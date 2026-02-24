Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Правда ТВ » Правда о праве

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Гражданин и налоговая: баланс прав и обязанностей

— Будем разбираться, как правильно выстроить взаимоотношения с налоговой инспекцией. Только ли у налоговой обязанности, или есть и права? И наоборот, только ли у гражданина обязанности, или есть и права? Мы часто не обращаем внимания на эти аспекты, а между тем это очень важно.

В 2026 году произошло большое количество изменений в законодательстве. Многие не понимают, как жить и работать в условиях новых правил, особенно на фоне тревоги вокруг переводов денежных средств на карты. Давайте разберёмся, что важно знать.

Переводы на карту и контроль операций

Налоговая видит движение средств: мы платим налоги с зарплаты, получаем уведомления по имущественным налогам, а иногда — требования об исполнении обязательств. Теперь ведомство может анализировать и переводы, сопоставляя их с алгоритмами выявления законных и незаконных схем. Банки передают данные по расширенному перечню индикаторов, и на их основе формируются основания для проверки.

При этом само по себе получение денег на карту не является преступлением. Нарушение — это недекларирование дохода и неуплата налога. Поступление средств может стать сигналом для проверки, но далеко не всегда.

Новые вычеты и льготы 2026 года

В 2026 году расширены социальные налоговые вычеты. Получить вычет можно не только за лечение и обучение, но и за занятия спортом — как за себя, так и за родителей.

Существенные изменения коснулись многодетных семей. При наличии трёх и более детей предусмотрены дополнительные вычеты по земельному налогу — 600 квадратных метров на участок, а также льготы по налогу на имущество.

Действует и так называемая семейная амнистия при продаже жилья. Если квартира продана для покупки новой, а ребёнок родился до 30 апреля следующего года, льгота по НДФЛ сохраняется.

Государственная политика направлена на адресную поддержку, но льготы не применяются автоматически. О своих правах нужно знать и своевременно заявлять.

За что могут привлечь к ответственности

Основной риск — систематический неофициальный доход. Систематическим считается получение дохода два и более раза. Сдача жилья, репетиторство, ремонт, оказание услуг с оплатой на карту — всё это при регулярности может быть квалифицировано как доход.

Штраф составляет 20-40% от суммы неуплаченного налога, плюс пени и ответственность за неподачу декларации.

Переводы между родственниками не признаются доходом сами по себе. Срабатывает автоматическая антифрод-система, направленная на борьбу с мошенничеством. Налоговую интересует систематическое поступление средств за товары и услуги.

Главные риски 2026 года

Подмена трудовых отношений

Если самозанятый работает фактически как штатный сотрудник одной компании, регулярно получает выплаты от одного юрлица и использует его оборудование, отношения могут быть переквалифицированы в трудовые. В этом случае доначисляются страховые взносы и НДФЛ.

Серая аренда

Сдача квартиры без уплаты налогов — один из самых распространённых поводов для штрафов. Информация может поступить от соседей или управляющей компании. Практика уведомлений о нарушениях становится всё более распространённой.

Дробление бизнеса

Использование схем с родственниками и искусственное распределение доходов для снижения налоговой нагрузки легко выявляется автоматизированными системами ФНС. Важно чётко разделять личные и бизнес-средства и вести учёт.

Несоразмерность доходов и расходов

Если объём накоплений значительно превышает официальный доход, у налоговой могут возникнуть вопросы. Речь может идти не только о доначислении налогов, но и о проверке источников происхождения средств.

Как избежать проблем

Оформление самозанятости занимает несколько минут и позволяет легализовать доходы по ставке 4-6%.

Необходимо разделять личные переводы и предпринимательскую деятельность, использовать отдельные карты для бизнеса и личных расходов.

Важно изучать положенные льготы, особенно многодетным семьям и тем, кто приобретает жильё.

Нельзя игнорировать письма из налоговой. Сейчас возможны списания задолженности без суда. Своевременная реакция и консультация с юристом помогают избежать штрафов и блокировок.

Налоговая — это не Большой брат, а автоматизированная система, реагирующая на заданные алгоритмы. Предупреждён — значит, вооружён.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
