипулятивной тактикой.

Россия при этом демонстрирует настойчивое желание продолжать переговоры, несмотря на провокации, включая убийство заместителя главы ГРУ. Вместо жёсткой реакции — осторожные заявления.

Создаётся впечатление, что Москва стремится удержать переговорный процесс любой ценой.

Война с Украиной или с Европой?

Разговоры о скором крахе Украины выглядят наивно. Украина — уже давно не самостоятельный субъект, а инструмент коллективного Запада.

Россия воюет не с Киевом как таковым, а с Европой, поддерживаемой Соединёнными Штатами. И потенциал Европы значительно выше. Истощение идёт с обеих сторон. Запад делает ставку на то, что Россия не выдержит долгого конфликта высокой интенсивности. Четыре года — уже серьёзный срок. Пример Литвы, где активно разворачивается производство и обучение операторов дронов, показывает, что конфликт расширяется.

Иранский трек и связка с Украиной

Параллельно обсуждается иранская ядерная программа. Вашингтону удобно увязывать иранскую и украинскую темы. Решение одного вопроса может повлиять на другой.

Однако возникает вопрос — зачем России участвовать в переговорах, которые больше нужны Киеву, Лондону и Вашингтону?

Меморандум Дмитриева — экономический разворот?

По данным СМИ, Россия передала США меморандум с предложениями о сотрудничестве. Среди пунктов —

  • возвращение к долларовым расчётам,
  • совместные проекты в энергетике, авиации, сырьевой сфере,
  • возвращение американских компаний на российский рынок.

Фактически речь идёт о масштабном экономическом пакете. Реализация означала бы серьёзный разворот внешнеэкономической политики.

Ещё недавно Москва делала ставку на дедолларизацию и расчёты в рублях и юанях. По данным минэнерго, доля доллара в расчётах за нефть снизилась с 55 до 5%. Теперь же обсуждается возвращение к долларовой системе.

Возникает вопрос — чем такой пакет отличается от соглашений, которые ранее критиковались как колониальные?

Деградация переговорного процесса

Переговоры в Женеве проходят на фоне продолжающихся боевых действий. Раунд длится менее двух часов — это говорит о тупике.

Россия называет происходящее "всеобъемлющим сотрудничеством", США — "сделкой". Но суть — торг.

Сравнивая ситуацию с 2022 годом, видно, насколько изменилась повестка. Тогда речь шла о капитуляции, сегодня — о торге за отдельные населённые пункты.

Переговорный процесс, на мой взгляд, деградировал. Война завершится не имитацией переговоров, а достижением реального баланса сил.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста

Высокорослая голубика способна заменить целую лесную поляну, если правильно подобрать генетику саженца под климат и почву вашего участка.

